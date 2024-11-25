Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 5G için 2026'yı işaret etti

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Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G için tarih verdi. Daha önceki açıklamalarında 2025’in son çeyreğini işaret eden Bakan Uraloğlu bu defa 5G’nin 2026’da kullanıma sunulacağını duyurdu.

5G ihalesi ne zaman? 5G ne zaman kullanıma sunulacak?

Bakan Uraloğlu, 2025 yılı içerisinde 5G ihale takviminin açıklanacağını ve 2025’in ilk çeyreğinde 5G ihalesinin gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. 5G’de ilk sinyalin ise 2026’da verilmeye başlanacağını açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , 5G takvimi hakkında şu açıklamayı yaptı:

“5G’yi Türkiye’de deneyimlemeye başladık. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 30 kuruma biz deneme izni verdik. Ne zaman sorusunun cevabı, zannediyorum ki bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yaparız ve 2026’nın hemen başında ilk sinyali alırız.”

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