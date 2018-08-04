2si1 | Sorun yok sakin!

Son bir haftanın öne çıkan bilim, teknoloji, oyun ve yaşama dair haberlerini değerlendirdiğimiz Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1 sizlerle. Bu hafta huzur dolu bir bölüm daha sizleri bekliyor.

Yayın akışı:



Beyninin büyük kısmı alınan çocuk hayatını normal şekilde sürdürüyor

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona dayandı

God of War, Sony'nin beklentilerini önemli ölçüde aştı

Ulaşımda tek kart dönemi için İstanbulkart, Türkiyekart oluyor

Çinli hackerlar bu kez ''geleneksel posta'' üzerinden saldırdı

Valve'in kart oyunu Artifact, Kasım'da Steam'e geliyor

GTX 1050 Ti alana SSD hediye

THY’den Lego’lu uçuş emniyet videosu

Capcom, Resident Evil 2'den sonra da remake oyunlar yapmak istiyor

Cyber Punk 2077 10’dan fazla dil desteği

Xiaomi şimdi de Akıllı Çöp Kutusu çıkardı

Yeni Volkswagen Polo'nun reklamı İngiltere'de yasaklandı

Logitech üst seviye mikrofon üreticisi Blue Microphones’u satın aldı



00:34 Beyninin büyük kısmı alınan çocuk hayatını normal şekilde sürdürüyor 03:14 Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona dayandı 10:19 God of War, Sony'nin beklentilerini önemli ölçüde aştı 13:40 Ulaşımda tek kart dönemi için İstanbulkart, Türkiyekart oluyor 18:33 Çinli hackerlar bu kez ''geleneksel posta'' üzerinden saldırdı 21:43 Valve'in kart oyunu Artifact, Kasım'da Steam'e geliyor 29:24 GTX 1050 Ti alana SSD hediye 30:13 THY’den Lego’lu uçuş emniyet videosu 35:15 Capcom, Resident Evil 2'den sonra da remake oyunlar yapmak istiyor 37:15 Cyber Punk 2077 10’dan fazla dil desteği 39:01 Xiaomi şimdi de Akıllı Çöp Kutusu çıkardı 40:04 Yeni Volkswagen Polo'nun reklamı İngiltere'de yasaklandı 42:14 Logitech üst seviye mikrofon üreticisi Blue Microphones’u satın aldı