Türk Telekom'un fibere bağlı LTE baz istasyonu oranı %53’e yükseldi

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Türkiye’nin dijital altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, dijital dünyanın gereksinim duyduğu hizmeti sunmak için fiber yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu çalışmalar sonucunda; 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla 459 bin kilometreye ulaşan fiber ağımız; 32,7 milyon haneyi kapsıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 10 milyon hanenin doğrudan eve kadar fiber erişimi bulunuyor. LTE mobil baz istasyonlarımızın %53’ünü fiberle bağlayarak bu alanda önemli bir mesafe kat ettik. Geniş bir kapsama alanı ve bağlantı imkânı sağladığımız güçlü fiber altyapımızla bireylere ve kurumlara en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, 81 ile yayılan fiber gücüyle dijitalleşmenin merkezinde yer alan çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Türk Telekom’un fiber ağı, 459 bin kilometreye yükselirken, fiber hane kapsamı 32,7 milyon haneye ulaştı. Türk Telekom, 5G’nin yaygınlaşması için gerekli altyapının güçlenmesine katkıda bulunan fibere bağlı baz istasyonlarının oranını yüzde 53’e ulaştırdı.
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.