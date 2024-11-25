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    Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 5G için 2026'yı işaret etti

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'de ilk sinyali 2026'da almayı hedeflediklerini açıkladı. 2025'te 5G ihalesi yapılacak ve 2026'da kullanıma sunulacak.
    Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 5G için 2026'yı işaret etti Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G için tarih verdi. Daha önceki açıklamalarında 2025’in son çeyreğini işaret eden Bakan Uraloğlu bu defa 5G’nin 2026’da kullanıma sunulacağını duyurdu.

    5G ihalesi ne zaman? 5G ne zaman kullanıma sunulacak?

    Bakan Uraloğlu, 2025 yılı içerisinde 5G ihale takviminin açıklanacağını ve 2025’in ilk çeyreğinde 5G ihalesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. 5G’de ilk sinyalin ise 2026’da verilmeye başlanacağını açıkladı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , 5G takvimi hakkında şu açıklamayı yaptı:

    “5G’yi Türkiye’de deneyimlemeye başladık. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 30 kuruma biz deneme izni verdik. Ne zaman sorusunun cevabı, zannediyorum ki bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yaparız ve 2026’nın hemen başında ilk sinyali alırız.”

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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