Türk Telekom’dan bir ilk! WiFi HaLow teknolojisi ilk kez test edildi

Testler başarıyla tamamlandı
WiFi HaLow teknolojisi, standart WiFi çözümlerine göre daha düşük enerji tüketimi sağlarken, geniş mesafelerde bağlantı kurabilme yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Bu özellikler, akıllı cihazların enerji verimliliğini artırırken daha büyük bir IoT ekosistemi kurulmasına olanak tanıyor.
Türk Telekom, WiFi HaLow’un potansiyelini değerlendirmek üzere kapsamlı bir altyapı oluşturarak kapalı ve açık alanlarda testler gerçekleştirdi. Standart WiFi bağlantılarına kıyasla daha düşük enerji tüketimi ve uzun mesafedeki etkinlik test edilerek, bu teknolojinin IoT cihazlarının yaygınlaşmasında kilit bir rol oynayacağı gösterildi. Wi-Fi teknolojilerine yön veren en önemli uluslararası organizasyonlardan olan WBA ile birlikte WiFi HaLow teknolojisini test eden Türk Telekom, bu teknolojiyi Avrupa’da deneyen ilk operatör oldu.
WBA, halihazırda Wi-Fi HaLow deneme programına devam ediyor ve bu programı 2025 yılında OpenRoaming ile birlikte çalışabilirliği de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.
“En yeni teknolojilerin öncüsü olma hedefiyle çalışıyoruz”
Wireless Broadband Alliance (WBA) CEO'su Tiago Rodrigues, "Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) katlanarak büyümeye devam ettiği bir dönemde, Wi-Fi HaLow, maliyet avantajının yanı sıra kapasite ve kapsama alanı ile bu büyümeyi pekiştiriyor. Türk Telekom'u Wi-Fi HaLow konusundaki liderliği, yenilikçi yaklaşımı ve WBA ile deneme programında yaptığı iş birliği için tebrik ediyorum. Avrupa'da Wi-Fi HaLow’un benimsenmesi konusunda öncülük ettiklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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