2si1 "Adana Merkezli" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde yerli arabalardan konuşuyor, Türk bilim adamının başarısını taktir ediyor, Assasin's Creed filmini anlatıyor ve Xbox 360 emulatorü ile coşuyoruz.
2si1'in bu bölümünde yerli arabalardan konuşuyor, Türk bilim adamının başarısını taktir ediyor, Assasin's Creed filmini anlatıyor ve Xbox 360 emulatorü ile coşuyoruz.
Yerli otomobil için General Motors ile ortaklığa gidiliyor
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Yerli-otomobil-icin-General-Motors-ile-ortakliga-gidiliyor.htm
Hacettepe Üniversitesinden elektrikli yerli otomobil atağı : EVT S1
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Hacettepe-Universitesinden-elektrikli-yerli-otomobil-atagi--EVT-S1.htm
Türk fizikçi Mete Atatüre kuantum gürültüsünü ölçmeyi başardı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Turk-fizikci-Mete-Atature-kuantum-gurultusunu-olcmeyi-basardi.htm
Film karakterinden esinlenilerek gençler için üretilen protez kollar uygun fiyattan satışa çıkacak
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Film-karakterinden-esinlenilerek-gencler-icin-uretilen-protez-kollar-uygun-fiyattan-satisa-cikacak.htm
Darpa bu kez kendini yok edebilen sevkiyat araçları üzerinde çalışıyor
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Darpa-bu-kez-kendini-yok-edebilen-sevkiyat-araclari-uzerinde-calisiyor.htm
Sıvı soğutma artık işlemciye entegre olacak
ATHENA lazer silahı üretime geçiyor
Forbes geçtiğimiz yıl en çok kazanan Youtube yıldızlarını açıkladı
https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Forbes-gectigimiz-yil-en-cok-kazanan-Youtube-yildizlarini-acikladi.htm
Tesla, Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınladı
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-Model-S-icin-otomatik-pilot-guncellemesini-yayinladi.htm
Siri ve Google Now, sizden habersiz başkalarıyla görüşüyor olabilir
https://www.donanimhaber.com/cep-tel-yazilimlari/haberleri/Siri-ve-Google-Now-sizden-habersiz-baskalariyla-gorusuyor-olabilir.htm
Sovyetlerin yıllarca elektronik daktilolarda ABD'li diplomatları izlediği ortaya çıktı
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Sovyetlerin-yillarca-elektronik-daktilolarda-ABDli-diplomatlari-izledigi-ortaya-cikti.htm
Teknoloji devleri tüketicilere bilgisayarın ne yaptığını anlatacak
https://www.donanimhaber.com/hazir-pc/haberleri/Teknoloji-devleri-tuketicilere-bilgisayarin-ne-yaptigini-anlatacak.htm
Boeing yüzde 99'u havadan oluşan dünyanın en hafif metalini tanıttı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Boeing-yuzde-99u-havadan-olusan-dunyanin-en-hafif-metalini-tanitti.htm
Çin, 2013 yılından beri Ay üzerindeki teleskobu ile gözlem yaptığını açıkladı
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Cin-2013-yilindan-beri-Ay-uzerindeki-teleskobu-ile-gozlem-yaptigini-acikladi.htm
MIT'nın interaktif masa sistemi, artık montaj işlemleri için de kullanılabiliyorhttps://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/MiTnin-interaktif-masa-sistemi-artik-montaj-islemleri-icin-de-kullanilabiliyor.htm
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Mesut bey eskiden böyle değildi. Şimdi çoğu videoda böyle.
Hem Mesut beyin önünde laptop Talha beyin önünde küçücük tablet bizim israil ile olan koltuk skandalı gibi duruyor.
Yerli araba konusunda çok sert çıkışmış üyeler. Türkiye'nin yerli arabası olsun ne demek ? Türk markası olarak bir araba üretilmesi. Devletin bunu tabi ki de "desteklemesi" gerekiyor. $50-$60k araba Türk halkına uygun değilmiş Bir dahaki projelerinde 5 kapı aile aracı varmış, e buna neden yorum yapmıyorsunuz dh üyeleri ? "İlk proje" satılmadan, sermaye olmadan nasıl üretilecek o "Türk halkına uygun araç" ? İşte ya ilk proje satılacak-sermaye yapılacak, yada devlet destek verecek.
Yerli araba üretecek babayiğit arıyorlarmış 2016'ya giriyoruz, koskoca devlet 2014'ten beri 74 milyon kişi arasından 1 babayiğidi nasıl bulamadı ? Tamam savununda körü körüne değil. Bazı gerçekler de 5km uzaktan görülüyor.
Sonunda yaptılar.
ülkenin sorunu en büyük soruu herkezin birbirine çamur atıp anlamamaya çalışması herkez birbirine okadar tutarsız suçlamalarda bulunuyorki diyorum halk böyleyse daha iyisi olmaz herhalde herkez benim gibi iş yapana iş yapacak olanı seçse keşke ama olmuyor ben iş yaptığı sürece ak partiye verdim ne zaman iş yapmayı bırakıp hatalar yapmaya başladı örnek açılım muhabbeti örnek paralele devlet muhabbeti yapıyor yapıyor yaw biz ne yapalım diyor adamlar hain diyor o zaman biz nasıl güvenecek yeni hata yapmıcağına gibi gibi he dersen şu an oy kime verilir valla hepsi kötü çok kötü ama chp lideri diyorki passo ligi kaldırıcam bu bile iyi bişeyse gerisini siz düşünün herhalde chp ye verecem
İşsizlik sorununu devlet çözmiyicek ben mi çözücem yani ? Gir bi tüik'e bak bakalım işsizlik oranları ne durumda. Sen malum medyayı takip bile etmiyorsun galiba hiç bir şeyden haberin yok. Neyse şimdi araba konusuna gelicek olursak, Mesut Çevik : " Keşke önceden biz bir şirketten arabanın haklarını aldık onu geliştiricez deselerdi" diye bi ifade kullandı. "Devlet" bunu fırsat bilip 0 dan araba yaptık milli araba yerli araba ye hüloğ diyerek sizi galeyana getirdi tabi. Kör bile olmamışsın bak onu demiyicem sana onun için biraz daha yolun var.
kardeşim tanıtılan araba zaten elektrikli bir araba.bu arada işsizlik veya bunun gibi sorunlar bu ülkede devletin çözemeyeceği şeyler.şunuda belirteyim işsizlik son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken bu tür çıkışlarınız sizin hangi medyayı okuyup nasıl bilgisiz kaldığınız ile alakalıdır.