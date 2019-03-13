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2si1 Özel | Yapay Zeka

2 ay
5,8b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Konumuz Yapay Zeka. Nedir bu? Korkmalı mı yoksa kucaklamalı mı? İşimizi elimizden alır mı? Konuşuyor, fikirlerimizi söylüyoruz. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Gelin tartışalım.
Konumuz Yapay Zeka. Nedir bu? Korkmalı mı yoksa kucaklamalı mı? İşimizi elimizden alır mı? Konuşuyor, fikirlerimizi söylüyoruz. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Gelin tartışalım.

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emkdrl 2 ay
Programın geyik olduğunu anladığım bölüm; "-..yapay zekadan vergi alırız.." vergi alabildiğimize göre ücretli yapay zekalar, hakikaten iyi geyik yapmışsınız...
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fuckulteli 2 ay
Yapay zekanın geleceğini konuşmak hayal gücünün sınırlarıyla alakalı.
Yapay zeka öğrenebilir bir yapıya eriştikten sonra başka bir yapay zekadan bilgi alışverişi yapmak zorunda da değil, kendisi pek tabi öğrenebilir. Bu böyle bir seviyeye ulaşır mı tartışılır ama ulaşması durumunda kendisine "sanal tanrı" diyebiliriz. Telefon üretimi örneğinden gidelim. Kendisi markanın Ceo'su olsun, aynı zamanda tasarımcısı olabilir, pazarlamacı olabilir, her şeyi tek bir yapay sistem kontrol edebilir. Ürünü şekil olarak zaten tasarlamak kolay, hatta fiziksel üretim bantları varsa yapay zekalar önceki donanımlarını bile geliştirebilirler. İşlemcileri, iletişim yongalarını geliştirebilirler. (insanın görme yeteneğine erişemeyecekleri için kaliteli ekran nasıl olur bunu bir insanın deneyimleriyle geliştirebilirler)
Yapay zeka avukatlar konuşuluyor, veri doğru girilirse mümkün. Yapay zeka hakim mümkün. İnsanların üzerine yerleştirilen çiplerle (sabit bileklikler), sürekli izlenen taşıtlarla (otomobil, motorsiklet) ve kameralarla donatılmış bir sisteme entegre yapay zeka ile güvenlikten çözümü mümkün.
Yapay zeka bu kadar gelişince insanlar hâlâ telefon kullanır mı? Burasıda gelişir, sanal gerçeklik gözlükleri zaten 10 yıl içinde yaygınlaşacak biz yapay zekanın geliştiği dönemde göz içi lensler görebiliriz. Telefon ekranı yerine bu lensler olacağından ekrana ihtiyaç olmaz, gözün yakaladığı görüntüler saklanabilir. (şu an kameraların görüntülerini görme engellilerin beyninde görselleştiriyorlar, tersi olacaktır.) tv ekranları bilgisayar ekranları bireysel kullanım için göz içi lenslerle yer değişecek.
Yapay zekada her ürün birbiriyle çok daha kolay kıyaslanabilecek, kullanım maliyeti, yarar fayda getirileri. Ürünler tek tipleşecek, neyi satın almamız gerektiği apaçık belli olacak.
Netflix'in seçimi bize bırakan filmi gibi çok sayıda içerik olacaktır, belki kişiye özel filmler bile görebiliriz. Yani sadece Mesut için, Enis için oluşturulmuş animasyon filmler mümkündür. Yapay zeka sadece işlem gücünü birkaç dakika harcayarak benzersiz yapımlar oluşturabilir.
Gerçek insanlarla yarışacak sanat eserleri oluşacak, şarkılar, tablolar, romanlar.
Google sesli sanal asistanı (rezervasyon yapan) sunuculuk spikerlik yapabilir, hatta Mesut veya Enis ikinizden birinin yerini alabilir. Futbol maçının spikerlerinin yapay zeka bir sistem olduğunu bugün düşünebiliriz. Kameralar ile oyuncuları tanıyıp, sahanın üzerindeki konumlarına göre yorumlayabilir, bu çok yakında mümkün gibi, hatta belki denemelerini yapanlar vardır. Konsol oyunlarında oluyor, bence gerçek hayattada oldukça mümkün.
Tek soru; yapay zeka adalet, hak, hukuk, eşitlik kavramlarına riayet edebilecek mi? Belirli bir grubun manipülesine maruz kalabilir mi? Çokluk kavramıyla doğruluk arasında doğru orantı olamayabileceğine hakim olacak mı?
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Seyrim 2 ay
Sonunuz geliyor insanlık..
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fsdister 2 ay
Kafaya bak: "İşimizi elimizden alır mı?"
Alır, iyi de yapar, eşşek gibi sabahtan akşama kadar anırtılmazsınız böylece.Zamanla daha güzel ve rahat işlere başlarsınız.
Zirâ insan çalışmak zorunda değildir, insan yemek içmek zorundadır.Teknoloji de verimliliği artırıp, size o yiyecek içeceği kat kat sağlamak için vardır.Yoksa bu mantığa göre günümüzde teknoloji 300 yıl öncesine göre bu hâldeyken, herkesin işsiz olması lazımdı...
--
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HIGHER 2 ay fsdister
Hocam kendine göre haklısın ancak, 3.dünya ülkelerinde sadece baştakiler bu işin kaymağını yer, diğer insanları umursamazlar.
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a.f.y. 2 ay
her şeyimiz yapaylaşırsa biz de doğal kalamayız. Doğallığımızı kaybettiğimiz ölçüde de insanlıktan uzaklaşırız, robotlaşırız. Dünyayı robotların ele geçirmesi ile robotlaşmış insanların dünyayı elinde tutması arasında bana göre fark yok.
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Doanc4n 2 ay
rekor 4 dakika 7 saniye
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Doanc4n 2 ay
2 kişi boş konuşacağınıza erdi olsaydı bari
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DH Misafiri 2 ay
Bu "2 si Bilmez" programı olsa daha iyi olmaz mıydı :)
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qoqoCAN 2 ay
2si1'de "****** koyum." lafını duyacağımız zaman yakın sanırım. Gerenk yok mayk diz üstü konuşmalara.
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qoqoCAN 2 ay
MEZUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTT
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