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2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2

4 ay
14,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD, CES 2019 kapsamında yeni işlemci ve ekran kartlarını duyurdu. Firma işlemcileri ile Core i7 9900K'yı ekran kartıyla RTX 2080'i hedef alıyor. 2si1 bu hafta da teknoloji ve oyun haberleri ile dolu
Yayın akışı:
01:21 Yeni Ryzen 3 işlemciler Intel Core i9-9900K modelini geride bırakıyor
03:15 Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor
07:57 Bungie ve Activion ayrıldı, Destiny'nin hakları Bungie'de kaldı
09:52 Half-Life 2 writer Erik Wolpaw is back at Valve
11:10 Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak
19:01 Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor
22:52 Eski Hearthstone geliştiricisi yeni stüdyolarıyla bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor
23:50 Yeni Nintendo başkanı bundan sonra standart ev konsolu üretmeyebileceklerini söyledi
27:11 Katlanabilir telefon Royal Flex Pai
33:52 Samsung S10'un duyurusu için bir video yayınlandı
35:24 Kediler için akıllı koşu bandı
37:34 Eski IGN editörü, The Last of Us Part II'nin 2019'da çıkacağını söyledi
39:54 PlayStation 4 satışları dünya çapında 91.6 milyonu geçti
41:46 IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar
44:56 IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak
47:17 Bose aracın dışından gelen gürültüleri engelleyecek
50:18 What Remains of Edith Finch oyunu önümüzdeki hafta Epic Games Store'da bedava
50:39 Tom Clancy’s The Division 2 Steam'i pas geçip Epic Games Store ve UPlay'e çıkacak
 

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Mutlak.Sıfır 4 ay en beğenilen
Mesut Çevik'in Amd'nin ürünleri hakkında konuşmasından sonra kapadım izlemedim. Tutuma bakar mısın Rtx 2080 61 fps almış Vega'da o kadar almış ne gerek vardı gibi bir tutuma girmiş. Evet Amd çıkartmasın o zaman. Alırsın Rtx 2080'i oturursun evinde açarsın (Ray Tracing teknolojisini kullanan ortada daha bununla alakalı bir tane oyun var) oyununu oynarsın. Diğer seri de çıkar Rtx 3080'i 20 bin tl'ye satmaya kalkarlar o zaman da dersin ki bunun fiyatı çok yüksek. "Ray Tracing varmış onda yokmuş" karşılaştırdığı şeye bak say diyorsun oyunları yalnızca bir tane oyun sayıyorsun sanırsın ki piyasadaki her oyunda o zımbırtı var.
Mesut Çevik'in Amd'nin ürünleri hakkında konuşmasından sonra kapadım izlemedim. Tutuma bakar mısın Rtx 2080 61 fps almış Vega'da o kadar almış ne gerek vardı g...
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nightsniffer 4 ay
Piyasada doğru düzgün RTX destekli herhangi bir oyun yok, "2019 yılında hala RTX yok" şeklindeki tutumunuz Nvidia projesi kokuyor. Güzel projeymiş Mesut bey. Hayırlı işler.
Piyasada doğru düzgün RTX destekli herhangi bir oyun yok, "2019 yılında hala RTX yok" şeklindeki tutumunuz Nvidia projesi kokuyor. Güzel projeymiş Mesut bey. H...
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nightsniffer 4 ay Speed-Step
Rtx 2080'in en ucuz AIB modeli dahi 730 USD Amazonda. Emin olun Sapphire Pulse Radeon VII gibi modeller de 650 dolar olur. Çöp tasarımlı kartların MSRP'den %10 ucuz olduğunu yıllardır görüyoruz. Bir de galiba 150usdyi bulan değerde oyun veriliyor yanında onu da unutmamak lazım. Eğer şu anda kullanılmayan RTX için konan silikon maliyeti aklınızdaysa yine kullanılmayan ancak tarihsel olarak daima işe yaramış tam 2 kat HBM2 bellek ile alakalı ne demek istersiniz. Mesela bugünün oyunlarında Fhd konsollar için çıkarılıp PC'ye portlanıp textureları 4K'ya upscale edilmiş bir 4K oyun deneyimi elde etmekteyiz 2020'de gelecek PS5 için çıkan oyunları RTX 2080inizle Fhd RTX açar oynarsınız. Vega VII'da ise gerçek 4K oynarsınız. Shadowplay yok çünkü Shadowplay bir marketing ismi. Tıpkı "Retina ekran" gibi. Nasıl ki Apple dandik Lcd ekranı liquid Retina olarak kakalıyor, Nvidia da bildiğimiz GPU üzerinden yayın verme teknolojisini önemli bir şeymiş gibi tanıtıyor. Aynısının Radeon tarafındaki adı Relive ve birçok özellik aynı. Instant replayden bahsediyorsunuz, aynısı relive'de de var. Ansel'i kullanan bir tane insan görmedim hayatımda. Siz kullanıyormuşsunuz tebrikler vallahi.
Şimdi gelelim geçmişte yaptıklarınıza: "Grafik yeniden icat edildi" "Adamlar yapmış Rtx çok iyi" diye Nvidia Marketing jargonlarıyla inceleme sırasında demosunu bile kullanamayacağınız özellikler için videolar çektiniz.
Forumdaki kullanıcılara gizlice komisyon almanızı eleştirdi diye "vitaminsizler" dediniz.
Geçen gün çektiğiniz Apple videosu bile yine buram buram Apple ile el ele gerçekleştirilmiş bir proje havasındaydı.
Exper markasını dahi "sağlam, dayanıklı, teknolojinin gerisinde kalmak istemeyenlerin tercihi, harika satış sonrası hizmet sunan bir marka" olarak tanıttığınız skandal görüntüleri de hatırlıyoruz.
Bir oturup düşünmeniz lazım. Bir platformda, emek gösterip bir video çeken baş editör için (bu konumdaki kişi siz oluyorsunuz) insanlar niçin üşenmeyip negatif yorumlar atıyor ve bu yorumlar konunun en beğenilenlerine giriyor. Sizce bu forumun bütün takipçileri ruhsal problemleri olan insanlar, vitaminsizler ve size saldırmak mı istiyor yoksa siz bir şeyleri ciddi anlamda abartıyor, tarafsızlığınızı kaybediyorsunuz da bu insanlar size kızdığı için mi böyle davranıyor. Bir düşünmenizi rica ediyorum. 3-5 forum postu için ödeme yapacak bir şirket tanımıyorum. Ödeme yapacak olsalar dahi inanın ana dil seviyesinde İngilizce bilen bir doktora öğrencisi olarak mesaim AMD'nin ödeyeceği miktardan daha yüksek bir fiyata sahiptir diye tahmin ediyorum. Benim hedefim insanların en doğru tercihi yapmasını sağlamak. 3 sene önce işlemci ve ekran kartı alanında Amd öneren insanlarla kavga ediyordum... Şu anda RTX 2080 bandında AMD kart alınabilir, RX 580 fiyat performans şampiyonu. Ryzen işlemciler aynı şekilde. AMD bugün aynı paraya birçok segmentte daha fazla compute gücü veriyor bizlere. Yarın Nvidia ve Intel aynısını yaparsa siz beni onlardan para alan biri olmakla itham edeceksiniz. Kim bilir o zaman AMD'yi fazla övmenizi eleştiririm belki... Sevgiler.
Rtx 2080'in en ucuz AIB modeli dahi 730 USD Amazonda. Emin olun Sapphire Pulse Radeon VII gibi modeller de 650 dolar olur. Çöp tasarımlı kartların MSRP'den %10...
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Nınja 4 ay

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Persona_Non_Grata 4 ay
Amd fanboylarının aglama duvarına dönmüş konu. Hele bir tanesi var içlerinde hem xbox hem amd fanboyu, sağli sollu darbeyi yedi bu nesil
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vamp 4 ay
Mesut kardeş. Bu arkadaşlara bir şeyleri açıklamak zorunda değilsin. Bu adamların grafikten anladıkları tek şey çözünürlük ve fps. Mesela 1080p RT açık bir bf5 oyununu, 16k görüntüde csgo ya değişirler. Neden? çözünürlük ve fps yüksek çünkü :) Bu sebeple kime ne anlatıp, kimlerle diyaloğa girdiğinizi dikkatlice yeniden gözden geçirin. Ben bu arkadaşlara 5 ay önce bu işleri anlatırken bana etmedikleri hakaret kalmadı. Çünkü en iyisini bu adamlar biliyorlar. Directx in bütün altyapısının ray trace teknolojisinin kötü bir kopyası olduğunu daha kavrayamamış bir kitleye cevap yazıyorsunuz. Bunun sebebi sizde değilsiniz. Eline aldıkları her ekran kartını ikili, üçlü bağlantılarda yüksek çözünürlükte monitörlere bağlayan youtuberlar ve konsollar yüzünden gelişmeyen oyunlar sebebiyle haksız görünüyorsunuz. Sorsanıza bu arkadaşlara Rt açınca 160 fps den 80 fps ye düşen oyunda RT siz 8xAA açınca ne oluyormuş? Demek ki bildikleri şeyler sadece boş muhabbet. 8xAA açınca oyun çakılıyor diye AA kötü bir teknoloji mi? 20 yıldır piyasada? Bu adamlar papağan gibi youtuberlar ne derse onları konuşur. Bence hiç kendinizi yormayın. Yıllarca AA açamadık ekran kartında performansı yok ediyor diye bu kadar laf etmedik.
Lisa Su ne dedi hocam?
“Fazla nazire yapmaya gerek yok. Işın izleme gerçekten önemli bir teknoloji. Bu konuda biz de hem yazılım hem de donanım ayağında yoğun bir şekilde çalışıyoruz"
Bizim forumdakiler AMD'nin nvidia'ya "boş işlerle uğraşıyorsun" diyeceğini zannetti. Beklediler ki kendileri haklı çıksın. Bilmedikleri tek şey yukarıda yazdığım üzere bütün api'ler RT'nin kötü birer kopyası olduğudur. Her hangi bir grafik firması kalkıp gerçek olan bir teknolojiyi övmeyip kötü taklidini överse sektördeki herkes o firmayla dalga geçer. AMD bu işi beceremese bile yukarıda yazılan cümleyi kurmak zorunda. Zaten ceo kesin bir şekilde belirtmiş. Ya bu konuda nvidia'ya yetişecekler ya da tümden ekran kartı piyasasını kaybedecekler. Eskiden tek dertleri fps idi. Şimdi onuda beceremiyorlar üstüne birde RT ve DLSS çıktı. Hepimiz AMD yi seviyoruz destekliyoruz herkese ryzen öneriyoruz ama yani bizim forumdakiler artık hayaller aleminde yaşıyorlar iyice. 7nm kartın 12nm kart ile baş edemeyip RT ve DLSS olmadan %35++ geride kaldığını bile hesap edecek bir birikim yok. O sebeple siz bence daha önemli konulara odaklanın. Forumdaki yaygara yıllar geçtikçe yerine oturur.
Ben bu adamlara cevap bile yazmıyorum artık.
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MogoLKhan 4 ay vamp
Şimdi uzlaşamadığımız nokta üst seviye takılan vatandaşlarda 1080p yukarısı monitör var ve bu özelliği isteselerde açamiyacaklar açsalarda lowda açmak zorundalar yani kısa lafın özeti bu seride bu teknoloji için diyeceğim aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.
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Mesutzgvn 4 ay
Mesut bey siz daha Hanzo görmemişsiniz. Ben her gün ne manyaklarla uğraşıyorum toplu taşımada. İETT otobüsünde kapıya asılandan tut toplu taşımadaki demirlerde asılıp spor yapanına kadar.
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dark_prince60 4 ay
20 TL Ye Kuantum Bilgisayarınıza Format Atılır. :)
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Legendh 4 ay
Mesut Bey bu zamanda 'Ray Tracing' olmaması demişsiniz de Ray Tracing teknolojisi çıkalı 3 ay oldu.
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Anthony Quinn 4 ay
Sil baştan sistem toplama arefesindeyim. Doğal olarak ekran kartı da araştırıyorum. Hazırladığınız video gayet güzel olmuş. Fikirlerinizi objektif olarak aktarmışsınız. Gayet aydınlatıcı bir biçimde. Aynı fiyata daha fazla şey vadeden NVidia'nın tercih edilecek olması gayet normal. Şahsen ben de aynısını yapacağım.
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hotrain 4 ay
harikasınız yaaa.. hasta oluyoruz (iyi anlamda ) evdekiler bile alıştı size coluk cocuk..:))
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DH Misafiri 4 ay
Mesut bey kuantum bilgisayarlar konusunda biraz daha ayrıntılı araştırma yapmalı çünkü bildiğimiz bilgisayarlar ile hiç bir benzerliği olmadığı gibi, bugünkü kişisel bilgisayarlara alternatif cihazlar olması henüz söz konusu dahi değil, çalışması için mutlak sıfıra( -273°C) yakın bir sıcaklıkta olması gereken bir donanımdan bahsediyoruz. Zamanla hayatımıza gireceği doğrudur elbette ama Mesut Çevik'in yarı kuantum yarı transistör tabanlı hibrit işlemci ile oyun oynanacağını düşünmesi maalesef anlamsızca iyimser bir beklenti.
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ardicli2000 4 ay
Büyük şehir konusuna gelince 15 milyon insanın yaşadığı yerde hizmet kaliteniz bir yere kadardır. Ne yaparsanız yapın, hele ki İstanbul gibi doğal yapısı bile zorlu olan bir yerde 30 tane daha yol yapsanız olmaz.
Bu saatten sonra yapılacak olan çok maliyetli ama evlerin yıkılması ve yerine DAHA AZ konut yapılması. İnsanların maliyetlerden ötürü İstanbul'dan kaçması. Bunu başka türlü çözemezsiniz.
Evi alıyorsunuz sahibinden para vermemek için sana da ev vereceğiz diyorsunuz. Sonra maliyeti çıakrabilmek adına 5 kat yerine 15 kat yapıyorsunuz. Sonra nüfus 2-3 katına çıkıyor. Aynı coğrafya aynı yol aynı park aynı otopark nüfüs 2 katı. Çözülür mü çözülmez.
Alacaksın o binaları, sonra yıkacak, daha az konut yapqacak ve 3 katına 4 katına satacaksın. Sadece zenginler kalacak maalesef. Ben de zengin değilim ama bunu başka türlü çözemezsiniz.
Bunu yaparken yeni ek konut, yeni fabrika, sanayi sitesi, dükkan vs yapımına da izin vermeyeceksiniz. Böylece yatırımcı başka şehirlere yönlenmek durumunda kalacak. Bunu da teşvik edeceksiniz. İhtiyaca ve topografiye göre teşvikleri sürekli güncelleyeceksiniz vs vs.
Kapsamlı bir çalışmayla sorun iyice tespit edilip güzel kapsamlı bir çözümle gelinmeli. 2 bina yık 3 güzel bina yap işi çözmüyor maalesef.
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jitemci 4 ay ardicli2000
oha cidden saçma sapan düşünmeden yazmışsın sizi kınıyorum yanlış fikrinizden dolayı,
eski konutların yıkılıp daha az yapılmasından söz etmişsiniz o zaman size sorarım,
ist..te eski konutlarda yaşayan insanlar ne olcak şöyleki evin olduğu yerdeki imar
izinlerini inceliyosun örnek 4 kat izin verilmiş ama hali hazırda 6 kat var
ne olacak peki diğer 2 kattaki insanlar yıkılıp yeni
den yapıldığında 4 kat izin var ama eski halinde 6 kat olduğu 6 adet maliki var
sorunun çözümü şu şuanda uygulanan imar affı ile izin verecekler kaç katlı ise yıkıp temelini ona göre atıp eskisinin aynısı yapılacak
kaldıki çoğu kat malikinin eskisinin aynısını yapmaya dahi parası yok o halde 6 kat ise 12 kata izin verilip mütahit yapmalı örnek 6 katı dağıtır diğer 6 kat kendine kalır
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