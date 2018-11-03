2si1 | PUBG nasıl oynanmaz

Genel Yayın Yönetmeni
2si1 Oyun serisinin yeni bölümünde çok özel bir rehber ile PUBG'yi nasıl oynamamanız gerektiğini anlatıyoruz. Bu rehberde gösterilenleri yapmazsanız PUBG'de hayatta kalabilirsiniz.
2si1 Oyun serisinde Alienware ve Dell oyuncu dizüstü bilgisayarlar eşliğinde PUBG oynuyoruz. Aslında bu oyunu nasıl oynamamanız gerektiğini anlatıyoruz.
Katkılarından dolayı Dell'e teşekkür ederiz. Dell ve Alienware oyuncu bilgisayarlarını daha yakından tanımak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
https://www.hepsiburada.com/dell/laptop-notebook-dizustu-bilgisayarlar-c-98
Videoda gösterilenleri yapmazsanız hayatta kalırsınız!
Paylaş Tweetle
High/ultraya çektim 30 fps alıyorum diyorsanız eyvallah tabi diyecek bir şey yok o zaman her oyuna hayli hayli yeter,hatta artar bile
Reklam/tanıtım yapabilirsiniz bunun karşılığında da forum için bir gelir elde ediyor olabilirsiniz ama bunu objektif şekilde yapmak daha doğru olur sonuçta burayı takip edip sistem ya da laptop alma konusunda fikir edinen bir çok insan var,iyiye iyi kötüye kötü demek gerekir. Dell/Alienware ya da başka bir marka için söylemiyorum,genel olarak söylüyorum.