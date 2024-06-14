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    2si1 - Apple yapay zekası bizi etkiledi mi?

    2si1'in bu haftaki bölümünde Apple'ın WWDC sunumunda gördüklerimizi ve özellikle Apple'ın yapay zekasını konuştuk. Oyun tarafında ise ana konumuz Epic Games sızıntısı ve Steam'e açılan dava oldu.

    2si1'in bu haftaki bölümünde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Apple'ın sunumu ana konumuz oldu. Apple Inteligence, iOS 18 ve daha fazlasını konuştuk. Oyun tarafında Xbox ve Ubisoft sunumları başta olmak üzere öne çıkan oyun duyurularını, Steam'e açılan davayı ve Epic Games sızıntısını konuştuk.

    00:00 İntro
    00:09 Giriş
    01:40 Apple WWDC
    23:11 Steam Davası
    27:10 Google'a Ceza
    31:14 Epic Games sızıntısı
    34:39 Karbon ayak izi vergisi
    40:49 Xbox Showcase
    45:27 Çin'e vergi
    50:33 Ubisoft sunumu
    55:15 Civilization 7
    57:59 En çok satan telefonlar
    01:02:52 Honor 200
    01:05:42 Kapanış

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