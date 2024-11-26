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    Türk Telekom'un fibere bağlı LTE baz istasyonu oranı %53’e yükseldi

    Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, ülke genelindeki fiberleşme yolcuğunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor.                                    
    Türk Telekom'un fibere bağlı LTE baz istasyonu oranı %53’e çıktı Tam Boyutta Gör
    2024 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 459 bin kilometreye, fiber hane kapsamasını 32,7 milyona yükselten Türk Telekom, fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53’e yükseltti.

    Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türkiye’nin dijital altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, dijital dünyanın gereksinim duyduğu hizmeti sunmak için fiber yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda; 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla 459 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 32,7 milyon haneyi kapsıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 10 milyon hanenin doğrudan eve kadar fiber erişimi bulunuyor. LTE mobil baz istasyonlarımızın %53’ünü fiberle bağlayarak bu alanda önemli bir mesafe kat ettik. Geniş bir kapsama alanı ve bağlantı imkânı sağladığımız güçlü fiber altyapımızla bireylere ve kurumlara en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

    Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 81 ile yayılan fiber gücüyle dijitalleşmenin merkezinde yer alan çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Türk Telekom’un fiber ağı, 459 bin kilometreye yükselirken, fiber hane kapsamı 32,7 milyon haneye ulaştı. Türk Telekom, 5G’nin yaygınlaşması için gerekli altyapının güçlenmesine katkıda bulunan fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53’e ulaştırdı. 

    Türk Telekom'un fibere bağlı LTE baz istasyonu oranı %53’e çıktı Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan "Türk Telekom olarak, ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme sorumluluğuyla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda; 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla 459 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 32,7 milyon haneyi kapsıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 10 milyon hanenin doğrudan eve kadar fiber erişimi bulunuyor. Ericsson’un çalışmasına göre; fiberle bağlı mobil baz istasyonlarının oranının küresel ölçekte 2030 yılında %50 olması bekleniyor, bizim ise LTE baz istasyonlarımızın %53’ü şimdiden fiberle bağlanmış durumda. Bu sayede sabit tarafta olduğu gibi mobilde de hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimi sunarken, 5G’ye geçişin temelini oluşturan fiber bağlantının yarısından fazlasını başarıyla tamamlamış olduk. Güçlü fiber altyapımızla yalnızca internet hızının artırılmasını değil, aynı zamanda daha güçlü bir bağlantı kalitesini ve dijital dünyadaki her türlü yeniliğe erişim imkânını sağlıyoruz. Yenilikçi teknolojilerin ihtiyaç duyduğu yüksek hızlı erişim ağını ülkemizin her noktasına taşımak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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