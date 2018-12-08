2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi

Genel Yayın Yönetmeni
Doktor, avukat, şoför derken yapay zeka, yazılımcıları da işsiz bırakmaya hazırlanıyor. Yapay zeka ile gerçek görüntülere bakılarak geliştirilen açık dünya otomobil yarışı gelecek vaat ediyor.
Yayın akışı:
01:14 NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı
04:09 Valeroa iki günde kırıldı
09:51 Yılın Oyunu God of War oldu, CS:GO bedava olup Battle Royale modu geldi
13:25 Elon Musk, Falcon 9'un suya düşme anlarını paylaştı
15:26 Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor
21:27 Fallout 76 Power Armor Edition ile gelen çantalar değiştirilecek
27:05 Rekor savunma sanayi ihracatı
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42:38 Battlefield V'e gelen güncelleme sonrası DXR ışın izleme performansında %50 artış
44:30 AMD RTX 2070 performansını yarı fiyata sunmaya geliyor
48:44 Shadow of the Tomb Raider'ın ücretsiz deneme sürümü yayınlandı
04:09 Valeroa iki günde kırıldı
09:51 Yılın Oyunu God of War oldu, CS:GO bedava olup Battle Royale modu geldi
13:25 Elon Musk, Falcon 9'un suya düşme anlarını paylaştı
15:26 Microsoft havlu attı: Edge yerine Chrome tabanlı yeni bir tarayıcı geliyor
21:27 Fallout 76 Power Armor Edition ile gelen çantalar değiştirilecek
27:05 Rekor savunma sanayi ihracatı
32:27 Türkiye'de geliştirilen canlı yardım botu, Amazon tarafından kullanılmaya başlandı
34:37 PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu
36:50 Epic Games, Steam'e rakip olarak kendi oyun mağazını açtı
41:19 Mortal Kombat 11 duyuruldu
42:38 Battlefield V'e gelen güncelleme sonrası DXR ışın izleme performansında %50 artış
44:30 AMD RTX 2070 performansını yarı fiyata sunmaya geliyor
48:44 Shadow of the Tomb Raider'ın ücretsiz deneme sürümü yayınlandı
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Ayrıca devletin de bütün gücünü ve yatırımını savunma sanayi üzerine kurması da sağlıklı bir gelişme değil. Tank, tüfek, silah, mühimmat evet gerekli ama bu üretilen şeyler bir savaş olmadığı ve kullanılmaz ise bir köşede çürüyerek yok olacak. Savaş olsa da bu da insanların ölmesi demek. Doğanın katliamı ve ekonomilerin sarsılması demek. Ne biz kullanalım ne de sattığımız ülke kullansın bu değişmez. Kanlı bir paradır bunun sonu. Oysa insanlığın gelişimine, sağlık sektörü, besin sektörü, ulaşım sektörü, ziraate yatırılan yatırım ve para size anında geri dönecek ve barış dolu dünya da gerilimsiz ve mutlu bir halkın oluşmasına neden olacaktır. Bu düşüncem sadece ülkemiz için değil bütün dünya için bir temenni tabii. Önce doğa, sonra insan sağlığı, sonra savunma sanayii olmalı dünyanın önceliği.