Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz

3 hf.
6,2b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Resmi veriler üzerinden değerlendirmesini yaptığımız Playstation 5’in nasıl olacağı ve neler yapabileceği hakkında konuşuyor, yeni nesilden beklentilerimizi aktarıyoruz.
Resmi veriler üzerinden değerlendirmesini yaptığımız Playstation 5’in nasıl olacağı ve neler yapabileceği hakkında konuşuyor, yeni nesilden beklentilerimizi aktarıyoruz. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fasakasa 3 hf.
4799 TL olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aksel123 3 hf.
Gençler fiyatları açıklıyorum hazır olun ps 5 en az 4 bin en fazla 5 bin oyunlar en az 600 tl olucak ilerde zam yapıcaz 899 tl satıcaz oyunları ps plus zaten sormayın 300 tl belki ilerde 499 tl yaparız sony oyuncuları sever :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackTower_35 3 hf.
Yeni nesilde 30 fps denen bişey kalmamalı hiç bir oyunda. Tarihle birlikte gömülmesi gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Antikaruh 3 hf.
Allah aşkına şu incik cincikler yüzünden yine kötürüm gibi (benzetme için özür dilerim ama öyle) bir cihaz çıkarmasınlar. Yok twitchi, yok kamerası, yok vr, yok hareket sensörü, yok ledi, yok kulaklık jackı ıvırı zıvırı, minicik hoparlörü (gamepadde), decoder gibi kullanabilme, başka cihazı takabilme (xbox faciası) gibi şeylere para ve mesai harcamasınlar.
Ps2-Ps3 dönemi sıçramıyı bir elde edelim artık. Üstelik 4k gibi bir tümsekte var önümüzde. Neleri var neleri yok bassınlar işlemciye ekran kartına. Ikına ıkına 20-30 fps'de oyunları çalıştıran şu aletlerden gına geldi. Ve bunun kısmen suçlusunun hem bu oyuncakları isteyen (ıvır zıvırları) hemde fiyatı ucuz olsun diyen kesimin olduğunu düşünüyorum.
Xbox'ın tv özelliğini %0.9 kullanmış, konsol üstünden yayıncılık yapanların oranı %1-2'lerde, kamera gibi peripheral alanların sayısı yine bir elin parmaklarını geçmiyor.
Bu aletler 100 milyon satıyor ve Enisin de dediği gibi asıl mevzu OYUN ! Oyunlar can çekişmesin artık. Geçen nesilden bile daha statik hale geldier, fizik yok bir şey yok.
Işıklandırması, dinamikliği, fizikleri, genişliği, hızı, yapay zekası, çözünürlüğü ile adam gibi oyunlar görelim. 500-550 dolarlık buna abanmış bir konsolla 2020 sonu gibi bu mümkün.
Ama yine ıvır zıvıra yatırım yaparlarsa, dikkat ve bütçeyi dağıtırlarsa aynı teraneler tekkerrür edecektir. Örnek var önümüzde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 3 hf.
Konsolda yayın işi pek mümkün değil gibi. Telif hakkı işini her oyun için nasıl çözerler bilemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cronus75 3 hf.
Mesut Hocam, altyapısı hw'i tamamen AMD olan bir sistemde Intel'den bahsediyorsunuz. O sistemde STOREMI teknolojisi olacağı neredeyse kesin. Yani mekanik disk ile bir ssd eşleştirilecek. Bu da STOREMI ile yapılacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medyxnet 3 hf.
nokta atış yapıyorum türkiye fiyatı 3.899TL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 3 hf.
65inç 4K dibinden bile gayet iyi. 65UD9000 Vestel bile şahaneyken 8K 'yı düşünemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kakarikikiri 3 hf.
konsol fiyatları ne olur bilmiyorum da oyun fiyatları bu gidişle 1000tl den aşağı alamayacaz ps5 te. bilgisayara göre ciddi fiyat farklarıyla satıyor sony oyunları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
Ne 4bini 4500 u gunduz ruyasimi goruyorsunuz.Ps4pro bile zaten o fiyatlarda.7000 asagi zor gelir.2020 ye kadar kur artar ustune bu cihaz 600 dolardan asagi da gelmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
6,9b izlenme · 7 ay
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,4b izlenme · 4 ay
08:13
iPad ve iPhone'da PS4 oyunlarını oynayın!
9,3b izlenme · 2 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
43:38
2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor
4,6b izlenme · 1 hf.
08:44
Metro Exodus - RTX Bu Oyuna Ne Katıyor?
8,2b izlenme · 2 ay
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,2b izlenme · 4 ay
08:23
20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması
7,4b izlenme · 1 ay
29:22
Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında
2,5b izlenme · 1 hf.
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
10,8b izlenme · 4 ay
55:02
2si1 | Teknoloji ve Oyun Programı
5,3b izlenme · 3 hf.
45:48
2si1 | Google Stadia özel bölüm
6,8b izlenme · 1 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
11,7b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim