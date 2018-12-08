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2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi

5 ay
16,4b
2
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Doktor, avukat, şoför derken yapay zeka, yazılımcıları da işsiz bırakmaya hazırlanıyor. Yapay zeka ile gerçek görüntülere bakılarak geliştirilen açık dünya otomobil yarışı gelecek vaat ediyor.
Yayın akışı:
01:14 NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı
04:09 Valeroa iki günde kırıldı
09:51 Yılın Oyunu God of War oldu, CS:GO bedava olup Battle Royale modu geldi
13:25 Elon Musk, Falcon 9'un suya düşme anlarını paylaştı
15:26 Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor
21:27 Fallout 76 Power Armor Edition ile gelen çantalar değiştirilecek
27:05 Rekor savunma sanayi ihracatı
32:27 Türkiye'de geliştirilen canlı yardım botu, Amazon tarafından kullanılmaya başlandı
34:37 PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu
36:50 Epic Games, Steam'e rakip olarak kendi oyun mağazını açtı
41:19 Mortal Kombat 11 duyuruldu
42:38 Battlefield V'e gelen güncelleme sonrası DXR ışın izleme performansında %50 artış
44:30 AMD RTX 2070 performansını yarı fiyata sunmaya geliyor
48:44 Shadow of the Tomb Raider'ın ücretsiz deneme sürümü yayınlandı
 

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kaazto28 5 ay en beğenilen
aradaki tanıtım videolarının bir köşesine kendi videonuzu da koyarsanız daha güzel olur gibime geliyor. Konuşan kişileri insan görmek istiyor.
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DH Misafiri 5 ay
introyu özlemişim :)
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DH Misafiri 5 ay
mesut abi. Roketler hakkında söylediğiniz bir şeyi düzeltmek istiyorum. O roketlerin o kadar düzgün şekillerde iniyor olması tam olarak yazılım bilimi ile alakalı bir şey değil. Bu genelde insanlar tarafından sıkça yanlış anlaşılan bir konu. Oradaki mühendisliğin arkadasında yatan bilim aslında modern kontrol teoresi. Kontrol teoresi ise ağır bir matematik içerir. Orada en basit anlatımı ile yapılan şey roketin matematiksel modelinin çıkartılması ve onu istenilen şekilde indirecek kontrol yapısının tasarlanması. Yazılım ise burada elde edilen bu matematiksel modellerin denklemlerin kontrolörlerin roketin işlemcilerine uyarlanması için kullanılıyor. Aslında işin özünde bu var. Elbette çok farklı kontrol metodları bulunmakta. Bu adamların başarısı da aslında buradan geliyor.
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Nınja 5 ay

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Txrboz 5 ay
akşam saatlerindeki internet yavaşlamasını tecrübe edenlerdenim gerçekten çok sıkıntı bir olay 75mbit internetim 5mbitlere kadar düşüyor bazen video bile izleyemeyecek duruma geliyor, hız sınırı kalktığında gerçekten ülkecek sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum,kesinlikle kaldırılmasına karşı olduğumu düşünmeyin bu hata biz kullanıcıların değil yatırım yapmayan sürekli kar etme amacında olan isslerdir
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FlyingUnderpants 5 ay
Sac ektirdin on numara oldu, bir de demode top sakaldan vazgectin mi men of the year olacaksin valla.
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Exnuc 5 ay
Bu ülkede işler tam tersi ivme kazandığı için önce adım atılıyor sonra alt yapı geliyor. Bunun sebebi de güven ortamının eksikliği. Her kim yatırım yapacaksa icraatı görmeden iş yapmam diyor.
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MonitörKertenkelesi 5 ay
Video'da 30:57'de Mesut'un dediği şeye çok katılıyorum. 10.000 lira verdiği bir dizüstü bilgisayar ile insanların milyar dolarlık işler çıkartıp kazandığı ve günümüzün artık yazılım üzerine kurulu büyük bir pazara dönüştüğü çok doğru. Ülkemizde insanların eline bu kadar para geçince ilk yaptıkları 10.000 liraya bir cep telefonu alıp selfi çekip instagrama koymak, bu kadar. Kimse elindeki paranın kıymetini bilmiyor, akıllıca bir şekilde kullanmak yerine hava civa şeylere harcıyor.
Ayrıca devletin de bütün gücünü ve yatırımını savunma sanayi üzerine kurması da sağlıklı bir gelişme değil. Tank, tüfek, silah, mühimmat evet gerekli ama bu üretilen şeyler bir savaş olmadığı ve kullanılmaz ise bir köşede çürüyerek yok olacak. Savaş olsa da bu da insanların ölmesi demek. Doğanın katliamı ve ekonomilerin sarsılması demek. Ne biz kullanalım ne de sattığımız ülke kullansın bu değişmez. Kanlı bir paradır bunun sonu. Oysa insanlığın gelişimine, sağlık sektörü, besin sektörü, ulaşım sektörü, ziraate yatırılan yatırım ve para size anında geri dönecek ve barış dolu dünya da gerilimsiz ve mutlu bir halkın oluşmasına neden olacaktır. Bu düşüncem sadece ülkemiz için değil bütün dünya için bir temenni tabii. Önce doğa, sonra insan sağlığı, sonra savunma sanayii olmalı dünyanın önceliği.
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MonitörKertenkelesi 5 ay
Bana mı öyle geliyor yoksa Mesut'un sesi mi Donald Duck gibi olmuş!?


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EXE_ 5 ay
970 kullanıcısıyım 70-80fps aldığım oyunlar da 40-30 arasına düştüğü oldu bunun nedeni de güncellenen driver lar 1000 serisinde de aynı sıkıntı olabilir
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emre1393 5 ay
Falcon 9 roketinde grid fin hidrolik pompası arızasında takılı kalınca ızgaradan geçen hava akışı hızlı olduğu için roketi döndürecek güçle dengesini bozuyor. Sonra yere yaklaşırken ızgaradan geçen hava hızı azaldıkça dengeyi bozan kuvvet azalıyor ve roket yan iticilerle eksenel dönüşünü durdurabiliyor. Zemin düz olsaydı devrilmeden sağlam kalabilirdi.
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