2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı

Peşin peşin söyleyelim bu hafta da Talha yok. 2si1, 1 eksik 1 fazla yoluna devam ediyor. Yeni nesil elektrikli otomobillerden Uncharted 4'ün grafiksel şölenine dolu dolu bir 2si1 sizi bekliyor.

Playstation 4'ün en fazla beklenen oyunu Uncharted 4'den enfes bir video geldi. Nvidia, 1700Hz tazeleme hızına sahip bir ekran sergiledi. Tesla Model 3, uygun fiyatlı bir otomobilde sınırları zorluyor ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.