2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2

Genel Yayın Yönetmeni
AMD, CES 2019 kapsamında yeni işlemci ve ekran kartlarını duyurdu. Firma işlemcileri ile Core i7 9900K'yı ekran kartıyla RTX 2080'i hedef alıyor. 2si1 bu hafta da teknoloji ve oyun haberleri ile dolu
Yayın akışı:
01:21 Yeni Ryzen 3 işlemciler Intel Core i9-9900K modelini geride bırakıyor
03:15 Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor
07:57 Bungie ve Activion ayrıldı, Destiny'nin hakları Bungie'de kaldı
09:52 Half-Life 2 writer Erik Wolpaw is back at Valve
11:10 Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak
19:01 Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor
22:52 Eski Hearthstone geliştiricisi yeni stüdyolarıyla bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor
23:50 Yeni Nintendo başkanı bundan sonra standart ev konsolu üretmeyebileceklerini söyledi
27:11 Katlanabilir telefon Royal Flex Pai
33:52 Samsung S10'un duyurusu için bir video yayınlandı
35:24 Kediler için akıllı koşu bandı
37:34 Eski IGN editörü, The Last of Us Part II'nin 2019'da çıkacağını söyledi
39:54 PlayStation 4 satışları dünya çapında 91.6 milyonu geçti
41:46 IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar
44:56 IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak
47:17 Bose aracın dışından gelen gürültüleri engelleyecek
50:18 What Remains of Edith Finch oyunu önümüzdeki hafta Epic Games Store'da bedava
50:39 Tom Clancy’s The Division 2 Steam'i pas geçip Epic Games Store ve UPlay'e çıkacak
03:15 Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor
07:57 Bungie ve Activion ayrıldı, Destiny'nin hakları Bungie'de kaldı
09:52 Half-Life 2 writer Erik Wolpaw is back at Valve
11:10 Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak
19:01 Google, Android TV’lere minimum sistem gereksinimi şartı getiriyor
22:52 Eski Hearthstone geliştiricisi yeni stüdyolarıyla bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor
23:50 Yeni Nintendo başkanı bundan sonra standart ev konsolu üretmeyebileceklerini söyledi
27:11 Katlanabilir telefon Royal Flex Pai
33:52 Samsung S10'un duyurusu için bir video yayınlandı
35:24 Kediler için akıllı koşu bandı
37:34 Eski IGN editörü, The Last of Us Part II'nin 2019'da çıkacağını söyledi
39:54 PlayStation 4 satışları dünya çapında 91.6 milyonu geçti
41:46 IBM’den tasarımıyla dikkat çeken 20-qubit’lik kuantum bilgisayar
44:56 IBM akıllı telefonlarınızı kullanarak daha doğru hava tahminleri yapacak
47:17 Bose aracın dışından gelen gürültüleri engelleyecek
50:18 What Remains of Edith Finch oyunu önümüzdeki hafta Epic Games Store'da bedava
50:39 Tom Clancy’s The Division 2 Steam'i pas geçip Epic Games Store ve UPlay'e çıkacak
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Şimdi gelelim geçmişte yaptıklarınıza: "Grafik yeniden icat edildi" "Adamlar yapmış Rtx çok iyi" diye Nvidia Marketing jargonlarıyla inceleme sırasında demosunu bile kullanamayacağınız özellikler için videolar çektiniz.
Forumdaki kullanıcılara gizlice komisyon almanızı eleştirdi diye "vitaminsizler" dediniz.
Geçen gün çektiğiniz Apple videosu bile yine buram buram Apple ile el ele gerçekleştirilmiş bir proje havasındaydı.
Exper markasını dahi "sağlam, dayanıklı, teknolojinin gerisinde kalmak istemeyenlerin tercihi, harika satış sonrası hizmet sunan bir marka" olarak tanıttığınız skandal görüntüleri de hatırlıyoruz.
Bir oturup düşünmeniz lazım. Bir platformda, emek gösterip bir video çeken baş editör için (bu konumdaki kişi siz oluyorsunuz) insanlar niçin üşenmeyip negatif yorumlar atıyor ve bu yorumlar konunun en beğenilenlerine giriyor. Sizce bu forumun bütün takipçileri ruhsal problemleri olan insanlar, vitaminsizler ve size saldırmak mı istiyor yoksa siz bir şeyleri ciddi anlamda abartıyor, tarafsızlığınızı kaybediyorsunuz da bu insanlar size kızdığı için mi böyle davranıyor. Bir düşünmenizi rica ediyorum. 3-5 forum postu için ödeme yapacak bir şirket tanımıyorum. Ödeme yapacak olsalar dahi inanın ana dil seviyesinde İngilizce bilen bir doktora öğrencisi olarak mesaim AMD'nin ödeyeceği miktardan daha yüksek bir fiyata sahiptir diye tahmin ediyorum. Benim hedefim insanların en doğru tercihi yapmasını sağlamak. 3 sene önce işlemci ve ekran kartı alanında Amd öneren insanlarla kavga ediyordum... Şu anda RTX 2080 bandında AMD kart alınabilir, RX 580 fiyat performans şampiyonu. Ryzen işlemciler aynı şekilde. AMD bugün aynı paraya birçok segmentte daha fazla compute gücü veriyor bizlere. Yarın Nvidia ve Intel aynısını yaparsa siz beni onlardan para alan biri olmakla itham edeceksiniz. Kim bilir o zaman AMD'yi fazla övmenizi eleştiririm belki... Sevgiler.