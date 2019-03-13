2si1 Özel | Yapay Zeka

Konumuz Yapay Zeka. Nedir bu? Korkmalı mı yoksa kucaklamalı mı? İşimizi elimizden alır mı? Konuşuyor, fikirlerimizi söylüyoruz. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Gelin tartışalım.

Konumuz Yapay Zeka. Nedir bu? Korkmalı mı yoksa kucaklamalı mı? İşimizi elimizden alır mı? Konuşuyor, fikirlerimizi söylüyoruz. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Gelin tartışalım.