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2si1 | PUBG nasıl oynanmaz

6 ay
17,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1 Oyun serisinin yeni bölümünde çok özel bir rehber ile PUBG'yi nasıl oynamamanız gerektiğini anlatıyoruz. Bu rehberde gösterilenleri yapmazsanız PUBG'de hayatta kalabilirsiniz.
2si1 Oyun serisinde Alienware ve Dell oyuncu dizüstü bilgisayarlar eşliğinde PUBG oynuyoruz. Aslında bu oyunu nasıl oynamamanız gerektiğini anlatıyoruz.
Katkılarından dolayı Dell'e teşekkür ederiz. Dell ve Alienware oyuncu bilgisayarlarını daha yakından tanımak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
https://www.hepsiburada.com/dell/laptop-notebook-dizustu-bilgisayarlar-c-98 
Videoda gösterilenleri yapmazsanız hayatta kalırsınız! 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KASAP1910 6 ay en beğenilen
1050Ti pubg için hayli hayli yeter demişsiniz videonun başlarında, sanırım bu kart hakkında bildiklerinizi bir daha gözden geçirmeniz gerek. 1050Ti ancak orta ayarları kurtarır o da işlemciniz iyiyse,bir de bunu laptop üzerinde düşünün..(10 aydır 1050Ti ile imzamdaki sistemle pubg oynuyorum,yeterli tecrübeye sahibim bu kartın pubg performansı hakkında.)
High/ultraya çektim 30 fps alıyorum diyorsanız eyvallah tabi diyecek bir şey yok o zaman her oyuna hayli hayli yeter,hatta artar bile

Reklam/tanıtım yapabilirsiniz bunun karşılığında da forum için bir gelir elde ediyor olabilirsiniz ama bunu objektif şekilde yapmak daha doğru olur sonuçta burayı takip edip sistem ya da laptop alma konusunda fikir edinen bir çok insan var,iyiye iyi kötüye kötü demek gerekir. Dell/Alienware ya da başka bir marka için söylemiyorum,genel olarak söylüyorum.
1050Ti pubg için hayli hayli yeter demişsiniz videonun başlarında, sanırım bu kart hakkında bildiklerinizi bir daha gözden geçirmeniz gerek. 1050Ti ancak orta a...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Patren 6 ay
Zaman kaybı gidin rdr 2 ye seri çekin daha iyi.
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defected 6 ay
dolar 2008 yılındaki haline, yani 1.5 liraya düşünce haberdeki linke bakarız
yine de teşekkürler
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V2 6 ay
Sonuçta FPS oyunu düşük ayar olsa ne olacak. Düşük ayarda 60 fps i geçiyorsa kart o oyunu oynatıyodur. Full ayar 60 FPS mi alması gerekiyor karta oyunu oynatıyor demek için ?
Bende 1050ti var 1080ti li arkadaşları öttürüyorum. 300 üzeri maçta K/D oranı 10 onu ne yapacağız. Amacınız grafik görmekse o ayrı benim amacım rekabetçi olmak oyunda low settings miş high settingmiş ilgilenmiyorum. Bende para bok diyorsanız alın ama kaç kişi ekran kartına o bütçeleri ayırabilir? helede biraz kafası çalışıyorsa aynı zamanda.
Bu olay biraz şu işe benziyor genelde teknoloji uzmanları yazılımcılar gider f/p telefon alır bizim süleymanda iphone x 256gb alır ama 20 gb kullanımı geçemez diğer markaları geçtim iphone X 64 gb olanıda da kendine yakıştırmaz.
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DH Misafiri 6 ay
Mesut ve Enis Bey sizleri oyun oynarken görmek çok güzel.Elmalar daha iyi bomba atabilmeyi öğretiyor...
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mavizaman 6 ay
mesut gene klasını konuşturarak kendini yakma marifetini göstermiş maşallah tabi enesinde havada infilak etmesi ayrı bir meziyet :D
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scaryscreen 6 ay
hemen dell alıyorum tşkler
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Cinali1 6 ay
1050 ti gibi bir karta o fiyati vermeyi starbucksta nescsfe icmeye benzetiyorum
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deoks 6 ay
20 bin liralık laptopla da oynasan yetenek yoksa olmuyor işte :D
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Patren 6 ay
Zaman kaybı gidin rdr 2 ye seri çekin daha iyi.
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Guest-CF3D9488C 6 ay
ilk fırsatta bakıcam. mesajım bulunsun
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pcserver 6 ay
Güzel keyif verici video
Lakin 05.00 05.10 arasinda konuşma heyecanı ile pürüz var.
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