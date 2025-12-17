BYD'ye gümrük engeli iddiası: Araçlar teslim edilemiyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'deki uzun süredir eleştirilerin odağında. Manisa'da fabrika kurma taahhüdüyle devlet teşviklerinden yararlanan ve Türkiye'ye gümrük vergisiz araç sokabilen BYD bu kez teslimat problemleriyle gündemde.

Müşterilerden satın aldıkları BYD araçları teslim alamadıklarına dair şikayetler gelmeye başladı. Özellikle Aralık ayında yoğunlaşan bu şikayetlerde, araçlar gümrükte takıldığı için BYD'nin müşterilerine belirli bir teslimat süresi veremediği konuşuluyor. Bazı bayilerin teslimat süresi veremedikleri için müşterilerine kapora iadesi yaptıkları da iddialar arasında. Teslimatların şubat ayına sarkabileceği ifade ediliyor.

Bu durum doğrudan BYD'nin fabrika sürecini akıllara getiriyor. Fabrikanın uzun zamandır sürüncemede kalması nedeniyle yetkililerden böyle bir adım gelmiş olabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmadığını da belirtelim.

2024'ün Temmuz ayında, 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa'da fabrika kurulmasına yönelik anlaşma imzalandı. Bu fabrikanın 2026 yılında üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyordu. Bu anlaşma sonucunda Çinli üretici, yüzde 40 ek vergiden (o dönemki oran) ve gümrük vergisinden muaf tutulacaktı.

BYD, anlaşma sonrasında elde ettiği teşvik ile Türkiye'de ek vergi ve gümrük vergisiz araç satıyor. Karşılığında ise Manisa'daki fabrika arazisinde herhangi bir hareket yok. Geçtiğimiz aylarda, Macaristan'daki fabrika geri plana atılıp Türkiye'ye öncelik verileceği açıklanmıştı. Ancak bu durum da söylendiği gibi olmadı. Geçtiğimiz haftalarda üretim hatlarının tırlarla Macaristan fabrikasına taşındıklarına dair haberler gördük. Söz konusu fabrikada üretim yakında başlayacak.

Sizler BYD'nin bu süreci ve son dönemde araçların gümrükte takılması hakkında ne düşünüyorsunuz? BYD müşterisi olup bu konuda sıkıntı yaşayan takipçilerimiz de deneyimlerini yorumlar kısmında paylaşabilirler.

