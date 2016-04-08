2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
Peşin peşin söyleyelim bu hafta da Talha yok. 2si1, 1 eksik 1 fazla yoluna devam ediyor. Yeni nesil elektrikli otomobillerden Uncharted 4'ün grafiksel şölenine dolu dolu bir 2si1 sizi bekliyor.
Playstation 4'ün en fazla beklenen oyunu Uncharted 4'den enfes bir video geldi. Nvidia, 1700Hz tazeleme hızına sahip bir ekran sergiledi. Tesla Model 3, uygun fiyatlı bir otomobilde sınırları zorluyor ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.
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Merhaba,
Uncharted 4'ün ilk gösterim videosunda Sony, bu gördüğümüz şeyin CGI olmadığının gerçek zamanlı oyun motoru ile PS4 üzerinde gösterildiğini belirtti.
Zaten uzun uzun tartışılan konu da Ps4'ün gücünün buna yetip yetmeyeceği oldu. Sony yalan mı söylecekti yani yetiyor diyorsa yetiyordu. Ama yetmedi :)
Sevgiler,
Mesut Çevik
Grafik konusunda ise, şurada video çekip halka sunan biri olarak bu profesyonelliğe erişilmesi lazım artık ya. İlk gösterilen CGI'ın PlayStation 4 üzerinden render edilmesi, onun oyun içi grafik olacağı anlamına gelmiyor - ki firmanın böyle bir iddiası yoktu, varsa somut bilgiyi gösterin. Oyuna ait tüm hesaplama ve elementleri çıkarıp, onun vereceği kaynak boşluğunu daha fazla ışık, daha kaliteli bir post process ile doldurursan o görüntüyü render eder makine zaten. Şu son videodaki haliyle bile oyun zaten mükemmel görünüyorken, kısa bir animasyon film tadında yapılan bir gösterimin Ps4'ten render edilmesinin sizi "bu görüntü oyun içi olacak" diye bir beklentiye zaten sokmaması lazımdı. Kaldı ki o 30 saniyelik gösterimin haricindeki bütün gösterimler hep oyun içi render olarak yapıldı, insanları CGI diye bir beklentiye sokmadılar. Ki oyun şu anki haliyle de oldukça yüksek oranda CGI niteliği taşıyan element içeriyor. (Bkz. çamurlu yüzeyler ve görsel efektler) Haliyle şu son gösterilen videodaki özellikle zemin ve su yüzeyleri ile görsel efekt kalitesi açısından piyasada eşi benzeri neredeyse yok bu oyunun. Uncharted 4'ün grafiklerinden bütün dünya etkilendi, Quantum'un yapımcıları bile çıtayı aşan bu oyun için Neil Duckmann'ı tebrik etti, bir tek Mesut bey beğenemedi. Arkadaş ne bekliyordun ben anlamıyorum ki, Batman vs. Superman'deki Hollywood grafiklerini mi bekliyordun oyundan.
Kaldı ki çok kasarsanız PS4 üzerinden Vray render'da alırsınız, ama bu aldığınız render konsolun herhangi bir oyununda sunabileceği oyun içi grafik anlamına gelmez. Hakikaten böyle bir beklentiye girmek akıl işi değil yani. Sanarsın ki dünyada CGI kalitesinde oyun var. Yani ilk yapılan gösterimi öne sürerek olumsuz bir eleştiri yapmak nasıl bir eleştiri mantığıdır ben anlamadım. :D Özellikle de ROTTR'ı görsel açıdan çok iyi bulurken, onun PC sürümündeki halinden bile daha kaliteli grafikleri olan Uncharted 4'ü yetersiz bulmak... Tüm dünya'ya karşı Mesut Çevik.
Bu arada geçmiş olsun Allah şifa versin. Sunum için elinize sağlık. Eleştirilerinizi ise daha profesyonel bir bakış açısı ile yapmanız dileği ile.