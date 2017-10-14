2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in yeni bölümlerinde oyun bölümünde Enis Kirazoğlu Teknoloji bölümünde Mesut Çevik yer alıyor. Teknoloji ve Oyun dünyasını her hafta ekranlara taşıyan 2si1, yeni sezonda sizlerle.
Facebook's new $200 Oculus Go VR headset sits between the Rift and Gear VR
http://mashable.com/2017/10/11/oculus-go/?utm_cid=hp-r-8#hAfuy85V5kqd
Samsung karma gerçeklik kaskını duyurdu
https://www.donanimhaber.com/mobil-aksesuarlar/haberleri/Samsung-karma-gerceklik-kaskini-duyurdu.htm
Avrupa Birliği’nden ücretsiz internet hamlesi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Avrupa-Birliginden-ucretsiz-internet-hamlesi.htm
Crytek’in yeni oyunu Hunt: Showdown’dan 12 dakika
https://www.bolumsonucanavari.com/?pidx=12&gid=6591
FM 2018 Tanıtım Videoları
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Football_Manager_2018in_Yeni_Oyuncu_Arastirma_Sistemi_Tanitildi-88474.htm
Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak!
https://www.donanimhaber.com/Razer-1-Kasimda-oyuncular-icin-bir-akilli-telefon-tanitacak-94369
Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds
https://www.donanimhaber.com/mobil-aksesuarlar/haberleri/Aninda-Turkce-ceviri-yapabilen-kablosuz-kulaklik-Google-Pixel-Buds.htm
YENİ ÇIKAN OYUNLAR:
Evil within
https://www.bolumsonucanavari.com/?pidx=12&gid=6546
Shadow of war çıkan oyunlar
https://www.bolumsonucanavari.com/?pidx=12&gid=6523
Assassin’s Creed Origins Season Pass
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Origins_icin_Season_Pass_ve_Ucretsiz_indirilebilir_icerikler_Duyuruldu-88475.htm
Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Blade-Runner-2049-filminde-uygulanan-sansurle-ilgili-Sonyden-aciklama-geldi.htm
YouTube silah videolarına kısıtlama getiriyor
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/YouTube-silah-videolarina-kisitlama-getiriyor.htm
Need for Speed Payback: Official Story Trailer
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Need_for_Speed_Payback_Hikaye_Fragmani-88517.htm
Super Mario Odyssey receives first review in EDGE, awarded with a perfect score
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-EDGE_Dergisi_Super_Mario_Odysseye_10_Uzerinden_10_Verdi-88500.htm
Rusya'dan bitcoin hamlesi: Bitcoin ticaretine izin veren web sitelerine erişim engellenecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Rusyadan-bitcoin-hamlesi-Bitcoin-ticaretine-izin-veren-web-sitelerine-erisim-engellenecek.htm
Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bitcoin-uzerinden-4-milyar-dolar-kara-para-aklayan-Rus-vatandasi-ABDye-iade-edilecek.htm
Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Amazon-musteri-evde-olmasa-bile-kargoyu-teslim-edebilecek.htm
MASSEFFECTÜCRETSİZ GELİYOR EA ACSESS İÇİN
https://m.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mass_Effect_Andromeda_EA_Access_ve_Origin_Accesse_Geliyor-88494.htm
Xbox One X çıkış oyunları fragmanı yayınlandı:
https://twitter.com/Xbox/status/917820859611439104
AUDI NORWAY: ELECTRIC STORY BY POL
http://www.thedrum.com/creative-works/project/pol-audi-norway-electric-story
Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-sahipleri-henuz-kullanilamayan-bir-ozellige-100-milyon-dolar-odedi.htm
Respawn Entertainment Working On Oculus Rift VR Game
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Respawn_Entertainment_Oculus_Rift_VR_Oyunu_Uzerinde_Calisiyor-88499.htm
DUST 2 HARİTASI YENİLENDİ
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dust_2_Haritasi_Yenileniyor-88459.htm
http://mashable.com/2017/10/11/oculus-go/?utm_cid=hp-r-8#hAfuy85V5kqd
Samsung karma gerçeklik kaskını duyurdu
https://www.donanimhaber.com/mobil-aksesuarlar/haberleri/Samsung-karma-gerceklik-kaskini-duyurdu.htm
Avrupa Birliği’nden ücretsiz internet hamlesi
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Avrupa-Birliginden-ucretsiz-internet-hamlesi.htm
Crytek’in yeni oyunu Hunt: Showdown’dan 12 dakika
https://www.bolumsonucanavari.com/?pidx=12&gid=6591
FM 2018 Tanıtım Videoları
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Football_Manager_2018in_Yeni_Oyuncu_Arastirma_Sistemi_Tanitildi-88474.htm
Razer, 1 Kasım'da oyuncular için bir akıllı telefon tanıtacak!
https://www.donanimhaber.com/Razer-1-Kasimda-oyuncular-icin-bir-akilli-telefon-tanitacak-94369
Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds
https://www.donanimhaber.com/mobil-aksesuarlar/haberleri/Aninda-Turkce-ceviri-yapabilen-kablosuz-kulaklik-Google-Pixel-Buds.htm
YENİ ÇIKAN OYUNLAR:
Evil within
https://www.bolumsonucanavari.com/?pidx=12&gid=6546
Shadow of war çıkan oyunlar
https://www.bolumsonucanavari.com/?pidx=12&gid=6523
Assassin’s Creed Origins Season Pass
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Origins_icin_Season_Pass_ve_Ucretsiz_indirilebilir_icerikler_Duyuruldu-88475.htm
Blade Runner 2049 filminde uygulanan sansürle ilgili Sony'den açıklama geldi
https://www.donanimhaber.com/sinema-ve-dizi/haberleri/Blade-Runner-2049-filminde-uygulanan-sansurle-ilgili-Sonyden-aciklama-geldi.htm
YouTube silah videolarına kısıtlama getiriyor
https://www.donanimhaber.com/sosyal-medya/haberleri/YouTube-silah-videolarina-kisitlama-getiriyor.htm
Need for Speed Payback: Official Story Trailer
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Need_for_Speed_Payback_Hikaye_Fragmani-88517.htm
Super Mario Odyssey receives first review in EDGE, awarded with a perfect score
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-EDGE_Dergisi_Super_Mario_Odysseye_10_Uzerinden_10_Verdi-88500.htm
Rusya'dan bitcoin hamlesi: Bitcoin ticaretine izin veren web sitelerine erişim engellenecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Rusyadan-bitcoin-hamlesi-Bitcoin-ticaretine-izin-veren-web-sitelerine-erisim-engellenecek.htm
Bitcoin üzerinden 4 milyar dolar kara para aklayan Rus vatandaşı ABD'ye iade edilecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Bitcoin-uzerinden-4-milyar-dolar-kara-para-aklayan-Rus-vatandasi-ABDye-iade-edilecek.htm
Amazon, müşteri evde olmasa bile kargoyu teslim edebilecek
https://www.donanimhaber.com/diger-bilim-ve-teknoloji/haberleri/Amazon-musteri-evde-olmasa-bile-kargoyu-teslim-edebilecek.htm
MASSEFFECTÜCRETSİZ GELİYOR EA ACSESS İÇİN
https://m.bolumsonucanavari.com/Haberler-Mass_Effect_Andromeda_EA_Access_ve_Origin_Accesse_Geliyor-88494.htm
Xbox One X çıkış oyunları fragmanı yayınlandı:
https://twitter.com/Xbox/status/917820859611439104
AUDI NORWAY: ELECTRIC STORY BY POL
http://www.thedrum.com/creative-works/project/pol-audi-norway-electric-story
Tesla sahipleri henüz kullanılamayan bir özelliğe 100 milyon dolar ödedi
https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Tesla-sahipleri-henuz-kullanilamayan-bir-ozellige-100-milyon-dolar-odedi.htm
Respawn Entertainment Working On Oculus Rift VR Game
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Respawn_Entertainment_Oculus_Rift_VR_Oyunu_Uzerinde_Calisiyor-88499.htm
DUST 2 HARİTASI YENİLENDİ
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Dust_2_Haritasi_Yenileniyor-88459.htm
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Parayı bastır Enis Kirazoğlunu bsc nin başına getir. Bsc çağ atlar.
Merhaba,
1000 yıllık tarihe göre sansür uygulanabilir kafasında olan muhterem insanlar Recep İvedik'in bel aşağı esprilerine gülüp kendinden geçerken bu filmlere bilet alıp da girmiyor zaten merak etmeyin :)
Filme gelip izlemeyecek kitleye şirin görünmek için böyle saçmalama hakkı da kusura bakmayın ama kimsenin haddine değil.
Sinema para verilip gidilen bir yer. Sokaktan zorla adam toplayıp götürmüyorlar. Bu yüzden sinemada sansür olmaz.
Hitap ettiği kitleye saygısızlık yapana da laf söylenir. Biz burada sansürcü firmayı eleştiriyoruz. Kalkıp da anası babası ile TV karşısında şortlu adam görünce bile utanan adama laf etmiş miyiz? Hayır o onun bileceği iş.
Bu yüzden siz de sansürü eleştirene laf söylemek yerine firma ile ilgili fikir varsa paylaşın geçin.
Bedava avukatlık yapmanın lüzumu yok. Birbirimizi kırmadan düşünceleri özgürce paylaşabilmeliyiz.
Sevgiler,
Mesut Çevik