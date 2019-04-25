2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz

Genel Yayın Yönetmeni
Resmi veriler üzerinden değerlendirmesini yaptığımız Playstation 5’in nasıl olacağı ve neler yapabileceği hakkında konuşuyor, yeni nesilden beklentilerimizi aktarıyoruz.
Resmi veriler üzerinden değerlendirmesini yaptığımız Playstation 5’in nasıl olacağı ve neler yapabileceği hakkında konuşuyor, yeni nesilden beklentilerimizi aktarıyoruz.
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Ps2-Ps3 dönemi sıçramıyı bir elde edelim artık. Üstelik 4k gibi bir tümsekte var önümüzde. Neleri var neleri yok bassınlar işlemciye ekran kartına. Ikına ıkına 20-30 fps'de oyunları çalıştıran şu aletlerden gına geldi. Ve bunun kısmen suçlusunun hem bu oyuncakları isteyen (ıvır zıvırları) hemde fiyatı ucuz olsun diyen kesimin olduğunu düşünüyorum.
Xbox'ın tv özelliğini %0.9 kullanmış, konsol üstünden yayıncılık yapanların oranı %1-2'lerde, kamera gibi peripheral alanların sayısı yine bir elin parmaklarını geçmiyor.
Bu aletler 100 milyon satıyor ve Enisin de dediği gibi asıl mevzu OYUN ! Oyunlar can çekişmesin artık. Geçen nesilden bile daha statik hale geldier, fizik yok bir şey yok.
Işıklandırması, dinamikliği, fizikleri, genişliği, hızı, yapay zekası, çözünürlüğü ile adam gibi oyunlar görelim. 500-550 dolarlık buna abanmış bir konsolla 2020 sonu gibi bu mümkün.
Ama yine ıvır zıvıra yatırım yaparlarsa, dikkat ve bütçeyi dağıtırlarsa aynı teraneler tekkerrür edecektir. Örnek var önümüzde.