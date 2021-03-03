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    2si1 "Vergisi bol" Teknoloji ve Oyun Programı

    03 Mart 2021, 22:18
    2,9b
    1
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2si1 Bu hafta da gündem konularıyla karşınızda. Can Sungur ve Mesut Çevik'in sunumuyla karşınıza gelen Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 ile gündemi yakalamanıza yardımcı oluyoruz :)

    2si1 Bu hafta da gündem konularıyla karşınızda. Can Sungur ve Mesut Çevik'in sunumuyla karşınıza gelen Teknoloji ve Oyun Programı 2si1 ile gündemi yakalamanıza yardımcı oluyoruz :)

    Konu Başlıkları:

    00:07 Bakanlık açıkladı: Kripto paralara düzenleme geliyor
    04:36 Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor?
    07:35 PlayStation State of Play etkinliği gerçekleştirildi
    10:10 PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor!
    12:10 Nvidia'nın RTX 3060'taki madencileri engelleme çabaları sonuçsuz kaldı
    14:37 The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak
    16:04 Diablo II: Resurrected resmi olarak duyuruldu: Bu yıl yayınlanacak
    21:52 Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi
    23:41 Açık dünya Pokemon oyunu geliyor!
    26:25 Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    1ses1 (hasan türk) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen erkanberk
    Mesut tek tek abone sayısı yüksek kişileri yanına alıyor ne yapsın. Biri tutmassa diğeri tutar mantığı. :D
    Yap şunu Erdi ile ne olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Talha Aynaci geri dönsün...
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    N Nınja (Nınja ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
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    madonos 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir kez daha söylüyorum o haberi vergi geliyor olarak neye göre çeviriyorsunuz ?

    Türkiye'de vergi gelmesi demek yurt dışı borsalarına kaçışı arttırır. Kontrol edilemeyen güvensiz ortamlarda alış verişler olur.

    Bu duyuruda söylenen. Kripto para alım satımı yapan, ya da kripto para projesi adı altında yatırım toplayan kurumların incelenmesi ve denetlenmesi. Basit olarak bir lisanslama gelmesi.

    Lisanslamanın ücreti, kritierler/düzenlemeler, ayrıca sermaye gösterimi olacak. Yani bu kurumların bddk'nın belirlediği kriterlere uyup, lisansı alıp belli bir sermayeyi şirkete tutacaklar. Onun dışında komisyonlarda son kullanıcıya fatura keserek oradan KDV öderler (belki bu %18 olmazda %22 olur).

    Son kullanıcı açısından ise bu kritilerden bazında etkilenecek şu olur. Büyük paralar sokup sürekli koin çıkışı yapan (borsada alış satış yapıp fatura/KDV ödemeyen) kesime bir kısıtlama gelebilir. Aylık 25 BTC değerinde koin çıkabilirsin gibi. Girişlere bir şey dememeleri lazım o direk ters dolarizasyon demek.

    Onun dışında alış, satış yapan adam bunu türkiye borsalarında yaptığı için zaten ödediği komisyonun %18'ini develete ödüyor onlara hiç dokunmamaları hatta teşvik etmeleri lazım ki yurt dışı borsalardan değil Türkiye'den yapsın adam (devletde komisyonun %18'ini alsın). Atıyorum bu komisyon üstünden ödediğin vergi gelir vergisi olarak gösterebilirsin. Ayrıca adam alış satış yapıp zararda edebilir (ama genede vergisini ödemiş oluyor).

    Onun dışında kazanç nasıl olacak ? 5 BTC 50 Bin TRY iken sokmuş 250 Bin TRY eder. Ama şu an 3 BTC'si var 1 Milyon TRY ediyor.

    Şimdi bu adam -2BTC'de kar mı etmiş oluyor ?

    Özet: Kurumlara lisanslama ve düzenleme gelecek son kullanıcı için bir çalışma devletin kendi gelirinden eder, siyasi görüşü ne olursa olsun hiç bir bürokrat da bunu istemez.
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    ozkn-t (Özkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Emeğinize sağlık.
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    erkanberk (Ali Günel) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sevgili Enis Kirazoğlu Nerdesin?
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    1ses1 (hasan türk) 4 gün ( Mesaj Silindi ) erkanberk
    Mesut tek tek abone sayısı yüksek kişileri yanına alıyor ne yapsın. Biri tutmassa diğeri tutar mantığı. :D
    Yap şunu Erdi ile ne olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    MESUT ÇEVİK SAYESİNDE ANINA GELEN VERGİLERİ ÖGRENME DONANIM HABER ADI BU OLSUN
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