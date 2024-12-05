Ürün satın almayı kolaylaştıran Vodafone Flex'in avantajları neler? Vodafone'a sorduk

Tam Boyutta Gör Vodafone müşterilerin teknolojik cihaz satın alımını kolaylaştıran Vodafone Flex çözümü ile dikkat çekiyor. Müşterilere satın alım, ödeme ve satış sonrası hizmetlerde çeşitli avantajlar ve esneklikler sunuluyor. Böylelikle müşteriler farklı ödeme yöntemlerini kullanarak kolayca ürün satın alabiliyor.

Vodafone Flex ile telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, çocuk saati, şarj cihazı ve çok daha fazlasını 10’u aşkın kategoriden 1.000’in üzerinde ürünü satın alabilirsiniz. Ödeme aşamasında ise kredi kartsız alışveriş, taksitli alışveriş, eskiyi getir yeniyi götür, eskiyi nakite dönüştür gibi çeşitli seçenekler sunuluyor.

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Vodafone Flex’in avantajlarına ve Vodafone’un satış sonrası hizmetlerine yakından bakmak için Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile röportaj gerçekleştirdik. Sorduğumuz sorduğumuz soruları ve yanıtları aşağıda okuyabilirsiniz.

Yeni nesil perakende ne anlama geliyor? Müşterilerinize ne tür ayrıcalıklar sunuyorsunuz?

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: "Dijitalleşme, her alanda olduğu gibi perakende dünyasında da dengeleri değiştiren bir unsur olmaya devam ediyor. Alışveriş alışkanlıklarımızın önemli bir bölümünü dijitale taşıdık ve zaman içinde dijital alışkanlıklarımızın daha da yerleştiğini gördük. Bu gelişmelere paralel olarak biz de yeni nesil perakende dönüşümümüzü başlattık. Bu dönüşümle temel hedefimiz, mağazalarımızı müşterilerimiz için yeşil dönüşüme duyarlı, teknoloji ve deneyim merkezleri haline getirmek. Yeni nesil perakende anlayışıyla temel olarak müşterilerimiz “Teknolojide yeni ne var” mottosuyla mağazalarımıza gelsin istiyoruz. Bu kapsamda, hem ürün çeşitliliğimizi artırdık, hem de müşterilerimize eve teslimat avantajı sunmaya başladık. Daha önce sadece satış kanalı olan mağazalarımızı, mobil uygulamamız olan Vodafone Yanımda ve dijital asistanımız TOBi’nin gücüyle neredeyse tüm hizmetleri veren birer nokta haline dönüştürdük. Yeni nesil perakende anlayışıyla, dijital ve fiziksel mağazaları birbirini tamamlayan unsurlar olarak konumlamayı ve müşterilerimize en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz."

Bu dönüşümle müşterilerinize kapsamlı teknoloji çözümleri ve satın almada çeşitli kolaylıklar sunuyorsunuz. Burada nasıl bir yol izliyorsunuz?

Vodafone FLEX adını verdiğimiz, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda birçok kategoriden çeşitli ürün portföyü sunan bir teknoloji dünyası oluşturduk. Bu dünyada müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. FLEX, “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor.

Ürün seçme aşaması için, müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri, her yaşam tarzına uygun teknolojik ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz. FLEX’te 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürün yer alıyor. Telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, çocuk saati, şarj cihazı ve çok daha fazlasını içeren zengin bir kategori yelpazesine sahibiz. Diğer yandan, kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılayan ve yüksek hasar onarım maliyetlerine karşı koruma sağlayan satış sonrası hizmet paketi ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesini koruyan çözümler sunuyoruz. Son 1 yılda farklı markalardan yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterilerimizle buluşturduk.

“Ödemeni seç” aşaması için müşterilerimize Vodafone’dan kredi kartsız alışveriş imkanı ve buna ek tüm kategorilerde geçerli 12 aya varan ödeme kolaylığı sunuyoruz. Son 1 yılda müşterilerimiz tarafından en çok tercih edilen ödeme şekli, faturaya ek 12 ayda ödeme seçeneği oldu. Diğer yandan, müşterilerimiz ön ödeme ile ürünün belli bir tutarını ödeyip kalanı için uygun bir ödeme planı oluşturulabiliyor. Müşterilerimiz, eski telefonlarını bize getirdikleri takdirde, yeni cihaz alırken eski telefonlarını indirim olarak kullanabiliyorlar. Satılamayacak kadar eski cihazların toplanmasının çevreye de önemli katkısı oluyor. Son 1 yılda bu şekilde 20 bin cihazı toplayarak geri dönüşüme kazandırdık.

Son dönemde ödeme yöntemlerimize bir yenisini ekledik: alışveriş kredisi. Bu seçenekle, müşterilerimize kredi kartı gerektirmeden 36 aya varan ödeme imkanı sunuyoruz. Bu ödeme yöntemi, şu anda Türkiye’nin birçok bölgesinde 110 kadar bayimizde aktif olarak kullanılıyor. “Kolayca al” aşaması ise teslimatta sağladığımız kolaylıkları kapsıyor. Müşterilerimiz 2.500 noktada aktif satış yapan mağazalarımızdan istediği ürünü yerinde inceleyip kendisine uygun ödeme imkânıyla hızla satın alabiliyor. Son 1 yılda yapılan satışların yaklaşık %80’i mağazalarımızda gerçekleşti. Bu yıl bir yeniliğe daha imza attık ve mağazalarda akıllı saat masaları ve kulaklık sergileme alanları kurduk.

Bu yıl One Number servisini kullanıma açtık. Müşterilerimiz bu servisle telefonları yanında olmasa bile akıllı saatleri ile bağlantıda kalıp iletişimlerini kesintisiz sürdürebiliyor. Mağaza deneyimlerimize ek olarak, müşterilerimiz dilerlerse online satış kanalımızı da kullanabiliyor. Online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul için ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuyoruz.

Tüm bu satış kanallarına ek olarak, müşterilerimiz “Gel incele adresine gönderelim” seçeneği ile online mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada deneyimleyebiliyor ve ürünü satın almak isterlerse, yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanımız TOBi üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca, yakın zamanda hayata geçirdiğimiz “Mağaza Danışmanım” projesiyle, mağazalarımız, yakın çevredeki müşterilerimize ulaşarak, müşterilerimizi mağazalarımıza davet edip, onlara özel kişiselleştirilmiş ürün teklifleri sunabiliyor.

Vodafone FLEX ile 5 Yılda 10 milyon ürün müşterilerle buluşacak 1 hf. önce eklendi

Satış sonrası hizmetlerle de müşteri deneyimini artırıyorsunuz. Bu noktada sunduğunuz kolaylıklar, ulaştığınız rakamlar neler?

Müşterilerimizin kesintisiz iletişimini sağlayabilmek için akıllı telefonlarına yönelik 4 farklı satış sonrası hizmet paketi sunuyoruz. Bunlar Ekran Kurtaran Paket, Dijital Destek, Uzatılmış Garanti ve Tam Koruma olarak sıralanıyor. Örneğin, en çok ilgi gören kapsamlı Tam Koruma paketimiz, müşterilerimizin telefonlarını orijinal parçalarla tamir ettirirken karşılaştıkları yüksek maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Özellikle akıllı telefon ekran onarımlarının pahalı olma eğiliminde olduğu günümüzde, ortalama akıllı bir telefon ekran onarım maliyeti 7.500 TL seviyesine ulaşıyor. Bu yüksek ekran onarım maliyetlerine bakıldığında, FLEX’in sunduğu satış sonrası hizmet paketleriyle, kullanıcılara sadece iletişim hizmeti değil, aynı zamanda cihazlarını uzun ömürlü bir şekilde kullanmalarına da destek olacak bir güvence de sunmuş oluyoruz. Son 1 yılda satılan 300 bini aşkın satış sonrası hizmet paketi ile müşterilerimizi telefon güvencesi ve dijital servis hizmetleri ile buluşturduk. Tüm bu servis desteklerine ek olarak, garanti içi ya da dışı yaşanılan herhangi bir aksaklıkta müşterilerimizin sürdürülebilir iletişim sağlayabilmesi için yedek cihaz hizmeti de sunuyoruz. Son 1 yılda 16 bini aşkın yedek cihaz hizmeti vererek müşterilerimizin kesintisiz iletişimini sağladık. Müşterilerimizin akıllı telefonlarını daha uzun süre güvenle kullanabilmeleri için uzatılmış garanti paketi de oluşturduk.

Müşteri tekliflerinde yapay zekâdan yararlanıyor musunuz?

FLEX dünyasında geliştirilmiş yapay zekâ desteğiyle müşterilerimizin hayat tarzına uygun her kategoriden teknolojik ürünleri kişiselleştirilmiş tekliflerle sunuyoruz. Örneğin, müşterilerimizin cihaz değişim zamanlarını yapay zekâ desteğiyle öngörüp, teknolojik ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş avantajlı tekliflerle onlara destek oluyoruz ya da müşterilerimizin doğum gününde ve Vodafone yıldönümünde onlara özel kişiselleştirilmiş avantajlı teklifler sunuyoruz. Geçen bir yılda müşterilerimizin kişiselleştirilmiş teklifleri tercih etme oranı %25’i aştı.

Son olarak, önümüzdeki dönem için planlarınızı öğrenebilir miyiz?

Yeni dönemde portföyümüze katacağımız yeni kategori ve marka işbirlikleri ile ürün yelpazemizi genişletmeye devam edeceğiz. Yeni ödeme yöntemlerini FLEX dünyasına katacağız. Müşterilerimize yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş teklifler sunmaya devam edeceğiz. Kişisel dijital asistanımız TOBi de müşterilerimizin yanında olmaya devam edecek.

Ayrıca, FLEX ile 5G teknolojisinde yeni bir dönem başlatıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, 10 milyon ürünü müşterilerimize ulaştırarak onları 5G’nin yenilikçi dünyasına taşımak. Müşterilerimizin 5G'ye geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 12.000 TL olan taksit limitinin 5G'li cihazlarda kaldırılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, dilediği 5G destekli cihazı, dilediği ödeme yöntemiyle kolayca satın alabilecek ve ülkemize 5G geldiğinde son teknolojiden faydalanabilecek. Hedefimiz, müşterilerimizin mevcut bütçeleriyle yeni nesil teknolojileri destekleyen ürünlere erişebilmesini sağlamak.



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