2si1 Özel | Editör, Meditör, Keditör

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in haftalık değerlendirme bölümü Pazartesi günü sizlerle olacak. Bu bölümde fuarlar, geçmişte yapılanlar, yanlışlar ve yapılabilecekleri konuşuyoruz. Gelin yorumlarınızla ortak olun.
2si1'in haftalık değerlendirme bölümü Pazartesi günü sizlerle olacak. Bu bölümde fuarlar, geçmişte yapılanlar, yanlışlar ve yapılabilecekleri konuşuyoruz.
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bazen de apple ı övmek için çok saçma formatlar yapıyor ipadde video render yapmak gibi ben size söyleyeyim o video çok iğrenç gözüküyordu telefonla çekilen her video gibi.
bu arada mesut bey belki unutmuşsunuzdur note 7 nin bataryası patlıyormuş.
yazdıklarım donanım haber ailesini sinir ettiyse ve yapıcı bir eleştiri olarak görmüyorsanız yorumumu silebilirsiniz.