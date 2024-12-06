Turkcell’in Premium üyelik sistemi ortaya çıktı: Turkcell Biz+ nedir?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Vodafone’un ardından Turkcell de Premium üyelik olarak tabir edebileceğimiz ayrıcalıklı abonelik hizmeti başlattı. Turkcell Biz+’a abone olacak kullanıcılara hediye GB, ücretsiz abonelikler ve dijital servislerde para iadesi gibi özel avantajlar sunulacak. Bu hizmetin Turkcell Biz hizmeti ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

Turkcell Biz+ nedir?

Turkcell Biz Plus, Turkcell bireysel müşterilerine özel ayrıcalıklar ve avantajlar sunan abonelik servisidir. Bu servis ile abonelik süreniz boyunca GB ayrıcalıkları, Turkcell markalarında fırsatlar, Turkcell haricindeki markalardan hediye abonelik ve dijital servislerde para iadesi gibi avantajlar elde edebilirsiniz. Aboneler her avantajdan ayda birer defa yararlanabilecek. Ayrıca Turkcell Biz+ abonelerine Turkcell çağrı merkezine öncelikli bağlanma hakkı sunulacak.

Turkcell Biz+ ücreti ne kadar?

30 günlük Turkcell Biz Plus aboneliği 60 TL olarak ücretlendirilecek.

Turkcell Biz Plus’a nereden erişilir?

Turkcell Biz+ henüz kullanıma sunulmadı. Biz+ servisinin erişime açılmasının ardından Turkcell mobil uygulaması üzerinden Turkcell Biz+ sekmesini ziyaret ederek abonelere özel avantajlara erişebileceksiniz.

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Turkcell Biz+ avantajları neler?

Salla Kazan'dan günlük 10 GB

1 GB Transfer Hakkı

Çağrı Merkezinde Öncelik

İlk üyeliğine Paycell'de 5.000 Puan

Pasaj 200 TL Hediye Çeki

Pasaj 100 TL Hediye Çeki

3 Ay Ücretsiz Fizy Premium

2 Ay Ücretsiz Lifebox 250 GB Saklama Alanı

Superbox 12 Ay Ek 50 GB Kota Hediyesi

Youtube Premium 3 ay ücretsiz

Youtube Premium 50 TL Hediye Para

Spotify 50 TL Hediye Para

App Store 50 TL Hediye Para

Google Play 50 TL Hediye Para

Xbox Game Pass 50 TL Hediye Para

Hepsipay 50 TL Hediye Para

Migros Sanal Market 50 TL Hediye Çeki

Migros Yemek 50 TL Hediye Çeki

PUBG Mobile 50 TL Hediye Para

Lords Mobile 150 TL Değerinde Oyun İçi Hediye

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