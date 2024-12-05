Türk Telekom’dan bir ilk! WiFi HaLow teknolojisi ilk kez test edildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında büyük öneme sahip olan WiFi HaLow teknolojisini Avrupa’da test eden ilk operatör oldu. Düşük güç tüketimi ve uzun menzil avantajları sunan bu yenilikçi kablosuz ağ teknolojisi, özellikle akıllı şehirlerden tarıma, sanayiden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda dijitalleşmeyi hızlandıracak.

Testler başarıyla tamamlandı

WiFi HaLow teknolojisi, standart WiFi çözümlerine göre daha düşük enerji tüketimi sağlarken, geniş mesafelerde bağlantı kurabilme yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Bu özellikler, akıllı cihazların enerji verimliliğini artırırken daha büyük bir IoT ekosistemi kurulmasına olanak tanıyor.

Türk Telekom, WiFi HaLow’un potansiyelini değerlendirmek üzere kapsamlı bir altyapı oluşturarak kapalı ve açık alanlarda testler gerçekleştirdi. Standart WiFi bağlantılarına kıyasla daha düşük enerji tüketimi ve uzun mesafedeki etkinlik test edilerek, bu teknolojinin IoT cihazlarının yaygınlaşmasında kilit bir rol oynayacağı gösterildi. Wi-Fi teknolojilerine yön veren en önemli uluslararası organizasyonlardan olan WBA ile birlikte WiFi HaLow teknolojisini test eden Türk Telekom, bu teknolojiyi Avrupa’da deneyen ilk operatör oldu.

WBA, halihazırda Wi-Fi HaLow deneme programına devam ediyor ve bu programı 2025 yılında OpenRoaming ile birlikte çalışabilirliği de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

“En yeni teknolojilerin öncüsü olma hedefiyle çalışıyoruz”

Tam Boyutta Gör Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Ülkemizin dijital geleceğini şekillendirirken yenilikçi teknolojilerin kullanılması konusunda öncü çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. WiFi HaLow teknolojisini Avrupa’da ilk kez test eden operatör olarak, dijital dönüşüm hedeflerimizde önemli bir rol oynayan Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında önemli fark yaratacak bir adım attık. Bu teknoloji, düşük enerji tüketimi ve uzun menzil avantajlarıyla endüstriyel uygulamalardan akıllı şehir çözümlerine kadar geniş bir alanda dijital dönüşüme katkı sağlayacak. Türk Telekom olarak öncü çalışmalarımızla birçok sektörün dijitalleşmesinde önemli katkı sağlamayı sürdüreceğiz.” dedi.

Bakan Uraloğlu’ndan düşük internet hızı itirafı 4 gün önce eklendi

Wireless Broadband Alliance (WBA) CEO'su Tiago Rodrigues, "Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) katlanarak büyümeye devam ettiği bir dönemde, Wi-Fi HaLow, maliyet avantajının yanı sıra kapasite ve kapsama alanı ile bu büyümeyi pekiştiriyor. Türk Telekom'u Wi-Fi HaLow konusundaki liderliği, yenilikçi yaklaşımı ve WBA ile deneme programında yaptığı iş birliği için tebrik ediyorum. Avrupa'da Wi-Fi HaLow’un benimsenmesi konusunda öncülük ettiklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.