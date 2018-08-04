2si1 | Sorun yok sakin!

Genel Yayın Yönetmeni
Son bir haftanın öne çıkan bilim, teknoloji, oyun ve yaşama dair haberlerini değerlendirdiğimiz Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1 sizlerle. Bu hafta huzur dolu bir bölüm daha sizleri bekliyor.
Yayın akışı:
00:34 Beyninin büyük kısmı alınan çocuk hayatını normal şekilde sürdürüyor
03:14 Trafiğe kayıtlı araç sayısı 23 milyona dayandı
10:19 God of War, Sony'nin beklentilerini önemli ölçüde aştı
13:40 Ulaşımda tek kart dönemi için İstanbulkart, Türkiyekart oluyor
18:33 Çinli hackerlar bu kez ''geleneksel posta'' üzerinden saldırdı
21:43 Valve'in kart oyunu Artifact, Kasım'da Steam'e geliyor
29:24 GTX 1050 Ti alana SSD hediye
30:13 THY’den Lego’lu uçuş emniyet videosu
35:15 Capcom, Resident Evil 2'den sonra da remake oyunlar yapmak istiyor
37:15 Cyber Punk 2077 10’dan fazla dil desteği
39:01 Xiaomi şimdi de Akıllı Çöp Kutusu çıkardı
40:04 Yeni Volkswagen Polo'nun reklamı İngiltere'de yasaklandı
42:14 Logitech üst seviye mikrofon üreticisi Blue Microphones’u satın aldı
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Dolar,euro vs uçtu gitti ki anlaşılan dahada böyle devam edecek belliki Abd yeni yaptırımlarda bazı ülkelere uyguladığı vergiyi bize de uygulayacakmış.
Dahili bileşenler kısmı zaten ölü gibiydi iyice ölücek gibi ilgi azalınca yeni ürünlere,diğer cep telefonu vs de etkilenecektir tabi.
Dolayısıyla forumun birçok kısmına ilgi azalır gibi,ben şahsen dolardaki artışı,ithal edilen mallara ek vergileri vs görüdükçe forumdaki bazı bölümlere giresim gelmiyor.
Özellikle 2,3 bin pc toplayayım diyen birine ne diyeceksin ki,eskide kaldı o fiyatlar.