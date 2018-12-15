2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları

Genel Yayın Yönetmeni
Türk Telekom internet tarifelerini açıkladı ortam karıştı. 2si1'de ilk konumuz fiyatlar oluyor ve 2019'da bizleri neler bekliyor tartışıyoruz. Türkiye Uzay Ajansı kurulmuş hayırlı olsun.
Yayın Akışı;
00:33 Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı
09:13 Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu
11:07 Pro Evolution Soccer 2019'un bedava erişilebilen Lite sürümü yayınlandı
15:35 Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak
18:15 Intel’in grafik birimi Xe adını alacak
22:22 Anthem'in 2019'un başlarında iki ayrı demosu çıkış yapacak
25:23 Monster Hunter: World'e Witcher 3'ten Geralt ve Iceborne genişleme paketi geliyor
27:18 Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı!
31:29 PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi
33:36 Metro 2033 filmi, fazla Amerikanlaştırıldığı için yazarı tarafından iptal ettirildi
37:41 Devil May Cry 5'te Co-Op olacağını Capcom onayladı
39:19 Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor
45:33 Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor
09:13 Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu
11:07 Pro Evolution Soccer 2019'un bedava erişilebilen Lite sürümü yayınlandı
15:35 Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak
18:15 Intel’in grafik birimi Xe adını alacak
22:22 Anthem'in 2019'un başlarında iki ayrı demosu çıkış yapacak
25:23 Monster Hunter: World'e Witcher 3'ten Geralt ve Iceborne genişleme paketi geliyor
27:18 Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı!
31:29 PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi
33:36 Metro 2033 filmi, fazla Amerikanlaştırıldığı için yazarı tarafından iptal ettirildi
37:41 Devil May Cry 5'te Co-Op olacağını Capcom onayladı
39:19 Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor
45:33 Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor
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Gülüm 6 ay sonra burdasın neyin artisliği bu?
ABD: 576
Çin: 181
Rusya: 140
Japonya: 55
İngiltere: 39
Hindistan: 31
Kanada: 27
Almanya: 23
…
Türkiye: 4