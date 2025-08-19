Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi 15T ve 15T Pro modellerini çok yakında duyurmaya hazırlanıyor. Kaçıranlar için daha önce her iki modelin çıkış tarihi ve tasarımı paylaşılmıştı.. Geçtiğimiz saatlerde ise Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Her iki model, benzer fiyat, daha iyi kamera ve batarya ile geliyor.

Xiaomi 15T ve 15T Pro fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi, Xiaomi 15T ve 15T Pro'yu önümüzdeki Eylül ayında duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilerde ise, serinin amiral gemisi modeli olan Xiaomi 15T Pro'nun sırasıyla 799 euro ve 899 euro fiyata sahip olacağı doğrulandı. Bunun 256GB ve 512GB kapasiteler için geçerli olduğunu hatırlatalım. Ayrıca gri, siyah ve altın renkleriyle satışa çıkacağı belirtiliyor.

Serinin temel modeli Xiaomi 15T ise, tek bir versiyonla piyasaya çıkacak. 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip olacak modelin fiyatı 649 euro olarak belirlenmiş. Renk seçenekleri arasında gri, siyah ve altın bulunuyor. Peki yeni telefonlar neler sunacak? Fiyatların yanı sıra, Xiaomi 15T, ana kamerada daha farklı OmniVision OVX8000 sensör tercih ediyor.

Bunun dışında telefoto ve ultra geniş açılı kameralar aynı kalıyor. Batarya yine 5.500 mAh kapasiteye sahip olsa da şarj hızı 67W ile Pro modele göre biraz daha geride. Pro modelde ise, 5.500 mAh batarya, 90W hızlı şarj desteği, Xiaomi 15 ile aynı 50 MP OmniVision OVX9100, 50 MP telefoto kamera (Samsung ISOCELL JN5) ve 13 MP ultra geniş açılı kamera (OmniVision OV13B) bulunacak.

