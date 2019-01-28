2si1 | internet fiyatları öyle çok artmadı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1, haftalık Teknoloji ve Oyun Programı bu hafta internet fiyatları ile konuya giriyor, otonom uçan taksilerle devam ediyor. Yine dopdolu bir bölüm sizleri bekliyor.
1:32 Mesut, Donanım Haber Uygulaması reklamı yapıyor
1:57 Enis, yapılmaya çalışılan reklamı bozuyor
2:30 Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok"
4:11 Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor
7:35 2018 yılında PubG, oyuncularının %68'ini kaybetmiş.
9:10 Netflix, rakibimiz HBO değil Fortnite
13:25 Almanya'daki bütün otobanlara hız sınırı getiriliyor
22:09 Metro: Exodus sistem gereksinimleri açıklandı
24:33 Kendimizi gizlice övüyoruz
26:01 Mesut, gizli Xbox reklamı yapıyor
27:17 Nintendo, Metroit Prime 4'ü iptal etti. Baştan yapacak.
29:33 DJI, çalışanları tarafından dolandırıldı.
32:58 Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı
35:37 Fallout 76 ücretsiz olacak mı?
36:28 EA, BioWare'in yeni bir KOTOR oyunu yapmasına izin vermedi
45:02 Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper
47:33 Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek
53:35 Youtube, komplo teorisi videolarına savaş açtı
1:57 Enis, yapılmaya çalışılan reklamı bozuyor
2:30 Ulaştırma Bakan Yardımcısı: "AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok"
4:11 Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor
7:35 2018 yılında PubG, oyuncularının %68'ini kaybetmiş.
9:10 Netflix, rakibimiz HBO değil Fortnite
13:25 Almanya'daki bütün otobanlara hız sınırı getiriliyor
22:09 Metro: Exodus sistem gereksinimleri açıklandı
24:33 Kendimizi gizlice övüyoruz
26:01 Mesut, gizli Xbox reklamı yapıyor
27:17 Nintendo, Metroit Prime 4'ü iptal etti. Baştan yapacak.
29:33 DJI, çalışanları tarafından dolandırıldı.
32:58 Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı
35:37 Fallout 76 ücretsiz olacak mı?
36:28 EA, BioWare'in yeni bir KOTOR oyunu yapmasına izin vermedi
45:02 Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper
47:33 Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek
53:35 Youtube, komplo teorisi videolarına savaş açtı
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Türk Telekom 100 mbps yalın vdsl hattımın şuan taahütlü fiyatı 90 ₺
Taahüt yenileme teklifi sundukları fiyat aynı hız için; 355,90TL X 12 AY / Taahütsüz fiyatı 570 TL
enis : olum sus lan. benim işim oyun sunmak arkadaş :D