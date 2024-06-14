2si1 - Apple yapay zekası bizi etkiledi mi?

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2si1'in bu haftaki bölümünde Apple'ın WWDC sunumunda gördüklerimizi ve özellikle Apple'ın yapay zekasını konuştuk. Oyun tarafında ise ana konumuz Epic Games sızıntısı ve Steam'e açılan dava oldu.

2si1'in bu haftaki bölümünde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Apple'ın sunumu ana konumuz oldu. Apple Inteligence, iOS 18 ve daha fazlasını konuştuk. Oyun tarafında Xbox ve Ubisoft sunumları başta olmak üzere öne çıkan oyun duyurularını, Steam'e açılan davayı ve Epic Games sızıntısını konuştuk.

00:00 İntro

00:09 Giriş

01:40 Apple WWDC

23:11 Steam Davası

27:10 Google'a Ceza

31:14 Epic Games sızıntısı

34:39 Karbon ayak izi vergisi

40:49 Xbox Showcase

45:27 Çin'e vergi

50:33 Ubisoft sunumu

55:15 Civilization 7

57:59 En çok satan telefonlar

01:02:52 Honor 200

01:05:42 Kapanış

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