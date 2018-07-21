2si1 | AMD mi Nvidia mı daha stabil?

Genel Yayın Yönetmeni
Yıllardır süre gelen soru; AMD mi yoksa Nvidia mı daha stabil bir kullanım deneyimi sunuyor? Yapılan testler bir sonuca varmış gibi duruyor. Haftanım Teknoloji ve Oyun Gündemi 2si1 sizlerle
Yayın akışı:
00:40 Stabilite testi: AMD ve Nvidia sürücüleri karşı karşıya!
04:13 Rolls-Royce, uçak motorlarını ''böcek'' robotlarla tamir edecek
05:48 Assassin's Creed yapımcısı Jade Raymond serinin bu kadar tutmasına şaşırmış
07:14 Commandos serisi remastered olarak geri dönüyor, yeni oyun gelebilir
11:25 Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar
13:30 Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü
14:57 Elon Musk, pedofil dediği dalgıçtan özür diledi
17:25 Uncharted için 15 dakikalık yüksek prodüksyonlu hayran filmi yayınlandı
20:02 Metal Gear filminin yönetmeni senaryoyu bitirdiğini açıkladı
22:51 Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu
24:21 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor
25:18 Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor
28:47 Dead Space yapımcısı 4. oyuna dair planlarını anlattı
30:07 Darksiders 3 için 11 dakikalık oynanış videosu yayınlandı
30:53 Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi!
32:54 Uçuş lisansı gerektirmeyen kişisel hava aracı: BlackFly
34:59 Bitkilere hareket özgürlüğü sağlayan robot: Hexa
04:13 Rolls-Royce, uçak motorlarını ''böcek'' robotlarla tamir edecek
05:48 Assassin's Creed yapımcısı Jade Raymond serinin bu kadar tutmasına şaşırmış
07:14 Commandos serisi remastered olarak geri dönüyor, yeni oyun gelebilir
11:25 Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar
13:30 Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü
14:57 Elon Musk, pedofil dediği dalgıçtan özür diledi
17:25 Uncharted için 15 dakikalık yüksek prodüksyonlu hayran filmi yayınlandı
20:02 Metal Gear filminin yönetmeni senaryoyu bitirdiğini açıkladı
22:51 Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu
24:21 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor
25:18 Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor
28:47 Dead Space yapımcısı 4. oyuna dair planlarını anlattı
30:07 Darksiders 3 için 11 dakikalık oynanış videosu yayınlandı
30:53 Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi!
32:54 Uçuş lisansı gerektirmeyen kişisel hava aracı: BlackFly
34:59 Bitkilere hareket özgürlüğü sağlayan robot: Hexa
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1- Elon Musk yapamayacağı projeleri yapmış veya yapacakmış gibi anlatıyor, bunlar da insanları rahatsız ediyor. Örnek olarak Mars yolculuğu, Hyperloop, tam otonom sürüş gibi teknolojiler kendisine karşı biraz tepki doğurdu. Aynı şekilde Mars'a otomobil gönderme de neresinden baksan sallamasyon ve yanlış bilgilendirme kaynıyor.
2- Elon Musk icat etmiyor fakat herkes Musk icat etmiş gibi davranıyor, buna kendisi de dahil. İnsanlar biraz da buna sinirleniyor. Kendisine ait olmayan icatları, projeleri veya fikirleri tamamen kendi adı altında pazarlaması insanları biraz irite etmiş olabilir. İnsanlar Elon Musk'ın dahi mucitmiş gibi davranmasına tepki göstermeye başladılar.
3- Elon Musk son olarak da aşırı medyatik olması, sürekli tweeter gibi platformlarda oyalanması, haberlerinin insanların gözüne sokulması da insanları biraz rahatsız etti. Son olarak dalgıç ile yaşadığı olay da buna örnek. Toplumdan istediği tepkileri alamadı ve ciddi anlamda bozuldu bu duruma, biraz da kendini kaybetti artık. Yine, Tesla'nın gerçek kurucularını biraz profesyonel ve biraz da etik olmayan yollarla şirketten uzaklaştırması da zamanında tepki toplamıştı.
Eleştirilere bakınca eleştiren insanların haklılık payı varmış gibi görünüyor. Belki etrafındakilerden, belki başka sebeplerden bir şekilde Elon Musk kendi imajını şu an objektif bir biçimde değerlendiremiyor gibi göründü bana. Yapması gerekenler basit aslında, Dahi mucit imajından vazgeçmek; gelişmeleri, olayları kişiselleştirmemek ve biraz sakinleşip sürekli ön planda olmaya çalışmamak. Kendi işi olan yöneticiliği yapmalı bence Elon Musk.
Bu arada Darksiders çok beğendim ben, çok güzel olmuş bence.
Dünya nufusu 7.6 milyar
İstanbulun nufusu 15 milyon
500 tane istanbul olursa, tüm dünya nufusu oraya sığar.
Teksas eyaleti istanbulun 500 katı, yani tüm dünya nufusunu teksas a taşırsak şuanki istanbul kalabalığı kadar kalabalık olur.
saygılarımla (;