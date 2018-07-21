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2si1 | AMD mi Nvidia mı daha stabil?

10 ay
10,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yıllardır süre gelen soru; AMD mi yoksa Nvidia mı daha stabil bir kullanım deneyimi sunuyor? Yapılan testler bir sonuca varmış gibi duruyor. Haftanım Teknoloji ve Oyun Gündemi 2si1 sizlerle
Yayın akışı:
00:40 Stabilite testi: AMD ve Nvidia sürücüleri karşı karşıya!
04:13 Rolls-Royce, uçak motorlarını ''böcek'' robotlarla tamir edecek
05:48 Assassin's Creed yapımcısı Jade Raymond serinin bu kadar tutmasına şaşırmış
07:14 Commandos serisi remastered olarak geri dönüyor, yeni oyun gelebilir
11:25 Bu uzay aracı Güneş'e 'dokunmaya' gidiyor: İşte detaylar
13:30 Bilim insanlarından "ölümcül otonom silah" geliştirmeme sözü
14:57 Elon Musk, pedofil dediği dalgıçtan özür diledi
17:25 Uncharted için 15 dakikalık yüksek prodüksyonlu hayran filmi yayınlandı
20:02 Metal Gear filminin yönetmeni senaryoyu bitirdiğini açıkladı
22:51 Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu
24:21 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor
25:18 Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor
28:47 Dead Space yapımcısı 4. oyuna dair planlarını anlattı
30:07 Darksiders 3 için 11 dakikalık oynanış videosu yayınlandı
30:53 Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi!
32:54 Uçuş lisansı gerektirmeyen kişisel hava aracı: BlackFly
34:59 Bitkilere hareket özgürlüğü sağlayan robot: Hexa
 

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Pakna 10 ay en beğenilen
Amd'nin yeni driverları Nvidia'dan kat ve kat daha iyi stabilitesinin iyi olduğu zaten tabloda gözüküyor ama bunun yanında kullanış olarakta çok üstün. Nvidia'da driver yazılımı ayrı Geforce Experience ayrı ve arayüzleri Amd'nin gerisinde. Nvidia karta geçtim yazılım açısından Amd'yi çok özledim sırf bunun için tekrar dönmeyi düşünüyorum. Nvidianın da Amd gibi bir yazılım devrimi yapmasının zamanı geldi bence.
Amd'nin yeni driverları Nvidia'dan kat ve kat daha iyi stabilitesinin iyi olduğu zaten tabloda gözüküyor ama bunun yanında kullanış olarakta çok üstün. Nvidia'd...
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Scene 10 ay
Elon Musk konusu biraz karmaşık. Eleştiriler genellikle 3 noktada toplanıyor.
1- Elon Musk yapamayacağı projeleri yapmış veya yapacakmış gibi anlatıyor, bunlar da insanları rahatsız ediyor. Örnek olarak Mars yolculuğu, Hyperloop, tam otonom sürüş gibi teknolojiler kendisine karşı biraz tepki doğurdu. Aynı şekilde Mars'a otomobil gönderme de neresinden baksan sallamasyon ve yanlış bilgilendirme kaynıyor.
2- Elon Musk icat etmiyor fakat herkes Musk icat etmiş gibi davranıyor, buna kendisi de dahil. İnsanlar biraz da buna sinirleniyor. Kendisine ait olmayan icatları, projeleri veya fikirleri tamamen kendi adı altında pazarlaması insanları biraz irite etmiş olabilir. İnsanlar Elon Musk'ın dahi mucitmiş gibi davranmasına tepki göstermeye başladılar.
3- Elon Musk son olarak da aşırı medyatik olması, sürekli tweeter gibi platformlarda oyalanması, haberlerinin insanların gözüne sokulması da insanları biraz rahatsız etti. Son olarak dalgıç ile yaşadığı olay da buna örnek. Toplumdan istediği tepkileri alamadı ve ciddi anlamda bozuldu bu duruma, biraz da kendini kaybetti artık. Yine, Tesla'nın gerçek kurucularını biraz profesyonel ve biraz da etik olmayan yollarla şirketten uzaklaştırması da zamanında tepki toplamıştı.
Eleştirilere bakınca eleştiren insanların haklılık payı varmış gibi görünüyor. Belki etrafındakilerden, belki başka sebeplerden bir şekilde Elon Musk kendi imajını şu an objektif bir biçimde değerlendiremiyor gibi göründü bana. Yapması gerekenler basit aslında, Dahi mucit imajından vazgeçmek; gelişmeleri, olayları kişiselleştirmemek ve biraz sakinleşip sürekli ön planda olmaya çalışmamak. Kendi işi olan yöneticiliği yapmalı bence Elon Musk.
Bu arada Darksiders çok beğendim ben, çok güzel olmuş bence.
Elon Musk konusu biraz karmaşık. Eleştiriler genellikle 3 noktada toplanıyor.1- Elon Musk yapamayacağı projeleri yapmış veya yapacakmış gibi anlatıyor, bu...
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Herhangibirkullanici 10 ay
Enis'in, Yakında Dünyaya sığmayacağız yorumuna cevaben;
Dünya nufusu 7.6 milyar
İstanbulun nufusu 15 milyon
500 tane istanbul olursa, tüm dünya nufusu oraya sığar.
Teksas eyaleti istanbulun 500 katı, yani tüm dünya nufusunu teksas a taşırsak şuanki istanbul kalabalığı kadar kalabalık olur.
saygılarımla (;
Enis'in, Yakında Dünyaya sığmayacağız yorumuna cevaben;Dünya nufusu 7.6 milyarİstanbulun nufusu 15 milyon500 tane istanbul olursa, tüm dünya nufusu...
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1 Avatar
murat204 10 ay
Göz var nizam var...
27 yıldır adına ne derseniz deyin; cmyk işinde çalışan bir insan olarak
Ve son 5 yılda işyerinde amd, evde nvidia ekran kartı kullanan biri olarak;
AMD'nin renkleri gerçekçi olarak monitöre yansıtma kalitesi, nvidia'yı katlar bunun tartışılması bile abes!
O kadar ki; evde yaptığım işleri, işyerinde açıp tekrar gözden geçiriyorum...
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HuseyinCanKirik 10 ay
NVIDIA bu konuda daha cok stabil.
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Antikaruh 10 ay
Enis Dark Siders 3'ün sadece boss savaşından bir örnekti o ...
6 tane falan bu şekilde boss var sanırsam. Wrath bunlardan bir tanesi.
Yani oyunun açıklığı kapalılığı ile ilgili bir bilgi vermiyor.
Gerçi ben yinede ümitli değilim, patlayacak gibi duruyor ama umarım yanılırız.
Nivdia konusuna gelince, zamanında AMD'den çektim, hadi Nvidia ya geçeyim dedim bu seferde o bozdu. Hele ki 10 serisinin ilk zamanlarında 1070'le kanser olmuştum. Son zamanlarda yine cozurtmaya başladı. Şans yok şans !
Elimizi neye atsak bozuyor !
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KendineAteist 10 ay
Mesut Çevik'în bahsettiği film hangisi acaba ? bilen var mı
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KendineAteist 10 ay
Enis bey civ6 değil o dediğiniz civ 5 :)
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DH Misafiri 10 ay
Başlığa bakıp izleyin dedim ortam muhabbet sarıca birde baktım bitmiş.brawo
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DH Misafiri 10 ay
Burası AMDci dolmuş ama bilgisayar mühendisi olarak ve opengl + cudayı bizzat kullanmış birisi olarak rahatlıkla Nvidianın AMD den bu konuda karşılaştırılmayacak seviyede ilerde olduğunu söyliyebilirim.
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cemal85 10 ay
"Devrecilik "sanırım mesut Hocam askerde bahsettiğin konu...
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34sem 10 ay
Mesut abi arka sokaklarda konusunda çok güldüm. :D
Yine eğlendiğim bir program daha.
Allah montaja kaza bela vermesin xD
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