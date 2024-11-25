Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 5G için 2026'yı işaret etti

5G ihalesi ne zaman? 5G ne zaman kullanıma sunulacak?
Bakan Uraloğlu, 2025 yılı içerisinde 5G ihale takviminin açıklanacağını ve 2025’in ilk çeyreğinde 5G ihalesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. 5G’de ilk sinyalin ise 2026’da verilmeye başlanacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , 5G takvimi hakkında şu açıklamayı yaptı:
“5G’yi Türkiye’de deneyimlemeye başladık. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 30 kuruma biz deneme izni verdik. Ne zaman sorusunun cevabı, zannediyorum ki bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yaparız ve 2026’nın hemen başında ilk sinyali alırız.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
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