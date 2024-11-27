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    SpaceX, Starlink ile akıllı telefonlara doğrudan hizmet vermek için onay aldı

    ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) SpaceX'e Starlink geniş bant uydularını kullanarak akıllı telefon kullanıcılarına hizmet vermemesi için şartlı onay verdiğini duyurdu.
    Starlink akıllı telefonlara doğrudan hizmet vermek için onay aldı Tam Boyutta Gör
    Amerika Birleşmiş Devletleri'nde uzay bazlı iletişim alanında önemli bir gelişmeye daha imza atıldı. ABD Federal İletişim Komisyonu (Federal Communications Commission-FCC), Elon Musk liderliğindeki SpaceX'e, Starlink uydu ağını kullanarak T-Mobile akıllı telefon kullanıcılarına, hücresel kapsama alanı olmayan bölgelerde bağlantı sağlamak için şartlı onay verdi.

    FCC, SpaceX'in, Starlink'in ikinci nesil (Gen2) uydularından en fazla 7.500'ünü T-Mobile'ın hücresel frekanslarını kullanarak "Uzaydan Ekstra Kapsama" (SCS) hizmeti vermesi için izin verdi. Ancak bu hizmet, diğer iletişim ağları ile etkileşim içinde olmamalı ve onları kesintiye uğratmamalı. Şu anda alçak yörüngede bulunan 2.600'den fazla Gen2 Starlink uydusundan yaklaşık 320 tanesi, SpaceX'in bu yıl başlatmayı planladığı metin mesajları gibi temel hizmetleri sağlayacak donanıma sahip. Bu uydular Direct To Cell veya DTC olarak adlandırılan teknolojiye sahip. Starlink DTC uyduları, telefonlarda herhangi bir değişiklik yapmadan doğrudan hücresel bağlantı sağlanmasını mümkün kılıyor.

    FCC, SpaceX'e Gen2 uydularını 340-360 kilometre arasındaki düşük yörüngelerde çalıştırma izni verdi; bu, daha önce 525-535 kilometre olan yörünge seviyesinin daha aşağıya çekilmesi anlamına geliyor. Bu değişiklik, daha düşük gecikme süresi sağlamayı hedefliyor. Bu operasyon, Uluslararası Uzay İstasyonu ve diğer uzay misyonlarını korumak için NASA ile koordinasyon içinde gerçekleşecek.

    SpaceX, halihazırda yörüngede 4.100’den fazla Gen1 Starlink uydusuna sahip. Firma bunları 540-570 kilometre arasında çalıştırma iznine sahip. Gen2 uydularda eklendiğinde Starlink uydu sayısı 6.600’ü aşıyor.

    Devamı gelecek

    Starlink akıllı telefonlara doğrudan hizmet vermek için onay aldı Tam Boyutta Gör
    Bu onay, FCC tarafından verilen ilk uydu-karasal SCS ortaklığı olarak dikkat çekiyor. Bununla birlikte, AST SpaceMobile gibi diğer şirketlerin, AT&T ve Verizon ile işbirliği yaparak benzer başvuruları hâlâ FCC tarafından inceleniyor. Yani Starlink’e verilen onay bu firmalar için de bir yol açacak.

    Öte yandan bu SpaceX'in sadece ABD'de değil, diğer ülkelerde de doğrudan akıllı telefonlara hücresel bağlantı hizmetleri sunma hedefini kolaylaştıracak. Şirket, T-Mobile dışında Kanada'da Rogers, Yeni Zelanda'da One NZ, Japonya'da KDDI, Avustralya'da Optus ve İsviçre'de Salt gibi küresel mobil operatörlerle de ortaklıklar kurmuş durumda. Starlink DTC uyduları ile bu operatörleri kullanan müşteriler, kapsama dışı alanlarda SMS gönderebilecek. SpaceX, kısa mesaj hizmetinin ardından video görüşme ve geniş bant hizmetini de devreye alacak.

    Starlink akıllı telefonlara doğrudan hizmet vermek için onay aldı Tam Boyutta Gör

    Bununla birlikte Starlink DTC her ülkede aktif olmayacak. SpaceX, telefonlar için Starlink bağlantısını sağlamak üzere bazı ülkelerdeki operatörler ile çalışıyor. İlk etapta aşağıdaki ülke ve operatörlerde Starlink mobil hücresel erişim aktif hale gelecek.

    • T-Mobile (ABD)
    • Rogers (Kanada)
    • One NZ (Yeni Zelanda)
    • KDDI (Japonya)
    • Optus (Avustralya)
    • Salt (İsviçre)
    • Entel (Şili)
    • Entel (Peru)
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