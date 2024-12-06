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    Turkcell’in Premium üyelik sistemi ortaya çıktı: Turkcell Biz+ nedir?

    Turkcell' Premium abonelik sistemi geliyor. Turkcell Biz+ ismindeki abonelik servisine üye olan müşteriler çağrı merkezine öncelikli erişim, hediye GB ve marka fırsatlarına erişim elde edecek.
    Turkcell’in Premium üyelik sistemi Turkcell Biz+ nedir?
    Vodafone’un ardından Turkcell de Premium üyelik olarak tabir edebileceğimiz ayrıcalıklı abonelik hizmeti başlattı. Turkcell Biz+’a abone olacak kullanıcılara hediye GB, ücretsiz abonelikler ve dijital servislerde para iadesi gibi özel avantajlar sunulacak. Bu hizmetin Turkcell Biz hizmeti ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

    Turkcell Biz+ nedir?

    Turkcell Biz Plus, Turkcell bireysel müşterilerine özel ayrıcalıklar ve avantajlar sunan abonelik servisidir. Bu servis ile abonelik süreniz boyunca GB ayrıcalıkları, Turkcell markalarında fırsatlar, Turkcell haricindeki markalardan hediye abonelik ve dijital servislerde para iadesi gibi avantajlar elde edebilirsiniz. Aboneler her avantajdan ayda birer defa yararlanabilecek. Ayrıca Turkcell Biz+ abonelerine Turkcell çağrı merkezine öncelikli bağlanma hakkı sunulacak.

    Turkcell Biz+ ücreti ne kadar?

    30 günlük Turkcell Biz Plus aboneliği 60 TL olarak ücretlendirilecek.

    Turkcell Biz Plus’a nereden erişilir?

    Turkcell Biz+ henüz kullanıma sunulmadı. Biz+ servisinin erişime açılmasının ardından Turkcell mobil uygulaması üzerinden Turkcell Biz+ sekmesini ziyaret ederek abonelere özel avantajlara erişebileceksiniz.

    Turkcell Biz+ avantajları neler?

    • Salla Kazan'dan günlük 10 GB
    • 1 GB Transfer Hakkı
    • Çağrı Merkezinde Öncelik
    • İlk üyeliğine Paycell'de 5.000 Puan
    • Pasaj 200 TL Hediye Çeki
    • Pasaj 100 TL Hediye Çeki
    • 3 Ay Ücretsiz Fizy Premium
    • 2 Ay Ücretsiz Lifebox 250 GB Saklama Alanı
    • Superbox 12 Ay Ek 50 GB Kota Hediyesi
    • Youtube Premium 3 ay ücretsiz
    • Youtube Premium 50 TL Hediye Para
    • Spotify 50 TL Hediye Para
    • App Store 50 TL Hediye Para
    • Google Play 50 TL Hediye Para
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