2si1 - Apple yapay zekası bizi etkiledi mi?

2si1'in bu haftaki bölümünde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Apple'ın sunumu ana konumuz oldu. Apple Inteligence, iOS 18 ve daha fazlasını konuştuk. Oyun tarafında Xbox ve Ubisoft sunumları başta olmak üzere öne çıkan oyun duyurularını, Steam'e açılan davayı ve Epic Games sızıntısını konuştuk.
00:00 İntro
00:09 Giriş
01:40 Apple WWDC
23:11 Steam Davası
27:10 Google'a Ceza
31:14 Epic Games sızıntısı
34:39 Karbon ayak izi vergisi
40:49 Xbox Showcase
45:27 Çin'e vergi
50:33 Ubisoft sunumu
55:15 Civilization 7
57:59 En çok satan telefonlar
01:02:52 Honor 200
01:05:42 Kapanış