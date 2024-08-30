2si1 - Instagram'a MSN özelliği, PS5 Pro geliyor

2si1'in bu bölümünde PS5 Pro söylentileri, yeni el konsolları, Instagram'a gelen yeni özellik ve son dakika olarak da İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili gelişmeyi konuştuk.
00:00 Bu bölümde
00:21 Açılış
01:21 Wukong Xbox'a gelmeyebilir
07:31 Instagram'a MSN özelliği
11:09 PlayStation'ın yeni el konsolu
15:13 iPhone 16 sızıntıları
21:29 PlayStation 5 Pro sızıntıları
25:52 TÜİK İnternet kullanma
29:36 İstanbul taksi problemi
34:35 Müthiş duran yerli oyun Black State
36:34 Influencer cezaları
48:04 Atari'den yeni konsol
52:42 Tecno Phantom Ultimate 2
55:50 Atatürk dizisi Amazon Prime Video'da
58:18 Binance'le ilgili çirkin söylenti
01:00:10 Kapanış