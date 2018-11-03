2si1 | PUBG nasıl oynanmaz

2si1 Oyun serisinin yeni bölümünde çok özel bir rehber ile PUBG'yi nasıl oynamamanız gerektiğini anlatıyoruz. Bu rehberde gösterilenleri yapmazsanız PUBG'de hayatta kalabilirsiniz.

2si1 Oyun serisinde Alienware ve Dell oyuncu dizüstü bilgisayarlar eşliğinde PUBG oynuyoruz. Aslında bu oyunu nasıl oynamamanız gerektiğini anlatıyoruz.

Katkılarından dolayı Dell'e teşekkür ederiz. Dell ve Alienware oyuncu bilgisayarlarını daha yakından tanımak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz

https://www.hepsiburada.com/dell/laptop-notebook-dizustu-bilgisayarlar-c-98

Videoda gösterilenleri yapmazsanız hayatta kalırsınız!