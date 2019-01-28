2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı

2si1, haftalık Teknoloji ve Oyun Programı bu hafta internet fiyatları ile konuya giriyor, otonom uçan taksilerle devam ediyor. Yine dopdolu bir bölüm sizleri bekliyor.



Enis, yapılmaya çalışılan reklamı bozuyor

Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok"

Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor

2018 yılında PubG, oyuncularının %68'ini kaybetmiş.

Netflix, rakibimiz HBO değil Fortnite

Almanya'daki bütün otobanlara hız sınırı getiriliyor

Metro: Exodus sistem gereksinimleri açıklandı

Kendimizi gizlice övüyoruz

Mesut, gizli Xbox reklamı yapıyor

Nintendo, Metroit Prime 4'ü iptal etti. Baştan yapacak.

DJI, çalışanları tarafından dolandırıldı.

Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı

Fallout 76 ücretsiz olacak mı?

EA, BioWare'in yeni bir KOTOR oyunu yapmasına izin vermedi

Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper

Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek

Youtube, komplo teorisi videolarına savaş açtı

1:32 Mesut, Donanım Haber Uygulaması reklamı yapıyor 1:57 Enis, yapılmaya çalışılan reklamı bozuyor 2:30 Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok" 4:11 Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor 7:35 2018 yılında PubG, oyuncularının %68'ini kaybetmiş. 9:10 Netflix, rakibimiz HBO değil Fortnite 13:25 Almanya'daki bütün otobanlara hız sınırı getiriliyor 22:09 Metro: Exodus sistem gereksinimleri açıklandı 24:33 Kendimizi gizlice övüyoruz 26:01 Mesut, gizli Xbox reklamı yapıyor 27:17 Nintendo, Metroit Prime 4'ü iptal etti. Baştan yapacak. 29:33 DJI, çalışanları tarafından dolandırıldı. 32:58 Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı 35:37 Fallout 76 ücretsiz olacak mı? 36:28 EA, BioWare'in yeni bir KOTOR oyunu yapmasına izin vermedi 45:02 Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper 47:33 Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek 53:35 Youtube, komplo teorisi videolarına savaş açtı