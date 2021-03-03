2si1 "Vergisi bol" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1 Bu hafta da gündem konularıyla karşınızda. Can Sungur ve Mesut Çevik'in sunumuyla karşınıza gelen Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 ile gündemi yakalamanıza yardımcı oluyoruz :)
Konu Başlıkları:
00:07 Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor
04:36 Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?
07:35 PlayStation State of Play etkinliği gerçekleştirildi
10:10 PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor!
12:10 Nvidia'nın RTX 3060'taki madencileri engelleme çabaları sonuçsuz kaldı
14:37 The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak
16:04 Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak
21:52 Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi
23:41 Açık dünya Pokemon oyunu geliyor!
26:25 Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti
Yap şunu Erdi ile ne olacak.