2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in yeni bölümlerinde oyun bölümünde Enis Kirazoğlu Teknoloji bölümünde Mesut Çevik yer alıyor. Teknoloji ve Oyun dünyasını her hafta ekranlara taşıyan 2si1, yeni sezonda sizlerle.

Facebook's new $200 Oculus Go VR headset sits between the Rift and Gear VR

Samsung karma gerçeklik kaskını duyurdu

Avrupa Birliği’nden ücretsiz internet hamlesi

Crytek’in yeni oyunu Hunt: Showdown’dan 12 dakika

FM 2018 Tanıtım Videoları

Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak!

Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds

YENİ ÇIKAN OYUNLAR:



Evil within

Shadow of war çıkan oyunlar

Assassin’s Creed Origins Season Pass

Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi

YouTube silah videolarına kısıtlama getiriyor

Need for Speed Payback: Official Story Trailer

Super Mario Odyssey receives first review in EDGE, awarded with a perfect score

Rusya'dan bitcoin hamlesi: Bitcoin ticaretine izin veren web sitelerine erişim engellenecek

Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek

Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek

MASSEFFECTÜCRETSİZ GELİYOR EA ACSESS İÇİN

Xbox One X çıkış oyunları fragmanı yayınlandı:

AUDI NORWAY: ELECTRIC STORY BY POL

Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi

Respawn Entertainment Working On Oculus Rift VR Game

DUST 2 HARİTASI YENİLENDİ

