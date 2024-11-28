BTK’dan istenmeyen SMS ve aramalara son verecek düzenleme

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Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), izinsiz pazarlama aramaları ve yurtdışı kaynaklı SMS’lere yönelik şikayetleri azaltmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme taslağını gündeme getirdi. Telekom şirketlerini ve kullanıcıları ilgilendiren düzenleme, 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek.

BKT’dan SMS ve arama düzenlemesi

Öte yandan düzenleme taslağı, 27 Aralık 2024 tarihine kadar işletmeci ve ilgililerin görüşlerine açık olacak. İşletmeciler ve ilgililer, bu tarihe kadar yapacakları geri bildirimler ile taslağın yeniden şekillendirilmesini sağlayabilecek.

Düzenlemenin ilk maddesi, telekom operatörleri ile bayiler ve acentelerin, kendi aboneleri dışında kalan kişilere pazarlama aramaları veya SMS göndermesini yasaklıyor. Bu değişiklikle sıkça şikayet konusu olan “internetsiz ev kalmasın” gibi pazarlama aramalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Ancak, düzenlemedeki bazı detaylar eleştirilere neden oldu. Özellikle “kendi aboneleri dışında” ifadesi, hâlihazırda kullanılmayan ancak sorgulandığında var olduğu görünen eski abonelikler nedeniyle bir açık oluşturabilir. Bu durum, kullanıcıların kullanılmayan operatörlerden gelen aramalarla rahatsız edilmeye devam edebileceği anlamına geliyor. BTK’nın düzenlemesi henüz bir taslak olduğu için bu tür açıkların kapatılması da mümkün.

URL içeren yurtdışı SMS’lere engel

Tam Boyutta Gör Son dönemde yasadışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle artan URL içeren mesajlar da düzenleme kapsamında. Yurtdışı kaynaklı mesajların engellenmesi hedeflenirken, Türkiye’den gönderilen benzer içerikli mesajlar kapsam dışında tutuluyor.

Ayrıca, öngörülen düzenleme, Apple, Google, Netflix ve Microsoft gibi şirket ve servislerin şifre sıfırlama linki içeren SMS’lerini yollamasına da engel teşkil ediyor. Bu durumun, kullanıcıların yurtdışı dijital hizmetlere erişiminde sorun yaratabileceği ifade ediliyor.

Sabit hat kullanımına yeni sınırlamalar

Düzenleme, sabit hat sayısına yönelik önemli kısıtlamalar da içeriyor. Gerçek kişiler ve şahıs şirketleri, en fazla 15 sabit hat kullanabilecek. Yabancı uyruklu bireyler ise sadece üç hat edinebilecek. Ancak, mobil hatların bu düzenlemenin dışında bırakılması, soru işaretlerine yol açtı. Mobil hatların yaygın kullanımı göz önüne alındığında, sabit hatlarla sınırlı bir düzenlemenin etkisinin sınırlı kalabileceği düşünülüyor. Zira sabit hat kullanımı zaten çağımızda oldukça düşmüş durumda. Ek olarak 1 yıl boyunca hiçbir trafik üretmeyen (ses, SMS veya internet kullanımı) abonelikler de iptal edilecek.

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