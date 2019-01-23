2si1 | Kültür Sanat özel bölüm

Sadece Teknoloji ve Oyun değil kültür ve sanat işlerinden de anlıyoruz. Hem de öyle böyle değil. İnanmayan gelsin izlesin. 2si1 haftalık sohbet dozajınız ekranlarınızda.

2si1 ekibi sadece oyun ve teknolojiden değil. Bilim, sanat, kültür işleri ne varsa konuşmasını bilir. 2si1 özel sohbet bölümü sizlerle :)