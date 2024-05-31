2si1 - Google'ın da kabul ettiği binlerce sayfalık dev sızıntı! w/@KeremEnginar

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in yeni sezonunda Kerem Enginar ile birlikte teknoloji ve oyun gündemini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bu haftanın ana konusu Google tarafındaki dev sızıntı oldu.

2si1 yeni sezonuyla Kerem Enginar ile birlikte geri döndü. Artık her hafta cuma günü saat 18:00'de sizlerleyiz. Bu haftanın ana konusu ise Google'ın binlerce sayfalık dev sızıntısı.

00:00 Giriş

01:04 iPhone 16 Sızıntıları

07:15 Elçin Sangu

11:28 Google Veri Sızıntısı

14:34 Türk Mitolojili Oyun

18:12 YouTube AdBlock

23:22 Call of Duty Black Ops 6

28:39 İsviçre’de Mobil Köprü

31:22 Poco F6

34:03 Cyberpunk 2077 geliştirme süreci bitti

37:05 Nvidia RTX 5090

39:55 Lenovo Legion Go Lite

44:53 ZTE Geri dönüyor

48:42 Rusya Gizli Silah

50:13 Kapanış

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