Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

23 Nisan Özel | Nevşehir ve Konya'dan yeryüzü fotoğrafçılarımız var

4 hf.
2,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden seçilen yetenekli çocuklar, doğayı görüntüledi. 23 Nisan Özel videomuzda misafirlerimizi tanıyor, projeye nasıl dahil olduklarını öğreniyoruz.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden seçilen yetenekli çocuklar, doğayı görüntüledi. 23 Nisan Özel videomuzda misafirlerimizi tanıyor, projeye nasıl dahil olduklarını öğreniyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
turkmavzeri 4 hf. en beğenilen
Merhaba Mesut Hocam, sende bi Barış Manço havası sezmedim değil, çocuklarla gayet güzel iletişim kurmuşsun. :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Asonas 3 hf.
Mesut Bey Merhaba, 23 Nisan özel çocuklarla röportajı takdire şayan. Camiada bu tarzda yaklaşım sergileyen nadir kişilerden birisiniz. İçten, samimi muhabbet ve çocukların yaşlarına inerek onların seviyelerine inerek konuşmak gerçekten harika. Çocuklar bile Mesut abilerine nasılda ısınmışlar arkadaşları gibi konuşuyorlar. :)
Günün anlamına özel güzel bir video. Videnonun kapanış saniyesinde yüze yumuşak sevgi dokunuşu harika ehuehue :D
Tekrar'dan Teşekkürler Mesut Bey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr Reese 4 hf.
Mesut hocam tebrik ederim, çok güzel bir içerik olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 4 hf.
Mesut Cevik bu isde tekdir. Guzel program olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Kullanıcı_Adı_ 4 hf.
Yaptığınız takdir edilmesi gereken bir şey. Çocuklara özgüven katmıştır eminim ki. Ayrıca o at videosu neymiş ya. Hayret kaldım. Çoğu insanın öyle bir video çekeceğini sanmam.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ungalath 4 hf.
tombiğin bütün anılarda bi hamburger var :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgur79 4 hf.
Çocuklar çok girişkenler maşallah çok iyi. Başarılarının devamını dilerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkmavzeri 4 hf. en beğenilen
Merhaba Mesut Hocam, sende bi Barış Manço havası sezmedim değil, çocuklarla gayet güzel iletişim kurmuşsun. :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
31:09
2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası
11,6b izlenme · 5 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,7b izlenme · 1 gün
16:32
Saç ekimi sonrası 12. gün | Ekilenler uzuyor
18,5b izlenme · 5 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,2b izlenme · 3 hf.
08:29
Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım
16,1b izlenme · 4 ay
10:24
Sosyal girişim Givin ile 2 yılda 350.000TL bağış yapıldı
2,4b izlenme · 1 hf.
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,1b izlenme · 5 ay
13:18
Nakitsiz yaşama geçişte Kripto Para etkisi
8,4b izlenme · 5 ay
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,1b izlenme · 5 ay
41:17
Çocuklar için kodlama ve yapay zeka
8,9b izlenme · 3 ay
19:56
Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz?
7,8b izlenme · 4 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12b izlenme · 5 ay
12:16
Kripto Paraları ne kadar tanıyoruz?
8,8b izlenme · 5 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
17:58
Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı
18,1b izlenme · 5 ay
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim