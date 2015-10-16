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2si1 "Adana Merkezli" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
40,5b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde yerli arabalardan konuşuyor, Türk bilim adamının başarısını taktir ediyor, Assasin's Creed filmini anlatıyor ve Xbox 360 emulatorü ile coşuyoruz.
2si1'in bu bölümünde yerli arabalardan konuşuyor, Türk bilim adamının başarısını taktir ediyor, Assasin's Creed filmini anlatıyor ve Xbox 360 emulatorü ile coşuyoruz.
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https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/MiTnin-interaktif-masa-sistemi-artik-montaj-islemleri-icin-de-kullanilabiliyor.htm

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EzoBride 3 yıl
Şekeri alan kopmalık açıyo son ses
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MetalWave 3 yıl
vallahi demiştim


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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soneday 3 yıl
en baştaki özet kısmı çok saçma olmş tüm heycanı yitiriyor
1 Yanıt Yanıtla +9
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deluxx 3 yıl
Talha ya üzülüyorum adama söz hakkı geliyor, bişey anlatmaya çalışıyor Mesut pat araya giriyor sözünü kesiyor yakışık almayan bi durum [>:]
1 Yanıt Yanıtla +2
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Nevfel 3 yıl deluxx
Aynen katılıyorum ben dayanamadım kapattım videoyu.

Mesut bey eskiden böyle değildi. Şimdi çoğu videoda böyle.

Hem Mesut beyin önünde laptop Talha beyin önünde küçücük tablet bizim israil ile olan koltuk skandalı gibi duruyor.

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homeknight 3 yıl
Koskaca devlete bir tane babayiğit bulunmaz doğru çünkü iktidarın nemalanacağı, ben yaptım ben deyip ortada gezip duracağı projeyi kimse yapmaz. İktidar yandaşlarından da bu projeyi yapacak zihniyet çıkmaz, niye babayiğit çıkmıyor sorusu yanlış, babayiğit dolu da 5 km öteden değil de yakından bile baksanız göz görmüyor. Bu zihniyetin yapacağı en basit tabirle bu, önce yerse diye araba yaptık diye ortaya çık, yalan ortaya çıkınca da en saçma bilimselinden açıklama yap. Çünkü biliyorlar ki kendi zihniyetine sahip insanlara ne derlerse he diyorlar, ortaya çıkmasa güzel seçim malzemesi olurdu, ortaya çıktı bir şey değişmedi, 5 km öteden gözükse bile inanan yine inanıyor
Orjinalden alıntı: Biyturs_OnSr
Güzel bir 2si1'di. Sert çıkışmalar hala var önceki bölümde ki gibi ama daha az, umarım bir dahaki bölümde hiç olmaz, eski 2si1ler'i tekrar izlemek durumunda kalacağız yoksa :) Bu arada haberleri merak eden zaten açıklama kısmına bakar diye düşünüyorum, 2si1'in başında söylemeye gerek yok.

Yerli araba konusunda çok sert çıkışmış üyeler. Türkiye'nin yerli arabası olsun ne demek ? Türk markası olarak bir araba üretilmesi. Devletin bunu tabi ki de "desteklemesi" gerekiyor. $50-$60k araba Türk halkına uygun değilmiş Bir dahaki projelerinde 5 kapı aile aracı varmış, e buna neden yorum yapmıyorsunuz dh üyeleri ? "İlk proje" satılmadan, sermaye olmadan nasıl üretilecek o "Türk halkına uygun araç" ? İşte ya ilk proje satılacak-sermaye yapılacak, yada devlet destek verecek.

Yerli araba üretecek babayiğit arıyorlarmış 2016'ya giriyoruz, koskoca devlet 2014'ten beri 74 milyon kişi arasından 1 babayiğidi nasıl bulamadı ? Tamam savununda körü körüne değil. Bazı gerçekler de 5km uzaktan görülüyor.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Güzel bir 2si1'di. Sert çıkışmalar hala var önceki bölümde ki gibi ama daha az, umarım bir dahaki bölümde hiç olmaz, eski 2si1ler'i tekrar izlemek durumunda kalacağız yoksa :) Bu arada haberleri merak eden zaten açıklama kısmına bakar diye düşünüyorum, 2si1'in başında söylemeye gerek yok.

Yerli araba konusunda çok sert çıkışmış üyeler. Türkiye'nin yerli arabası olsun ne demek ? Türk markası olarak bir araba üretilmesi. Devletin bunu tabi ki de "desteklemesi" gerekiyor. $50-$60k araba Türk halkına uygun değilmiş
Bir dahaki projelerinde 5 kapı aile aracı varmış, e buna neden yorum yapmıyorsunuz dh üyeleri ? "İlk proje" satılmadan, sermaye olmadan nasıl üretilecek o "Türk halkına uygun araç" ? İşte ya ilk proje satılacak-sermaye yapılacak, yada devlet destek verecek.

Yerli araba üretecek babayiğit arıyorlarmış
2016'ya giriyoruz, koskoca devlet 2014'ten beri 74 milyon kişi arasından 1 babayiğidi nasıl bulamadı ? Tamam savununda körü körüne değil. Bazı gerçekler de 5km uzaktan görülüyor.
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Omisis046 3 yıl
Vaay xbox 360 emulatörü sonunda gerçek oldu. Eskiden fakeler vardı surveyli falan. Bilen bilir.


Sonunda yaptılar.
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BSC Misafiri 3 yıl
Platform eskiymişte bilmemne araçları o platformda üreteceklerini nereden biliyorsunuz belki tecrübe için kullanılıyordur sırf eleştirmek için konuşmuş!
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rambocuk 3 yıl
Orjinalden alıntı: Sansi Salvo
quote:
Orjinalden alıntı: TheStarBox
quote:
Orjinalden alıntı: rambocuk
quote:
Orjinalden alıntı: borealatis
Bütün bu saçma sapan karşı çıkmalar eleştiriler, kabullenememeler,yorumlar bütün bunların Ak parti döneminde yapılmış olması.
Şu dönemde "yok şunun şu metalinin kalitesi şu standartlarda uygun değil" gibi sözler söyleyen şu adamcıklar daha düne kadar bayrak ipinin %100 yerli üretiyoruz diye manşet atıyorlardı :) Yani gerçekten komik.


Bu arada Mesut Çevik i dinledim ve direk Talhanın haberlerine atladım. Gerçekten saçmalık. Umarım çekimden sonra kendisini bir kere olsun izliyor, dinliyordur. Bu kadar bariz ve kör şekilde konuşulmaz. Editörüm diyorsun ya hani, siz eleştiri yapmıyorsunuz, siz kötülemeye yer aramışsınız. Yani Türkiye böyle bişeye imza atıyor ama ağzınızdan bir tek olumlu kelime çıkmıyor. Kaldı ki Türkiye çok ilginç projeleri gerçekleştiriyor, gerçekleştirdi. Mühendislik harikası dünyada ilk olan projeler gerçekleştirildi. Bunlardan haberiniz yok mu ? Tabi ki var ama haber yapmazsın. Kusura bakmayın ama burada ben art niyet ararım. Sende buna ancak "sözde" habercilik dersin. Millet sana bugün gülmez belki ama yarın gülecek.

Evet, bu düşüncelere sahip olmayan insanlar bu forumun sayfalarında size cevap yetiştirmeye çalışmıyor, o yüzden mesajlarını çok görmezsiniz, az yazarlar. Size cevap yetiştirmekle uğraşmazlar. Ben ufak bir uğraşta bulundum ama bende çekiliyorum. Kendi kendinizi orgazm edebilirsiniz.

Bende ak partiye oy verdim ama neden ? iyi işler yapıyordu sonra durdu mahallemizi pislik götürüyor işsizlik kritik duruma doğru ilerliyor vergiler uçuk kaçık adamlar elektirikli araç yapmış onlara destek yerine benzinli araç peşinde koşmalar yani anlıcağın iyi işler yapmış olmaları şimdiki hatalarını kurtarmıyor demekki bazı şeylerin artık tazelenmesi gerekiyor

kardeşim tanıtılan araba zaten elektrikli bir araba.bu arada işsizlik veya bunun gibi sorunlar bu ülkede devletin çözemeyeceği şeyler.şunuda belirteyim işsizlik son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken bu tür çıkışlarınız sizin hangi medyayı okuyup nasıl bilgisiz kaldığınız ile alakalıdır.

İşsizlik sorununu devlet çözmiyicek ben mi çözücem yani ? Gir bi tüik'e bak bakalım işsizlik oranları ne durumda. Sen malum medyayı takip bile etmiyorsun galiba hiç bir şeyden haberin yok. Neyse şimdi araba konusuna gelicek olursak, Mesut Çevik : " Keşke önceden biz bir şirketten arabanın haklarını aldık onu geliştiricez deselerdi" diye bi ifade kullandı. "Devlet" bunu fırsat bilip 0 dan araba yaptık milli araba yerli araba ye hüloğ diyerek sizi galeyana getirdi tabi. Kör bile olmamışsın bak onu demiyicem sana onun için biraz daha yolun var.

ülkenin sorunu en büyük soruu herkezin birbirine çamur atıp anlamamaya çalışması herkez birbirine okadar tutarsız suçlamalarda bulunuyorki diyorum halk böyleyse daha iyisi olmaz herhalde herkez benim gibi iş yapana iş yapacak olanı seçse keşke ama olmuyor ben iş yaptığı sürece ak partiye verdim ne zaman iş yapmayı bırakıp hatalar yapmaya başladı örnek açılım muhabbeti örnek paralele devlet muhabbeti yapıyor yapıyor yaw biz ne yapalım diyor adamlar hain diyor o zaman biz nasıl güvenecek yeni hata yapmıcağına gibi gibi he dersen şu an oy kime verilir valla hepsi kötü çok kötü ama chp lideri diyorki passo ligi kaldırıcam bu bile iyi bişeyse gerisini siz düşünün herhalde chp ye verecem
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Sansi Salvo 3 yıl
Orjinalden alıntı: TheStarBox
quote:
Orjinalden alıntı: rambocuk
quote:
Orjinalden alıntı: borealatis
Bütün bu saçma sapan karşı çıkmalar eleştiriler, kabullenememeler,yorumlar bütün bunların Ak parti döneminde yapılmış olması.
Şu dönemde "yok şunun şu metalinin kalitesi şu standartlarda uygun değil" gibi sözler söyleyen şu adamcıklar daha düne kadar bayrak ipinin %100 yerli üretiyoruz diye manşet atıyorlardı :) Yani gerçekten komik.


Bu arada Mesut Çevik i dinledim ve direk Talhanın haberlerine atladım. Gerçekten saçmalık. Umarım çekimden sonra kendisini bir kere olsun izliyor, dinliyordur. Bu kadar bariz ve kör şekilde konuşulmaz. Editörüm diyorsun ya hani, siz eleştiri yapmıyorsunuz, siz kötülemeye yer aramışsınız. Yani Türkiye böyle bişeye imza atıyor ama ağzınızdan bir tek olumlu kelime çıkmıyor. Kaldı ki Türkiye çok ilginç projeleri gerçekleştiriyor, gerçekleştirdi. Mühendislik harikası dünyada ilk olan projeler gerçekleştirildi. Bunlardan haberiniz yok mu ? Tabi ki var ama haber yapmazsın. Kusura bakmayın ama burada ben art niyet ararım. Sende buna ancak "sözde" habercilik dersin. Millet sana bugün gülmez belki ama yarın gülecek.

Evet, bu düşüncelere sahip olmayan insanlar bu forumun sayfalarında size cevap yetiştirmeye çalışmıyor, o yüzden mesajlarını çok görmezsiniz, az yazarlar. Size cevap yetiştirmekle uğraşmazlar. Ben ufak bir uğraşta bulundum ama bende çekiliyorum. Kendi kendinizi orgazm edebilirsiniz.

Bende ak partiye oy verdim ama neden ? iyi işler yapıyordu sonra durdu mahallemizi pislik götürüyor işsizlik kritik duruma doğru ilerliyor vergiler uçuk kaçık adamlar elektirikli araç yapmış onlara destek yerine benzinli araç peşinde koşmalar yani anlıcağın iyi işler yapmış olmaları şimdiki hatalarını kurtarmıyor demekki bazı şeylerin artık tazelenmesi gerekiyor

kardeşim tanıtılan araba zaten elektrikli bir araba.bu arada işsizlik veya bunun gibi sorunlar bu ülkede devletin çözemeyeceği şeyler.şunuda belirteyim işsizlik son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken bu tür çıkışlarınız sizin hangi medyayı okuyup nasıl bilgisiz kaldığınız ile alakalıdır.

İşsizlik sorununu devlet çözmiyicek ben mi çözücem yani ? Gir bi tüik'e bak bakalım işsizlik oranları ne durumda. Sen malum medyayı takip bile etmiyorsun galiba hiç bir şeyden haberin yok. Neyse şimdi araba konusuna gelicek olursak, Mesut Çevik : " Keşke önceden biz bir şirketten arabanın haklarını aldık onu geliştiricez deselerdi" diye bi ifade kullandı. "Devlet" bunu fırsat bilip 0 dan araba yaptık milli araba yerli araba ye hüloğ diyerek sizi galeyana getirdi tabi. Kör bile olmamışsın bak onu demiyicem sana onun için biraz daha yolun var.
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DH Misafiri 3 yıl
abi şu player'ı değiştirin artık ya. yenisi eskisinden daha çok kasıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
uludağ üniversitesi üniversiteler arası f1 yarışında arabayı tasarlayıp motoru hondadan aldı şimdi bu üniversite öğrencilerinin arabayı tasarlıyıp geliştirmesinini hiç mi önemi yok yanlış düşünüyorsunuz hocam bence üstündeki parçaların 100de 1 bile yerli olsa bu bir ilerlemedir bence.Tabi ki bir mercedes değil zaten bunu beklemek akıl işi değil bence.
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TheStarBox 3 yıl
Orjinalden alıntı: rambocuk
quote:
Orjinalden alıntı: borealatis
Bütün bu saçma sapan karşı çıkmalar eleştiriler, kabullenememeler,yorumlar bütün bunların Ak parti döneminde yapılmış olması.
Şu dönemde "yok şunun şu metalinin kalitesi şu standartlarda uygun değil" gibi sözler söyleyen şu adamcıklar daha düne kadar bayrak ipinin %100 yerli üretiyoruz diye manşet atıyorlardı :) Yani gerçekten komik.


Bu arada Mesut Çevik i dinledim ve direk Talhanın haberlerine atladım. Gerçekten saçmalık. Umarım çekimden sonra kendisini bir kere olsun izliyor, dinliyordur. Bu kadar bariz ve kör şekilde konuşulmaz. Editörüm diyorsun ya hani, siz eleştiri yapmıyorsunuz, siz kötülemeye yer aramışsınız. Yani Türkiye böyle bişeye imza atıyor ama ağzınızdan bir tek olumlu kelime çıkmıyor. Kaldı ki Türkiye çok ilginç projeleri gerçekleştiriyor, gerçekleştirdi. Mühendislik harikası dünyada ilk olan projeler gerçekleştirildi. Bunlardan haberiniz yok mu ? Tabi ki var ama haber yapmazsın. Kusura bakmayın ama burada ben art niyet ararım. Sende buna ancak "sözde" habercilik dersin. Millet sana bugün gülmez belki ama yarın gülecek.

Evet, bu düşüncelere sahip olmayan insanlar bu forumun sayfalarında size cevap yetiştirmeye çalışmıyor, o yüzden mesajlarını çok görmezsiniz, az yazarlar. Size cevap yetiştirmekle uğraşmazlar. Ben ufak bir uğraşta bulundum ama bende çekiliyorum. Kendi kendinizi orgazm edebilirsiniz.

Bende ak partiye oy verdim ama neden ? iyi işler yapıyordu sonra durdu mahallemizi pislik götürüyor işsizlik kritik duruma doğru ilerliyor vergiler uçuk kaçık adamlar elektirikli araç yapmış onlara destek yerine benzinli araç peşinde koşmalar yani anlıcağın iyi işler yapmış olmaları şimdiki hatalarını kurtarmıyor demekki bazı şeylerin artık tazelenmesi gerekiyor

kardeşim tanıtılan araba zaten elektrikli bir araba.bu arada işsizlik veya bunun gibi sorunlar bu ülkede devletin çözemeyeceği şeyler.şunuda belirteyim işsizlik son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken bu tür çıkışlarınız sizin hangi medyayı okuyup nasıl bilgisiz kaldığınız ile alakalıdır.
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