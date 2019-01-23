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2si1 | Kültür Sanat özel bölüm

3 ay
6,9b
2
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sadece Teknoloji ve Oyun değil kültür ve sanat işlerinden de anlıyoruz. Hem de öyle böyle değil. İnanmayan gelsin izlesin. 2si1 haftalık sohbet dozajınız ekranlarınızda.
 2si1 ekibi sadece oyun ve teknolojiden değil. Bilim, sanat, kültür işleri ne varsa konuşmasını bilir. 2si1 özel sohbet bölümü sizlerle :) 

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warmkitty 3 ay
değişik yerlerdeki değişik yemekler ve kaliteli çekim, dron çekimiyle ne güzel videolar hazırlanır konusunda mark wiens e bir göz atabilirsiniz adam her yere giriyor her şeyi deniyor
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mvn_ 3 ay
Sevgili Enis bahsettiğin kişi Serdar KILIÇ Türkiye’de tektir ve dünyada sayılıdır. Herkese tavsiye ederim
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Şuan noluyo 3 ay FerdosParadise
hayatım boyunca bunu merak edicem
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FerdosParadise 3 ay
madem Belgesel mevzusu açıldı :
kolpaçino,Hapisane Sahnesi gelsin benden :
Şahin...
Şahin...
Şaaahiiiin..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Nınja 3 ay

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lazaryon 3 ay
Enis, bu arkadaşı takip edebilirsin.
youtube.com/...
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labtek38 3 ay
Evimde gerçekten televizyon kurulu değil. Bunu bir övünç kaynağı olarak söyleyebilirim. Çöp içerik tv kanalları.
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methotrexat 3 ay
Serdar Kılıç'ın programı "nasıl hayatta kalınır" programı değil. Hayatta kalma konusunda birkaç özel program çekti o kadar.
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Serkan_Yılmaz 3 ay
Programa isimler hazır [mention]Speed-Step[/mention]
2sıfır - 2sifır - 2si0
böylece üstte bir bilgisi yoktur yazmaya gerek kalmaz :)
inceleme konusu olarak uç önerim "tanrı parçacığı"
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Psikotrex 3 ay
Yapay zeka ve insanlığa öngörülen etkileri...
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