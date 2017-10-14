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2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
9,6b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in yeni bölümlerinde oyun bölümünde Enis Kirazoğlu Teknoloji bölümünde Mesut Çevik yer alıyor. Teknoloji ve Oyun dünyasını her hafta ekranlara taşıyan 2si1, yeni sezonda sizlerle.
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https://twitter.com/Xbox/status/917820859611439104

AUDI NORWAY: ELECTRIC STORY BY POL
http://www.thedrum.com/creative-works/project/pol-audi-norway-electric-story

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Persona_Non_Grata 1 yıl en beğenilen Speed-Step
Speed-Step
Merhaba Arkadaşlar,
Gökhan yıllık izinde. BSC'ye girip haberleri okuyan arkadaşlar zaten ayrılmadığını anlarlar :)
Pazartesiden itibaren haberleri ve videoları ile BSC'de devam edecek.
Sevgiler,
Mesut Çevik

Parayı bastır Enis Kirazoğlunu bsc nin başına getir. Bsc çağ atlar.
Speed-StepMerhaba Arkadaşlar,Gökhan yıllık izinde. BSC'ye girip haberleri okuyan arkadaşlar zaten ayrılmadığını anlarlar :)Pazartesi...
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Speed-Step 1 yıl netfaruk
netfaruk
Bu neyin kafası anlamış değilim. Biz avrupa ülkesi değiliz 1000 yıllık tarihi geleneği kültürü olan bi milletiz. Ayrıca ben zaten izlemiyorum bitiyor, gidip şu filme niye sansür koymamışlar izleyemiyorum demiyorum ama siz niye sansür koymuşlar diye kuduruyorsunuz. Benim gibi yapıp istemediğiniz filmleri izlemeyin. Filmin dağıtımcısı istediği gibi kesip sansürler. Kimseyi sinemaya sürükleyerek götürmüyorlar.

Merhaba,

1000 yıllık tarihe göre sansür uygulanabilir kafasında olan muhterem insanlar Recep İvedik'in bel aşağı esprilerine gülüp kendinden geçerken bu filmlere bilet alıp da girmiyor zaten merak etmeyin :)

Filme gelip izlemeyecek kitleye şirin görünmek için böyle saçmalama hakkı da kusura bakmayın ama kimsenin haddine değil.

Sinema para verilip gidilen bir yer. Sokaktan zorla adam toplayıp götürmüyorlar. Bu yüzden sinemada sansür olmaz.

Hitap ettiği kitleye saygısızlık yapana da laf söylenir. Biz burada sansürcü firmayı eleştiriyoruz. Kalkıp da anası babası ile TV karşısında şortlu adam görünce bile utanan adama laf etmiş miyiz? Hayır o onun bileceği iş.

Bu yüzden siz de sansürü eleştirene laf söylemek yerine firma ile ilgili fikir varsa paylaşın geçin.

Bedava avukatlık yapmanın lüzumu yok. Birbirimizi kırmadan düşünceleri özgürce paylaşabilmeliyiz.

Sevgiler,
Mesut Çevik
netfarukBu neyin kafası anlamış değilim. Biz avrupa ülkesi değiliz 1000 yıllık tarihi geleneği kültürü olan bi milletiz. Ayrıca ben zaten izl...
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BD911 1 yıl
Benim en zevk aldığım 2si1 oldu bu, bu ikili değişmeden devam edersiniz umarım...
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1 Avatar
Frobisher 5 ay
youtubda bu bölüm yok
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Jdimenya 1 yıl
Güzelmiş
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1BilimAdamı 1 yıl
iyiymiş ama erdi reyizli 3ü1de ara sıra iyi olabilir
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forgot 1 yıl
gerçekten çok güzel olmuş. bu tür programların devamını 4 gözle bekliyoruz
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alito 1 yıl
Bu program oturdu, sankın bu ekibi bozma DH!
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raven_ 1 yıl
biraz geçmişe bakın blade runner sansürü için konuşuyorum zamanında japon bi adam cırıl cıplak kapalı spor salonunda gözteriye cıktı adamı bizimkiler linç etti herif zor kurtuldu he bide karısna kızına android malafatı göztermek isteyen sansürsüsünü dvdsini alır izler
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mavizaman 1 yıl
51:55 erdiii :D
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mavizaman 1 yıl
talhanın yeri dolmuş görünüyor.
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cceviz 1 yıl
video bende sürekli 3-5 sn geri atlıyor.
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dere.beyi 1 yıl
talha reis den sonra bu programa hareket katan 2. adam oldu helal olsun :)
.
içine kapanık asosyal olmayanla program yapınca demekki program 10 numara oluyormuş :)
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