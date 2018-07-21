2si1 | AMD mi Nvidia mı daha stabil?

Yıllardır süre gelen soru; AMD mi yoksa Nvidia mı daha stabil bir kullanım deneyimi sunuyor? Yapılan testler bir sonuca varmış gibi duruyor. Haftanım Teknoloji ve Oyun Gündemi 2si1 sizlerle

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Rolls-Royce, uçak motorlarını ''böcek'' robotlarla tamir edecek

Assassin's Creed yapımcısı Jade Raymond serinin bu kadar tutmasına şaşırmış

Commandos serisi remastered olarak geri dönüyor, yeni oyun gelebilir

Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar

Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü

Elon Musk, pedofil dediği dalgıçtan özür diledi

Uncharted için 15 dakikalık yüksek prodüksyonlu hayran filmi yayınlandı

Metal Gear filminin yönetmeni senaryoyu bitirdiğini açıkladı

Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu

60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor

Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor

Dead Space yapımcısı 4. oyuna dair planlarını anlattı

Darksiders 3 için 11 dakikalık oynanış videosu yayınlandı

Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi!

Uçuş lisansı gerektirmeyen kişisel hava aracı: BlackFly

Bitkilere hareket özgürlüğü sağlayan robot: Hexa

00:40 Stabilite testi: AMD ve Nvidia sürücüleri karşı karşıya! 04:13 Rolls-Royce, uçak motorlarını ''böcek'' robotlarla tamir edecek 05:48 Assassin's Creed yapımcısı Jade Raymond serinin bu kadar tutmasına şaşırmış 07:14 Commandos serisi remastered olarak geri dönüyor, yeni oyun gelebilir 11:25 Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar 13:30 Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü 14:57 Elon Musk, pedofil dediği dalgıçtan özür diledi 17:25 Uncharted için 15 dakikalık yüksek prodüksyonlu hayran filmi yayınlandı 20:02 Metal Gear filminin yönetmeni senaryoyu bitirdiğini açıkladı 22:51 Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu 24:21 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor 25:18 Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor 28:47 Dead Space yapımcısı 4. oyuna dair planlarını anlattı 30:07 Darksiders 3 için 11 dakikalık oynanış videosu yayınlandı 30:53 Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi! 32:54 Uçuş lisansı gerektirmeyen kişisel hava aracı: BlackFly 34:59 Bitkilere hareket özgürlüğü sağlayan robot: Hexa