21 Net: Trenlerde Çift Rakamlı Geniş Bant İnternet Çözümü Sunuyor





Telematics 2.0 internet ve multimedya çözümleri, demiryolu sektörü standartları ve veri merkezi altyapısıyla uyumlu onboard ekipmanlar, operasyon ve bakım hizmetlerini bir bütün olarak sunuyor.

Trenlere geniş bant internet, multimedya ve bağlantı çözümleri sunan 21Net, son hizmeti Telematics 2.0 ile “hızlı trenlerde çift rakamlı mbit/sn geniş bant internet” sağlayacakOnboard multimedya demiryolu sistemleri uzmanı 21NET, bugün Londra BWCS Tren İletişim Konferansı'nda yeni Telematics 2.0 çözümünü tanıttı.

21Net yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Henry Hyde-Thomson “Günümüzde demiryolu şirketleri, yolcularının seyahatini daha keyifli ve üretken kılmanın yollarını aramaktadır. Yeni Telematics 2.0 trende gittikçe artan geniş bant talebini karşılamak için saniyedeki megabit değerini tek rakamlardan çift rakamlara çıkararak, standardı bir kere daha yükseltiyor”, dedi.

21Net’in trenler için olan Telematics 2.0 çözümü, uçaklarda uçuş esnasında verilen eğlence teknolojisini, yolcu interneti ve makinist bağlantısı için kullanılan hızlı geniş bant ile birleştiriyor.

Telematics 2.0 mimarisi, çift haneli kesintisiz geniş bant hizmeti sağlamak için, uydu, hücresel ve hat boyu teknolojilerin en iyi yönlerini benzersiz şekilde bir araya getiriyor.

· Gelişmiş uydu teknolojileriyle (ACM, Ka-band) 40 mbit/sn'ye kadar çekişmeli olmayan sürekli erişim

· 30 mbit/s'e kadar multi-operatör, multi-SIM bağlantısı, MIMO antenlerle 3G / LTE hücresel bağlantı

· Yüksek Hızlı hat boyu kablosuz antenlerle garanti edilen sürekli 40 - 100 mbit/sn hız

Telematics 2.0, entegre edilmiş 4 bileşeni içeriyor:

· Tren Donanımları:

o Trenden Karaya İletişim ekipmanı (antenler, kontrolörler),

o Tren Alan Ağı (Gigabit omurgası, Ethernet kablolar, erişim noktaları),

o 100'lerce yolcunun video ve internet oturumu taleplerini karşılayabilecek iletişim ve multimedya sunucuları

o Multimedya eğlence sistemleri (sinema ekranları, koltuk ses sistemi, kişisel dokunmatik ekranlar)

· Tren Dışı Alt Yapı:

o Veri merkezi sunucuları, Yönlendiriciler, Trafik Biçimlendiriciler, Yönetim Sistemleri

o Ağ Operasyon Merkezi

o Hat boyu antenleri

o Ortağın telekomünikasyon ağı kapasitesi - uydu ve hücresel

· Dağıtımlı yazılım paketi:

o Kullanılabilirlik durumunu ve bant genişliğini maksimize etmek için, konumu bulan birden fazla kanalı, birden fazla operatörü bir araya getiren iletişim modülü

o Birden fazla ekranda eş zamanlı olarak oynatma yapılan ve trenden veya uzaktan kumandalı birden fazla ses kanalı bulunan sinema modülü

o Kesintisiz tren içi canlı TV için IPTV modülü

o Video izleme, TV, günlük gazeteler, hava durumu raporları, seyahat bilgileri ve internete erişim sağlayan, her türden cihaz (laptop, tablet, akıllı telefon, kişisel dokunmatik ekranlar) için uyumlu hale getirilmiş kişiselleştirilebilir portal.

o Bir filonun tüm trenlerine her türden içeriği (video, müzik, gazete, e-kitap, haberler, hava durumu, seyahat bilgileri, reklam, kullanıcı verileri, vb.) senkronize edebilen içerik yönetimi

o İzleme, analiz, raporlama ve yönetim için sistem yönetimi modülü

· Demiryolu şirketlerinin kullanılabilirlik ve güvenilirlik durumunun yüksek olması beklentilerini karşılamak için, birden fazla yılın hizmet düzeyi yükümlülüklerine dayanan Operasyon ve Bakım Hizmetleri

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