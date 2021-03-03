2si1 "Vergisi bol" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 Bu hafta da gündem konularıyla karşınızda. Can Sungur ve Mesut Çevik'in sunumuyla karşınıza gelen Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 ile gündemi yakalamanıza yardımcı oluyoruz :)

2si1 Bu hafta da gündem konularıyla karşınızda. Can Sungur ve Mesut Çevik'in sunumuyla karşınıza gelen Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 ile gündemi yakalamanıza yardımcı oluyoruz :)

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00:07 Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor

04:36 Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?

07:35 PlayStation State of Play etkinliği gerçekleştirildi

10:10 PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor!

12:10 Nvidia'nın RTX 3060'taki madencileri engelleme çabaları sonuçsuz kaldı

14:37 The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak

16:04 Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak

21:52 Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi

23:41 Açık dünya Pokemon oyunu geliyor!

26:25 Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti