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    2si1 - Instagram'a MSN özelliği, PS5 Pro geliyor

    2si1'in bu bölümünde PS5 Pro söylentileri, yeni el konsolları, Instagram'a gelen yeni özellik ve son dakika olarak da İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili gelişmeyi konuştuk.

    2si1'in bu bölümünde PS5 Pro söylentileri, yeni el konsolları, Instagram'a gelen yeni özellik ve son dakika olarak da İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili gelişmeyi konuştuk.

    00:00 Bu bölümde
    00:21 Açılış
    01:21 Wukong Xbox'a gelmeyebilir
    07:31 Instagram'a MSN özelliği
    11:09 PlayStation'ın yeni el konsolu
    15:13 iPhone 16 sızıntıları
    21:29 PlayStation 5 Pro sızıntıları
    25:52 TÜİK İnternet kullanma
    29:36 İstanbul taksi problemi
    34:35 Müthiş duran yerli oyun Black State
    36:34 Influencer cezaları
    48:04 Atari'den yeni konsol
    52:42 Tecno Phantom Ultimate 2
    55:50 Atatürk dizisi Amazon Prime Video'da
    58:18 Binance'le ilgili çirkin söylenti
    01:00:10 Kapanış

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