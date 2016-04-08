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2si1 "Hasta" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
60,3b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Peşin peşin söyleyelim bu hafta da Talha yok. 2si1, 1 eksik 1 fazla yoluna devam ediyor. Yeni nesil elektrikli otomobillerden Uncharted 4'ün grafiksel şölenine dolu dolu bir 2si1 sizi bekliyor.
Playstation 4'ün en fazla beklenen oyunu Uncharted 4'den enfes bir video geldi. Nvidia, 1700Hz tazeleme hızına sahip bir ekran sergiledi. Tesla Model 3, uygun fiyatlı bir otomobilde sınırları zorluyor ve çok daha fazlası bu bölümde sizleri bekliyor.

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Speed-Step 3 yıl en beğenilen There goes your life
There goes your life

Uncharted'a tekrar edici bulan birinin tomb raider'a salya akıtmasını samimi bulmuyorum. Ayrıca grafik mevzusuna gelince kimse o grafiklerle çıkacak diye söz vermedi ilk gameplay ise oyunun çıkış tarihinden 2 yıl önce gösterildi neden mağdur rolüne büründünüz anlayamadım. CGI trailerlar 2008'den beri "reklamın iyisi kötüsü olmaz" mantığıyla nesillerden beri kullanılıyor. Olay Mesut beyin beklentisini artırması ardından hayal kırıklığına uğrayınca oyunu yermek için 1001 kılığa girmesinden ibaret. Bu arada oyunları kamera açısına göre sınıflandırıp third person konsol oyunudur diye etiket koymak aşırı saçma bir bakış açısı ürünler kullanıcı'nın beklentilerine göre şekillenir ilk telefonlarda alo demek için kullanılıyordu...

Merhaba,

Uncharted 4'ün ilk gösterim videosunda Sony, bu gördüğümüz şeyin CGI olmadığının gerçek zamanlı oyun motoru ile PS4 üzerinde gösterildiğini belirtti.

Zaten uzun uzun tartışılan konu da Ps4'ün gücünün buna yetip yetmeyeceği oldu. Sony yalan mı söylecekti yani yetiyor diyorsa yetiyordu. Ama yetmedi :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
There goes your lifeUncharted'a tekrar edici bulan birinin tomb raider'a salya akıtmasını samimi bulmuyorum. Ayrıca grafik mevzusuna gel...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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MaxPayne-2 3 yıl
ROTTR'ı çok iyi bulup, Uncharted'ı: "gidersin - gidersin ve 50 tane adam öldürürsün, sonra tırmanırsın - tırmanırsın ve tırmanmaktan sıkılırsın" diye yorumlamak çok ilginç geliyor. Çünkü Tomb Raider ile Uncharted bu konuda aynılar, adam öldürürsün ve bir yerlere tırmanırsın, ikisinde de gameplay böyledir. Hal böyle olunca ya ikisini de beğenmezsin, ya da ikisini de beğenirsin. Mesut beyi bu konuda anlayamıyorum bir türlü.
ROTTR Uncharted'ın aynının dişi versiyonu zaten.

Grafik konusunda ise, şurada video çekip halka sunan biri olarak bu profesyonelliğe erişilmesi lazım artık ya. İlk gösterilen CGI'ın PlayStation 4 üzerinden render edilmesi, onun oyun içi grafik olacağı anlamına gelmiyor - ki firmanın böyle bir iddiası yoktu, varsa somut bilgiyi gösterin. Oyuna ait tüm hesaplama ve elementleri çıkarıp, onun vereceği kaynak boşluğunu daha fazla ışık, daha kaliteli bir post process ile doldurursan o görüntüyü render eder makine zaten. Şu son videodaki haliyle bile oyun zaten mükemmel görünüyorken, kısa bir animasyon film tadında yapılan bir gösterimin Ps4'ten render edilmesinin sizi "bu görüntü oyun içi olacak" diye bir beklentiye zaten sokmaması lazımdı. Kaldı ki o 30 saniyelik gösterimin haricindeki bütün gösterimler hep oyun içi render olarak yapıldı, insanları CGI diye bir beklentiye sokmadılar. Ki oyun şu anki haliyle de oldukça yüksek oranda CGI niteliği taşıyan element içeriyor. (Bkz. çamurlu yüzeyler ve görsel efektler) Haliyle şu son gösterilen videodaki özellikle zemin ve su yüzeyleri ile görsel efekt kalitesi açısından piyasada eşi benzeri neredeyse yok bu oyunun. Uncharted 4'ün grafiklerinden bütün dünya etkilendi, Quantum'un yapımcıları bile çıtayı aşan bu oyun için Neil Duckmann'ı tebrik etti, bir tek Mesut bey beğenemedi.
Arkadaş ne bekliyordun ben anlamıyorum ki, Batman vs. Superman'deki Hollywood grafiklerini mi bekliyordun oyundan.

Kaldı ki çok kasarsanız PS4 üzerinden Vray render'da alırsınız, ama bu aldığınız render konsolun herhangi bir oyununda sunabileceği oyun içi grafik anlamına gelmez. Hakikaten böyle bir beklentiye girmek akıl işi değil yani. Sanarsın ki dünyada CGI kalitesinde oyun var. Yani ilk yapılan gösterimi öne sürerek olumsuz bir eleştiri yapmak nasıl bir eleştiri mantığıdır ben anlamadım. :D Özellikle de ROTTR'ı görsel açıdan çok iyi bulurken, onun PC sürümündeki halinden bile daha kaliteli grafikleri olan Uncharted 4'ü yetersiz bulmak... Tüm dünya'ya karşı Mesut Çevik.


Bu arada geçmiş olsun Allah şifa versin. Sunum için elinize sağlık. Eleştirilerinizi ise daha profesyonel bir bakış açısı ile yapmanız dileği ile.
ROTTR'ı çok iyi bulup, Uncharted'ı: "gidersin - gidersin ve 50 tane adam öldürürsün, sonra tırmanırsın - tırmanırsın ve tırmanmaktan sıkılırsın" diye yoruml...
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There goes your life 3 yıl
Uncharted'a tekrar edici bulan birinin ikisinide oynamış biri olarak tomb raider'a salya akıtmasını samimi bulmuyorum. Ayrıca grafik mevzusuna gelince kimse o grafiklerle çıkacak diye söz vermedi ilk gameplay ise oyunun çıkış tarihinden 2 yıl önce gösterildi neden mağdur rolüne büründünüz anlayamadım. CGI trailerlar nesillerden beri "reklamın iyisi kötüsü olmaz" mantığıyla kullanılıyor. Olay Mesut beyin beklentisini artırması ardından hayal kırıklığına uğrayınca oyunu yermek için 1001 kılığa girmesinden ibaret. Bu arada oyunları kamera açısına göre sınıflandırıp third person konsol oyunudur diye etiket koymak aşırı saçma bir bakış açısı ürünler kullanıcı'nın beklentilerine göre şekillenir ilk telefonlarda alo demek için kullanılıyordu bugün bilgisayarın yerini aldı şimdi kimliklerini kaybetmiş mi oldular?
Uncharted'a tekrar edici bulan birinin ikisinide oynamış biri olarak tomb raider'a salya akıtmasını samimi bulmuyorum. Ayrıca grafik mevzusuna gelince kimse o ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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DH Misafiri 3 yıl
her konunun videosunu ayırın.
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DH Misafiri 3 yıl
Uncharted 4 grafikleri sanat eseri. En iyi Afrika grafiğini yapmışlar daha iyisi yok. Boş lafla oyun Dünyası yürümüyor. Herşeyden önemlisi kaliteli bir sunum var.
Phil Spencer bile Uncharted hayranı ve trollere gereken dersi verdi. 10 yıldır ağzı olan konuşuyor Naughty Dog efsane oldu
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AC_Hawker 3 yıl
Videolar bir tek bendemi takılıyor ?
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mustafasc 3 yıl
Mesut u hasta olunca çok duygulu gördüm diyenler?..
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blizzard3 3 yıl
mesut cevik hocam sana sesleniyorum sen oyun hakkında lutfen yorum yapma ben seni az cok biliyorum oyunları acıp direk grafik ayaralarına bakıp bir iki bölüm gecip oyunu test eden tiplerdensin sen gercek bir oyuncu deyilsin cunku oyunlara cok farklı bakıyosun bisey bilmeden uncarted gibi bir oyuna kendini tekrar ediyor diyosan far cry ve binlerce ubisoft oyununu ac assian creded mesela ac bak kindini nakadar tekrar ediyo doom ya doomu oyna oyun oynamadıgın için sana öle geliyor cunku oyun oynamamıssın hayatında
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blizzard3 3 yıl
mesut cevikte ayvayı bulmus kıllısını arıyo bedava benzinsiz araba alıyosun bide 350 km az diyosun sen doldur benzini araba ful nekadar gidicek yaz bana burdan sen benzine 500 tl vericeksin belki onuda dusundunmu
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
yine eşsiz
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ilgazarda 3 yıl
Drone ve robot haberi olmayan 2si1 izleyince bünyem şaştı :D
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takip1 3 yıl
Abi oyunları anlatırken oyun isimlerini altyazı geçerseniz daha iyi olur.
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h3T 3 yıl
limitlessın son bolumunde organ basmılardı ordan sonra haber gormek ılgınc
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