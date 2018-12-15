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2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları

5 ay
49,4b
2
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk Telekom internet tarifelerini açıkladı ortam karıştı. 2si1'de ilk konumuz fiyatlar oluyor ve 2019'da bizleri neler bekliyor tartışıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı kurulmuş hayırlı olsun.
Yayın Akışı;
00:33 Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı
09:13 Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu
11:07 Pro Evolution Soccer 2019'un bedava erişilebilen Lite sürümü yayınlandı
15:35 Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak
18:15 Intel’in grafik birimi Xe adını alacak
22:22 Anthem'in 2019'un başlarında iki ayrı demosu çıkış yapacak
25:23 Monster Hunter: World'e Witcher 3'ten Geralt ve Iceborne genişleme paketi geliyor
27:18 Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı!
31:29 PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi
33:36 Metro 2033 filmi, fazla Amerikanlaştırıldığı için yazarı tarafından iptal ettirildi
37:41 Devil May Cry 5'te Co-Op olacağını Capcom onayladı
39:19 Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor
45:33 Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor
 

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strathmorea 5 ay en beğenilen
Kimse bahsetmemiş ama benzeri daha önce de oldu bunun. Arkadaşlar Türk Telekomun yaptığı şey pazar yoklaması. Halkın tepkisini ölçüyorlar ve kendileri de biliyor bu fiyatlarla çıkamayacaklarını. En basiti ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası. Adınız kadar emin olun ki örneğin video da bahsedilen 90 tl lik paket 75 e düşecek ve indirim yaptık size kulak verdik diyecekler. Ama hepimiz biliyoruz ki zaten ilk düşündükleri rakam 75 idi. Tamamen taktiksel, tamamen iş ahlakına ters bir hizmet veriliyor.
Kimse bahsetmemiş ama benzeri daha önce de oldu bunun. Arkadaşlar Türk Telekomun yaptığı şey pazar yoklaması. Halkın tepkisini ölçüyorlar ve kendileri de bil...
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#Ramazan 5 ay
Yıl olmuş 2018 über internet hızlarını konuşmamız gerekirken über internet fiyatlarını konuşuyoruz.
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kubilayyy 5 ay
bu fiyatların neden böyle olduğunu anlayabilmeniz için türk telekomun özelleştirmesinde araplara nasıl satıldığını ve arapların nasıl içini boşalttığını internetten bi zahmet okuyun.araplar devleti soydu eeee türk telekom kimi soyucak tabi ki siziiii....
bu fiyatların neden böyle olduğunu anlayabilmeniz için türk telekomun özelleştirmesinde araplara nasıl satıldığını ve arapların nasıl içini boşalttığını interne...
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alighieri 5 ay
Mesut Çevik'in kendini bu kadar doğal ifade ettiği ilk ve son videodur. (Son kısmından bahsediyorum) Seviyorum seni Mesutçuğum ama biliyoruz ki mükemmelliyetçilik çok da iyi bişey değil. Hele bu coğrafyada. Ha tartışılır iyi mi kötü mü diye ama. Dökülenler bizim saçlarımız be abi
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DH Misafiri 5 ay
"Türk Telekom'un über internet fiyatları" dediler ve telekomdan reklamı alıp sustular :)
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DH Misafiri 5 ay
Bu kota, sınırsız meselesi mobil wifi modemler için nasıl işleyecek? 3 senedir altyapı alamıyorum, geleceği de yok. Ben TT'ye gönüllü olarak öpülmek istiyorum, adamlar beğenmiyor.Ben ne yapayım:(...
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RenjiAbarai 5 ay
Bugünde Mesut Çevik'in serseri best stilini gördük.
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DH Misafiri 5 ay
Adama bak erasmusa polonyaya gitmiş ya Türkiye şöyle böyle ah varoşlar falan filan.
Gülüm 6 ay sonra burdasın neyin artisliği bu?
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DH Misafiri 5 ay
Adamımsınız... Şu tefeci telekomu şikayet edeceğimiz bir yer yokmu. Kadir, Cüneyt, italyan mafyası birileri bizi kurtarsın şu kan emici vampirden ya.
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DH Misafiri 5 ay
mesleğim gereği haberleşme teknolojileri alanında bilgili sayılırım ve uydu yapmanın hem çok kolay hem de çok zor yöntemleri var. Örneğin bilgisayar kasası toplar gibi gerekli teknolojiler satın alırsınız ve bu uydu sizi olur. Görüntüleme teknolojisinden, kullanılan protokollere çok farklı kaynaklar yok zaten. Sonuçta uydu için işlemci kimse kalkıp da üretmiyor satın alıyor. olay uyduyu yollamak çünkü roket bilimi hala daha bana kalırsa en zor ve tecrübe gerektiren bilim. Biz uydu yollabildikten ve yazılımını yaptıktan sonra satın alınan materyallerin çok da bi önemi yok.
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DH Misafiri 5 ay
Ben Abonelik iptali Kampanyası başlatmayı düşünüyorum çok saçma bir fiyat. Ulaştırma ve haberleşme bakanı siyasetçi yalanı konuşuyor internet ucuzlayacak diyordu yalancılık üzerine bir numaralar
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DH Misafiri 5 ay
baştaki 9 dakikalık internet fiyatları konuşması tam isslerin istediği gibi mesut bey bu nasıl bir konuşma adamların avukatı gibi konuşuyorsun. yok otoban mış akşamları hız düşüyor muş neden olduğu belli değil miş vs. biraz foruma göz atın neyin ne olduğunu çözersiniz. 16mbit hız altyapıyı çökertiyorsa sorsanıza bunlara neden altyapıya yatırım yapmıyorsunuz diye, sanki herkes 50mbit kullanıyor.
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artenis 5 ay
UCS veritabanına göre uzayda en fazla aktif uydusu olan ülkeler
ABD: 576
Çin: 181
Rusya: 140
Japonya: 55
İngiltere: 39
Hindistan: 31
Kanada: 27
Almanya: 23

Türkiye: 4
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