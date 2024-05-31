2si1 - Google'ın da kabul ettiği binlerce sayfalık dev sızıntı! w/@KeremEnginar

2si1 yeni sezonuyla Kerem Enginar ile birlikte geri döndü. Artık her hafta cuma günü saat 18:00'de sizlerleyiz. Bu haftanın ana konusu ise Google'ın binlerce sayfalık dev sızıntısı.
00:00 Giriş
01:04 iPhone 16 Sızıntıları
07:15 Elçin Sangu
11:28 Google Veri Sızıntısı
14:34 Türk Mitolojili Oyun
18:12 YouTube AdBlock
23:22 Call of Duty Black Ops 6
28:39 İsviçre’de Mobil Köprü
31:22 Poco F6
34:03 Cyberpunk 2077 geliştirme süreci bitti
37:05 Nvidia RTX 5090
39:55 Lenovo Legion Go Lite
44:53 ZTE Geri dönüyor
48:42 Rusya Gizli Silah
50:13 Kapanış