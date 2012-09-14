2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm!

1e1:Haber ardından uzun süren sessizliği bozuyor ve 2si1 ile haftalık teknoloji ve haber programı serimize geri dönüyoruz. Donanimhaber.com ve Bolumsunucanavari.com işbirliği ile oyun ve teknoloji dünyasındaki bütün gelişmeleri ekranlarınıza taşıyoruz.

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