Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

    Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun özellikleri ve resmi fiyatları ortaya çıktı. Peki her iki cihaz ne kadar mal olacak? İşte Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun özellikleri ve fiyatları...

    Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce her iki modelin çıkış tarihi ve tasarımı paylaşılmıştı.. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Her iki model, benzer fiyat, daha iyi kamera ve batarya ile geliyor.

    Xiaomi 15T ve 15T Pro fiyatı ortaya çıktı

    Xiaomi, Xiaomi 15T ve 15T Pro'yu önümüzdeki Eylül ayında duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilerde ise, serinin amiral gemisi modeli olan Xiaomi 15T Pro'nun sırasıyla 799 euro ve 899 euro fiyata sahip olacağı doğrulandı. Bunun 256GB ve 512GB kapasiteler için geçerli olduğunu hatırlatalım. Ayrıca gri, siyah ve altın renkleriyle satışa çıkacağı belirtiliyor.

    Serinin temel modeli Xiaomi 15T ise, tek bir versiyonla piyasaya çıkacak. 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak modelin fiyatı 649 euro olarak belirlenmiş. Renk seçenekleri arasında gri, siyah ve altın bulunuyor. Peki yeni telefonlar neler sunacak? Fiyatların yanı sıra, Xiaomi 15T, ana kamerada daha farklı OmniVision OVX8000 sensör tercih ediyor. 

    Bunun dışında telefoto ve ultra geniş açılı kameralar aynı kalıyor. Batarya yine 5.500 mAh kapasiteye sahip olsa da şarj hızı 67W ile Pro modele göre biraz daha geride. Pro modelde ise, 5.500 mAh batarya, 90W hızlı şarj desteği, Xiaomi 15 ile aynı 50 MP OmniVision OVX9100, 50 MP telefoto kamera (Samsung ISOCELL JN5) ve 13 MP ultra geniş açılı kamera (OmniVision OV13B) bulunacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petlas 4 mevsim lastik yorumları telegram'da rehberde olmayan kişileri bulma qashqai kasa değişim yılları noskar jel kullananlar yorumları hyundai starex yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno 11FS
    OPPO Reno 11FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum