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2si1 Özel | Editör, Meditör, Keditör

1 ay
5,5b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in haftalık değerlendirme bölümü Pazartesi günü sizlerle olacak. Bu bölümde fuarlar, geçmişte yapılanlar, yanlışlar ve yapılabilecekleri konuşuyoruz. Gelin yorumlarınızla ortak olun.
2si1'in haftalık değerlendirme bölümü Pazartesi günü sizlerle olacak. Bu bölümde fuarlar, geçmişte yapılanlar, yanlışlar ve yapılabilecekleri konuşuyoruz. 

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javaprof 1 ay en beğenilen
Mesut çeviğin artık ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum ülkenin en büyük teknoloji kanalında sürekli amerikan malı bir ürünü övüyor. üstelik bu firma türkiyede ürünlerini aşırı pahalı satıyor. samsung türkiyeye özel fiyat çıkarıyor güney koreliler bir çok üründe türkiyeye özel fiyat çıkarıyor.amerekida 900 dolar 900 dolar olan iki üründen biri burada bu özel fiyatla 6.000 liraya satılırken diğeri 10.000 lira civarında satılıyor ve mesut çevik sürekli bu firmayı övmeye devam ediyor 100 kişi 5.500 bin liralık telefonu (note 9) tercih edeceğine 10 bin laralık xsmaxı aldığında hem ülkeden 450.000 lira fazladan ithalat oluyor. hem de kalan 550.000 bin lira güney kore yerine amerikaya gitmiş oluyor.tabi bu paralardan vergiyi çıkarmak lazım.
bazen de apple ı övmek için çok saçma formatlar yapıyor ipadde video render yapmak gibi ben size söyleyeyim o video çok iğrenç gözüküyordu telefonla çekilen her video gibi.
bu arada mesut bey belki unutmuşsunuzdur note 7 nin bataryası patlıyormuş.
yazdıklarım donanım haber ailesini sinir ettiyse ve yapıcı bir eleştiri olarak görmüyorsanız yorumumu silebilirsiniz.
Mesut çeviğin artık ülkeye zarar verdiğini düşünüyorum ülkenin en büyük teknoloji kanalında sürekli amerikan malı bir ürünü övüyor. üstelik bu firma türkiyede ...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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homebird 1 ay
Mesut Çevik'ten "iphone güzellemeleri"ne devam.
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capablanca 1 ay
Apple watch göstermek için kolları sıva sonra da yargı dağıtmaktan bahset. Peeeh.
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Whisper 1 ay
o yastıkla göbeğinii mi saklıyorsun :D
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DH Misafiri 1 ay
Apple Hayranlıgına Devam Mesut Bey İnandırıcı olmayanlar olarak arkandayız
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DH Misafiri 1 ay
enis heryerde
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FerdosParadise 1 ay
<3
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Türevlenebilen Fonksiyon 1 ay
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haqueim 1 ay
çok antipatik tipler
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cyberfalcon 1 ay
Bir ürünü incelerken üzerinde rakip markalardan birinin olmasını pek doğru bulmuyorum. Hem incelediğin markanın imajını sarsar. Hem rakip markanın bedava reklamını yapmış olursun.
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JackSmoke 1 ay
Allaha şükür mesut kadar itici degilim.
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homebird 1 ay
Mesut Çevik'ten "iphone güzellemeleri"ne devam.
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CYBERB0Y 1 ay
exper crea aidata bunlar casper dan kat kat iyiydi zamanında exper kasaları vatanda satılıyordu içindeki parçalar sapphire asus vs vs di kaliteliydi batmasına üzüldüm birde bu aralar itopya diye bir site var piyasadan çok uyguna pcler veriyorlar bunu nasıl yapıyorlar bir inceleme vs yapma sansınız varmı
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