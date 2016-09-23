2si1 "Kayıp kaçak bedelli" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Video kalktı mı bana mı öyle geliyor?
Valve Corporation
kaldirilmis
|ben siteye üye değilim ama mesut beyi tanıdığımdan 10 beri hiç bir videosunu kaçırmam.Siteye sadece video izlemek için giriş yaparım. şimdi mesut beyin görüşlerini konuşma tarzını düşünce şeklini ve gerçekçiliğini beğenmeyen arkadaşların niçin onun yazılarını ve videolarını izlediklerine anlam veremiyorum.Madem bu adamın egosu çok yüksek madem görüşleri size çok ters niye onun adının geçtiği yere girip içeriği tüketiyorsunuz.öyle yorumlar var ki bir insanı işinden soğutur yazıktır günahtır.
çok bilen neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda açık fikirleri olan arkadaşlar kendileri bir şeyler üretmiş mi ? bunu insanlara veya formlarda paylaşmışlarmı çok merak ediyorum. lütfen bu adamı veya başka bir sitedeki içerik üreten insanları rahat bırakın.Eskiden ürün tartışılırdı okuyup bize uyar uymaz derdik artık mesut aşağı okan yukarı eleştirinin dibine vuruluyor. son sözüm sevmiyorsan düşünce fikre saygında yoksa bu adamın adının geçtiği yere uğramayın.
|telefon vergi oranlarından falan bahsedildi , vergi oranlarının ülke şartları ile bağlantılı olduğunu öne sürmüşler. ne alaka yeni çıkan telefon fiyatları kanatlanıp ucarken 2 yıl sonra ne oluyorda fiyatlar yarı yarıya düşüyor. devlet vergi oranlarınımı düşürüyor. lg g4 3000tl. yakın fiyatlara satılırken ilk çıktığında , bugün 1250Tl. lere satılıyor.
| o bu değilde ulan mesut olmayıncada proğramın tadı hiç olmuyor.2 haftadır yoktu adam hiç 2si1 izleyesim gelmedi mesudu göremeyincede izlemedim.
mesut demek her ikisi birde ekşın demek beyler.mesut giderse mum gibi ararsınız benden demesi.
kabul edelim mesutsuz 2si1 in tadı tuzu yok.
mesut olduğunda bol aksiyon oluyor forumda
| Sizler teknoloji bloggerısınız, politikacı değil. Dünya'da 196 ülkeden 99 tanesi internette bizden daha iyi durumdayken ve Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasındayken ne hakla mümkün değil diyebiliyorsunuz.
Politikacı gibi davranıyorsunuz. Nasıl test için gönderilen problemli ve yerden yere vurmanız gereken ürünlere bile "iyi yanları da var kötü yanları da var, her şeye rağmen bu ürünü çıkartmalarını takdir etmek lazım" diyerek durumu politik şekilde dengelemeye çalışıyorsunuz, bu kadar mühim bir konuda da yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Lütfen görevinizin, mesleğinizin ne olduğunu hatırlayın. Teknoloji sitesi net olarak teknoloji haberi yapar, bunu da son kullanıcı için yapar. Burda distribütörlerin gönlünü şen tutmaya değil, sizi 15 yıldır olduğunuz yere getiren kişilerin çıkarlarını savunmaya çabalamanız gerekiyor. Çok etik olmasa da yeri gelir belki belli bir marka ile promosyon yönlü anlaşma yapar, o markanın ürünlerini öne çıkartırsınız, ancak şu baş belası AKK'yı haklı çıkartmaya, onu dayatanları ya da görmezden gelen yetkilileri mağdur göstermeye ÇA-LI-ŞA-MAZ-SI-NIZ!
Ne demek Türkiye'nin şartları böyle, Türkiye'de her şey pahalı. Ne kadar hazırsınız her şeyi kabullenmeye. Araba alırken hammaddesi, vergisi pahalı bir çok şeyi var. İnternet bu, bilgi geçiyor kablolardan. Niye arabayla kıyaslıyorsunuz? Ekmek de mi pahalı Türkiye'de? 2016'da interneti ille de bir şey ile kıyaslamak istiyorsanız ekmek ile kıyaslayın, toplu taşıma bileti fiyatıyla karşılaştırın.
Ülkenin her yerine köprüleri, yolları, barajları koyan irade, kıytırık fiber kabloları mahalle mahalle döşemekten mi aciz? Parası mı yok(ki hakettiğinin 5 katından fazlasını kazandığını biliyoruz)? Kredi mi alamıyor, ihale mi alamıyor? Başka memleketler bunun 5'te 1'i kadar ücret politikalarıyla yatırım yapıp her yeri fiberleyebiliyor da biz mi yapamıyoruz? Toprak mı sert, asfalt mı delinmiyor?
Dolar yükseliyor, benzin yükseliyor, her şey yükseliyor ama 4 senedir 200GB olan adil kullanım kotası 500'e bile çıkamadı. Youtube 720p video yayını yaparken 200GB kota vardı. Youtube 1080P yayına geçti, 4K yayına geçti, 60FPS yayına geçti, en rezalet durumda bile kotanın orantılı olarak artması 600-800 civarında olması gerekirdi. Bu da şartların iyileşmesi için değil, her yıl daha kötüye gitmemesi için gereken oran. Oysa geçen yıl AKK/ihtiyaç oranı kötüleşti.
Harbiden aklım almıyor, çıkmış yetkilileri nazikçe, soğukkanlı şekilde yerin dibine sokmanız gerekirken keh keh diye gülüp lakayit şekilde daha iyisi mümkün değilcilik oynuyorsunuz. Ya bu işi siz dile getiremiyorsanız, siz teknolojiden ve ihtiyaçlardan bihaberseniz millet kimi örnek alacak. Kendinize çeki düzen verip çağı yakalayın! Dünyada 200GB adil kullanım katasını meşrulaştıran 195 tane arasında 1 teknoloji-haber sitesi daha bulamazsınız. Yükseltin şu standartlarınızı artık!
|Videoyu izlemeden önce yorumlardan dolayı Mesut Çeviğe kızmıştım. Ama videoyu izledim bir şey dememişki. Adam fikrini beliritmiş. Aşağılamayı falan nerden çıkarttınız? Beğenmeni kapatmış evet o kötü olmuş. Bir tek o konuda hak veriyorum.
|Mesut hocam çok yanlış düşünüyorsunuz . Bu AKK nin kalkması lazım nasıl mümkün değil ? Bal gibi de biliyorsunuz mümkün olduğunu şimdi nedir bu tutumunuz böyle ... AKK sıfırlanınca kaldırmayan çöken patlayan alt yapı nasıl oluyor da tıkır tıkır çalışıyor ?
Neyin yetmemesiymiş bu . Kotayı dolduruyoruz biz sonra üstüne para veriyorum alt yapı hiç ben çökerim bak patlarım demiyor son sürat devam ediyor . Bırakın artık bu patlar çatlar kaldrımaz yalanlarını .
Bal gibi de kullanıcıyı yoluyorlar sizde bunlara çanak tutuyorsunuz .
|bu teknoloji sitelerinin yapacağı birtek şey var herkesi internetleri kapatması için birlik çağrısı yapın yani herkes internetini kapatsın indirimin en kralı gelmezse yüzüme tükürün. etkiye tepki vermezsek adamlar bizi daha çok tencere düdüğü gibi öttürecek
| Bugun begeni kalkar yarin Yorum atayiz.
Ama kesin birsey var.
Oda bu forumun Donanimdan ,Siyasi alana kaymasiyla yok olacagi gercegi.
Karar verin Donanimcimisiniz yoksa Siyasi goygoycumu olma hedefiniz var.
Cunku Siyaset Yalan isidir ,siyasete bulasan bir sitede x urunun incelemesi bana gore dogru kabul edilemez.
Her isi yarim yamalak yapmak yerine hedefinizi iyi belirleyin ona gore haraket edin.
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Blindfire
Bu kadar komik davrandıklarına göre kendilerini vazgeçilmez zannediyor diyebiliriz
YveJhin
Siyasi goygoy yapacaklarsa da hedef kitlelerini iyi seçmeleri gerekiyor.
Gezi dönemi Kızılkayalar'ı hatırlasınlar
Ad-Block kullanırken bazen kendimi suçlu hissediyordum.
Donanımhaber'de bu hiç başıma gelmiyor bir süredir.
|Akk neden var diyorlar? Çok kullanıcımız var kaldırmaz diyorlar ondan, e be kardeşim çok kullanıcı çok para kazanma değil mi? Daha fazla kazanıyorlarsa daha çok yatırım yapmaları gerekmiyor mu.. Niye mecburuz ki? adamların yurt dışında 100mbit sınırsız kullandıkları fiyata biz 25 mbit sınırsız isteyince yeterince kazık yememiş mi oluyoruz?
|Videonun AKK İle ilgili ilk birkaç dakikalik bölümünü izledikten sonra hemen durdurdum. Malum boş bir muhabbet olmuş. Çok değerli AKK mı böyle boş videolara ayıramam. Mesut Çevik çok kazanıyor anlaşılan vergilere gülüp geçtiğine göre pek zoruna gitmiyir en fazla vergi veren ülkelerden biri olmamız. Lafı yine katlanmaya getiriyor. Madem o kadar söylediklerine güveniyorsun, sormazlar mı neden begeni butonunu acmiyorsun diye. Bu forumu vareden alay etmeye calistigin kullanıcılardır sen değilsin. Eger aksini iddaa ediyorsan buyur git. Bakalim gorelim ne olacak.Formundaki arkadaşları tebrik ederim koyun olmadıkları için.
AKK neden var Türkiye kullanıcı sayisi çok artarken altyapı büyüme oranı daha yavaş olduğu içinmiş. Mesut cum sormazlar mı bu artan kullanicilar bedava mı kullanıyor diye. Sayı arttiysa gelir de arttı. Gelir arttıysa kullan altyapiya. Yalanını kimse yemedi diye mi bu hıncın.
Kullanıcı dostu yazı yazmış sorsan. Katlanacaksın Türkiye demeye getiren bendim sanki. Asıl komik olan Mesut un kendi durumu malumken nasıl editör olunur diye video hazırlamasıdır.
Not: Yaşım 30 üzeri. Evim arabam ve çok şükür hakkını verebildigim bir işim var.
Saygılar.
| Beğen butonu nerede?
İnsan kendi forumunda bu kadar mı kötü duruma düşer?
Kusura bakmayın ama son zamanlardaki programlarınız laf olsun torba dolsundan ibaret.
''araba alacak yaşa geldiklerinde, o zaman ki tepkileri ne olacak, merak ediyorum'' diyor (gevrek gevrek gülerek)
Zaten forum çoluk çocuk kaynıyor değil mi...
Yazık yazık, kendi kötü uslubunu ve tavrını Gökhan danda destek alarak haklı olduğunu bastırmak istiyorsun...
Bu editörlerde baya zamandır fakirler ölsün, parası olmayan elbette hak etmiyor derdindeler, ne çok kazanır olmuşsunuz, yok fakirlerin kaçak kullanmasını acaba gelirlerimi düşük, iyi hizmet için para vermek gerekir, kraldan çok kralcı gibi konuşuyorsunuz!!! SİZ BAYA HALK OLMAKTAN ÇIKMIŞSSINIZ BE ÇEVİK!
Yukarıdan bakmlarınız ne zaman son bulacak.
Mesut Bey'e göre akk bir zorunluluk ve kaldırılamaz. Gerçekçi olup kotaları yükseltmeye odaklanacakmışız. Tamam hadi biraz gerçekçi olalım. 4k film 70-100 gb. oyunlar 50-60 gb seviyelerinde. Önümüzdeki yıllar 70-80 diyerek aratacak. 4k videolar, diziler.... 60 fps videolar..... Telefonlar, güncellemeler.... evet kabaca hesaplarsak 1 tb kota yeterli olacaktır diye düşünüyorum bir kaç sene için. Mesut Bey haklıymış.
Çok merak ediyorsanız ben 26 yaşındayım. Bakalım haftaya ne ilan edileceğiz. Belki de yorum atmadan önce noterden onay falan alalım sizin için ne dersiniz?
akk çıkmadan önce 50 liraya satılan paket, akk bahanesi ile günümüzde 200 liraya satılıyor. Bunun sebebini hala normalmiş gibi göstermeniz çok gülünç. 4 sene önce akknin adı yokken kaldıran altyapı şuanda kaldırmıyor mu yani? Tamam hadi haklısınız diyelim. Ama? Bir dakika... Oda ne? BUNUN BİR BAHANE OLDUĞU DEFALARCA KANITLANDI ZATEN.
Her ay başı kotalar sıfırlanıyor. Kimin interneti çöküyor? Bu da mı yetmedi? Darbeden sonra yaklaşık 15 gün akksiz internet kullanıldı. Kimin interneti çöktü? Yurtdışından kamyonla internet mi getirdiler acaba? Siz interneti Doğalgaz, Elektrik gibi tükenen bir şey yada üretilen bir şey olarak mı görüyorsunuz? Fabrikalarda üretilen telefonlar yada arabalar ile nasıl bir tutarsınız bunu? Evet haklısınız ülkede herşey pahalı ama bunun sebebi vergilerdir.
Ama internet olayında 50 liradan 200 liraya çıkarılacak bir vergi zammı duymadım şahsen ben. akknin gerçek amacı tamamen haksız para kazancıdır. Altyapı ile alakası yoktur. Bunun örnekleri oldukça fazladır. akk bir zorunluluk gibi aşılanmaya çalışıldı yıllarca. Bunun böyle olduğunu zanneden çok kişi var. Sizde bu sözleriniz ve yazılarınız ile buna destek olmaya devam ediyorsunuz. Kesin konuşuyorum çünkü sizin bilgi seviyenizde birisi bunun gerçek amacının ne olduğunu bilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bilerek kasıtlı olarak bu sistemin varlığını savunuyor ve savunmaya devam ediyorsunuz. İnsanları yanlış bilgilendiriyorsunuz.
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Netflix konusuna gelirsek.
Kusura bakmasın. 3mbps internet ile para verip online izlemeye çalışarak kriz falan geçiremem ben. Kaldı ki bu interneti tek kullanan da ben değilim. İndiririm sezonları 720 veya 1080p sıkıntısız, donmasız, sinir ve stressiz. Üstelik Netflix'in 3 mbps kalitesinden çok daha iyi bir kaliteyle izlerim.
akk var olduğu sürece ben dizi, film izlerken ulan kotam dolacak acaba izlemesem mi diye bir düşünce içinde para verip de bir servise üye falan olmam. Buradan korsan kullanımı desteklediğim falan anlaşılmasın. Netflix'i diğer servislerin aksine parasını hakeden bir servis olarak görüyorum. akk kalktığı gün üyelik alacağım. Fakat benden 3mbps ile film, dizi izlemem için 27 lira para vermem falan beklenmesin. Kusura bakmayın keriz değilim.