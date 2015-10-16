2si1 "Adana Merkezli" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde yerli arabalardan konuşuyor, Türk bilim adamının başarısını taktir ediyor, Assasin's Creed filmini anlatıyor ve Xbox 360 emulatorü ile coşuyoruz.

2si1'in bu bölümünde yerli arabalardan konuşuyor, Türk bilim adamının başarısını taktir ediyor, Assasin's Creed filmini anlatıyor ve Xbox 360 emulatorü ile coşuyoruz.

Yerli otomobil için General Motors ile ortaklığa gidiliyor https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Yerli-otomobil-icin-General-Motors-ile-ortakliga-gidiliyor.ht m Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1 https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Hacettepe-Universitesinden-elektrikli-yerli-otomobil-atagi--EVT-S1.htm Türk fizikçi Mete Atatüre kuantum gürültüsünü ölçmeyi başardı https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Turk-fizikci-Mete-Atature-kuantum-gurultusunu-olcmeyi-basardi.htm Film karakterinden esinlenilerek gençler için üretilen protez kollar uygun fiyattan satışa çıkacak https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Film-karakterinden-esinlenilerek-gencler-icin-uretilen-protez-kollar-uygun-fiyattan-satisa-cikacak.htm Darpa bu kez kendini yok edebilen sevkiyat araçları üzerinde çalışıyor https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Darpa-bu-kez-kendini-yok-edebilen-sevkiyat-araclari-uzerinde-calisiyor.htm Sıvı soğutma artık işlemciye entegre olacak https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Sivi-sogutma-artik-islemciye-entegre-olacak.htm ATHENA lazer silahı üretime geçiyor https://www.donanimhaber.com/savunma-sanayi/haberleri/ATHENA-lazer-silahi-uretime-geciyor.htm Forbes geçtiğimiz yıl en çok kazanan Youtube yıldızlarını açıkladı

Tesla, Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınladı

Siri ve Google Now, sizden habersiz başkalarıyla görüşüyor olabilir https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Siri-ve-Google-Now-sizden-habersiz-baskalariyla-gorusuyor-olabilir.htm Sovyetlerin yıllarca elektronik daktilolarda ABD'li diplomatları izlediği ortaya çıktı https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Sovyetlerin-yillarca-elektronik-daktilolarda-ABDli-diplomatlari-izledigi-ortaya-cikti.htm Teknoloji devleri tüketicilere bilgisayarın ne yaptığını anlatacak https://www.donanimhaber.com/hazir-pc/haberleri/Teknoloji-devleri-tuketicilere-bilgisayarin-ne-yaptigini-anlatacak.htm Boeing yüzde 99'u havadan oluşan dünyanın en hafif metalini tanıttı https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Boeing-yuzde-99u-havadan-olusan-dunyanin-en-hafif-metalini-tanitti.htm Çin, 2013 yılından beri Ay üzerindeki teleskobu ile gözlem yaptığını açıkladı https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Cin-2013-yilindan-beri-Ay-uzerindeki-teleskobu-ile-gozlem-yaptigini-acikladi.htm MIT'nın interaktif masa sistemi, artık montaj işlemleri için de kullanılabiliyor https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/MiTnin-interaktif-masa-sistemi-artik-montaj-islemleri-icin-de-kullanilabiliyor.htm