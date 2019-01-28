Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı

3 ay
8,8b
2
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2si1, haftalık Teknoloji ve Oyun Programı bu hafta internet fiyatları ile konuya giriyor, otonom uçan taksilerle devam ediyor. Yine dopdolu bir bölüm sizleri bekliyor.
1:32 Mesut, Donanım Haber Uygulaması reklamı yapıyor
1:57 Enis, yapılmaya çalışılan reklamı bozuyor
2:30 Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok"
4:11 Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor
7:35 2018 yılında PubG, oyuncularının %68'ini kaybetmiş.
9:10 Netflix, rakibimiz HBO değil Fortnite
13:25 Almanya'daki bütün otobanlara hız sınırı getiriliyor
22:09 Metro: Exodus sistem gereksinimleri açıklandı
24:33 Kendimizi gizlice övüyoruz
26:01 Mesut, gizli Xbox reklamı yapıyor
27:17 Nintendo, Metroit Prime 4'ü iptal etti. Baştan yapacak.
29:33 DJI, çalışanları tarafından dolandırıldı.
32:58 Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı
35:37 Fallout 76 ücretsiz olacak mı?
36:28 EA, BioWare'in yeni bir KOTOR oyunu yapmasına izin vermedi
45:02 Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper
47:33 Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek
53:35 Youtube, komplo teorisi videolarına savaş açtı
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sharparrow 3 ay en beğenilen
Küfür etmek serbest mi? Sizin maaşlar çok iyi buradannonu anlıyorum... Haa videonuzu izlemedim, izlememde gidin o başlıkla algı yönetiminizi kendi ailenize yapın. İkincisi çok sıkıldık şu sizin dh uygulamasının sahtekarlığından.. uygulamayı açıyorsunuz bir iki dakika geçiyor zıırrt yeni haber var... Uygulama ilk açılışında bir iki haberi göstermiyor sanki sürekli haber yatınlanıyormuş gibi nedense her açtığınuzda bir iki dakika içinde hoop iki yeni haber var.. kullanıcıdan çıkıyorsunuz misafir olarak giriyorsunuz o gelen haberler kaybolmuş.. niye? :))) Aptal program seni yeni kullanıcı olarak algılıyor az önce yeni haber var diye gösterdiği haberleri gizliyor ki iki dakika sonra hooop yeni haber var güncellemek için dokunun diyecek de ondan.. benim esas merak ettiğim bu dh uygulamasını yapanlar gerçekten bizi gerizekalı mu zannediyorlar yoksa kendilerini mi çok zeki? Ha söyleyin hangisi biz mi salağız siz mi kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz.. "yeni güncelleme var 5 adet" hemde gecenin bir otuzunda.. gerçi saati farketmiyor siz uygulamayı açın iki dakkaya abiler sizin uygulamayı açtığınızı anlayıp hemen ayıp olmasın diye haber yazıyorlar... Ah ulan ah heryer kendini akıllı sanan üç kağıtçılarla doldu.. ne oldu Gün artık siteyle ilgilenmiyor mu? 15 sene önce dh adam gibi siteydi.. ilerleyeceğine hep geriledi...
Küfür etmek serbest mi? Sizin maaşlar çok iyi buradannonu anlıyorum... Haa videonuzu izlemedim, izlememde gidin o başlıkla algı yönetiminizi kendi ailenize yap...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 3 ay
türk telekom'dan paralar yatmış anlaşılan
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesutzgvn 3 ay
Programın yeni ismi için imza toplayalım. Mesut Çevik ile "2de1" Reklam.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
batyaz 3 ay

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KendineAteist 3 ay
Niye bu kadar tepki yine güzel program :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 3 ay
Ya, arkadaş, o zaman C&C isim ve yayın haklarını satsınlar da adam gibi C&C oynayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lterlemez 3 ay
Vites sayısı ve vites dişli oranları ile alakalı bir durum muhtemelen, kadrandaki hız sınırı... @Speed-Step
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 ay
Bu programın en güzel yanlarından biri eğlenceli olması. Her izlememde güldürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cronus75 3 ay
İnternet fiyatları ile ilgili kısımda haber başlığı okununca evet demek yerine ikiniz beraber kahkaha atmalıydınız...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_A_N_I_L_ 3 ay
Hı hı bencede artmadı kesin artmadı
Türk Telekom 100 mbps yalın vdsl hattımın şuan taahütlü fiyatı 90 ₺
Taahüt yenileme teklifi sundukları fiyat aynı hız için; 355,90TL X 12 AY / Taahütsüz fiyatı 570 TL
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tecnomic 3 ay
internet meselesine,kemal sunal ile devam etmek istiyorum... Seni de işini de... 100 mps hızlı fiber internetim şimdi.87 TL. Aynı internet taahüt bitince 350 TL olacak eyyyyy bakan. 4 kat zam
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nınja 3 ay

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
34sem 3 ay
mesut: .... silivri soğuktur ....
enis : olum sus lan. benim işim oyun sunmak arkadaş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
22:30
2si1 | İzleyicileri 2018'in en iyilerini seçti
10,7b izlenme · 4 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,8b izlenme · 4 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,1b izlenme · 5 ay
54:35
2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda
17,9b izlenme · 3 ay
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,6b izlenme · 5 ay
41:36
2si1 | Kültür Sanat özel bölüm
7,4b izlenme · 3 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,1b izlenme · 4 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
1,5b izlenme · 3 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,7b izlenme · 1 gün
31:09
2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası
11,6b izlenme · 5 ay
47:40
2si1 | Radeon VII Performansıyla yakıyor
13,6b izlenme · 3 ay
47:39
2si1 | Turkcell'e dev ceza
24,7b izlenme · 4 ay
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,2b izlenme · 4 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
22:45
2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur?
7,9b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim