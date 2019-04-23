23 Nisan Özel | Nevşehir ve Konya'dan yeryüzü fotoğrafçılarımız var

Genel Yayın Yönetmeni
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden seçilen yetenekli çocuklar, doğayı görüntüledi. 23 Nisan Özel videomuzda misafirlerimizi tanıyor, projeye nasıl dahil olduklarını öğreniyoruz.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden seçilen yetenekli çocuklar, doğayı görüntüledi. 23 Nisan Özel videomuzda misafirlerimizi tanıyor, projeye nasıl dahil olduklarını öğreniyoruz.
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Günün anlamına özel güzel bir video. Videnonun kapanış saniyesinde yüze yumuşak sevgi dokunuşu harika ehuehue :D
Tekrar'dan Teşekkürler Mesut Bey...