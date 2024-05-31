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    2si1 - Google'ın da kabul ettiği binlerce sayfalık dev sızıntı! w/@KeremEnginar

    2si1'in yeni sezonunda Kerem Enginar ile birlikte teknoloji ve oyun gündemini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bu haftanın ana konusu Google tarafındaki dev sızıntı oldu.

    2si1 yeni sezonuyla Kerem Enginar ile birlikte geri döndü. Artık her hafta cuma günü saat 18:00'de sizlerleyiz. Bu haftanın ana konusu ise Google'ın binlerce sayfalık dev sızıntısı.

    00:00 Giriş

    01:04 iPhone 16 Sızıntıları

    07:15 Elçin Sangu

    11:28 Google Veri Sızıntısı

    14:34 Türk Mitolojili Oyun

    18:12 YouTube AdBlock

    23:22 Call of Duty Black Ops 6

    28:39 İsviçre’de Mobil Köprü

    31:22 Poco F6

    34:03 Cyberpunk 2077 geliştirme süreci bitti

    37:05 Nvidia RTX 5090

    39:55 Lenovo Legion Go Lite

    44:53 ZTE Geri dönüyor

    48:42 Rusya Gizli Silah

    50:13 Kapanış

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