2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2

AMD, CES 2019 kapsamında yeni işlemci ve ekran kartlarını duyurdu. Firma işlemcileri ile Core i7 9900K'yı ekran kartıyla RTX 2080'i hedef alıyor. 2si1 bu hafta da teknoloji ve oyun haberleri ile dolu

Yayın akışı:



Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor

Bungie ve Activion ayrıldı, Destiny'nin hakları Bungie'de kaldı

Half-Life 2 writer Erik Wolpaw is back at Valve

Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak

Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor

Eski Hearthstone geliştiricisi yeni stüdyolarıyla bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor

Yeni Nintendo başkanı bundan sonra standart ev konsolu üretmeyebileceklerini söyledi

Katlanabilir telefon Royal Flex Pai

Samsung S10'un duyurusu için bir video yayınlandı

Kediler için akıllı koşu bandı

Eski IGN editörü, The Last of Us Part II'nin 2019'da çıkacağını söyledi

PlayStation 4 satışları dünya çapında 91.6 milyonu geçti

IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar

IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak

Bose aracın dışından gelen gürültüleri engelleyecek

What Remains of Edith Finch oyunu önümüzdeki hafta Epic Games Store'da bedava

Tom Clancy’s The Division 2 Steam'i pas geçip Epic Games Store ve UPlay'e çıkacak

01:21 Yeni Ryzen 3 işlemciler Intel Core i9-9900K modelini geride bırakıyor 03:15 Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor 07:57 Bungie ve Activion ayrıldı, Destiny'nin hakları Bungie'de kaldı 09:52 Half-Life 2 writer Erik Wolpaw is back at Valve 11:10 Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak 19:01 Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor 22:52 Eski Hearthstone geliştiricisi yeni stüdyolarıyla bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor 23:50 Yeni Nintendo başkanı bundan sonra standart ev konsolu üretmeyebileceklerini söyledi 27:11 Katlanabilir telefon Royal Flex Pai 33:52 Samsung S10'un duyurusu için bir video yayınlandı 35:24 Kediler için akıllı koşu bandı 37:34 Eski IGN editörü, The Last of Us Part II'nin 2019'da çıkacağını söyledi 39:54 PlayStation 4 satışları dünya çapında 91.6 milyonu geçti 41:46 IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar 44:56 IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak 47:17 Bose aracın dışından gelen gürültüleri engelleyecek 50:18 What Remains of Edith Finch oyunu önümüzdeki hafta Epic Games Store'da bedava 50:39 Tom Clancy’s The Division 2 Steam'i pas geçip Epic Games Store ve UPlay'e çıkacak