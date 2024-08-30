2si1 - Instagram'a MSN özelliği, PS5 Pro geliyor

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu bölümünde PS5 Pro söylentileri, yeni el konsolları, Instagram'a gelen yeni özellik ve son dakika olarak da İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili gelişmeyi konuştuk.

2si1'in bu bölümünde PS5 Pro söylentileri, yeni el konsolları, Instagram'a gelen yeni özellik ve son dakika olarak da İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili gelişmeyi konuştuk.

00:00 Bu bölümde

00:21 Açılış

01:21 Wukong Xbox'a gelmeyebilir

07:31 Instagram'a MSN özelliği

11:09 PlayStation'ın yeni el konsolu

15:13 iPhone 16 sızıntıları

21:29 PlayStation 5 Pro sızıntıları

25:52 TÜİK İnternet kullanma

29:36 İstanbul taksi problemi

34:35 Müthiş duran yerli oyun Black State

36:34 Influencer cezaları

48:04 Atari'den yeni konsol

52:42 Tecno Phantom Ultimate 2

55:50 Atatürk dizisi Amazon Prime Video'da

58:18 Binance'le ilgili çirkin söylenti

01:00:10 Kapanış

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