2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm!

Genel Yayın Yönetmeni
|heyt be 6 sene olmuş 2si1 çıkalı ... eski kemik kadrodan kimler kaldı ....iphone 5 değilde iphone 5s çok efsanevi bir telefondu :)
|hayırlı olsun başarılar özlemiştik bu tarz programınızı
|Kaliteli program olmuş,zevkle izledim,ağzınıza sağlık
|böyle programlar sayesinde millet öğreniyor neyin ne olduğunu.
|özlemiştik 1e1 i. 2si1 de cok iyi bir program olacak gibi gözüküyor
|super
| bolumsunucavari.com/...
yazmışsınız.
William06
:D:D:D çok güldüm bunu :D
|Çok güzel bir program olmuş, teşekkürler. :D Baştan sona sıkılmadan izledim.
|1e1 deki masayı Erdinç bey riota götürüp RP almış :D
|Bu programda kesinlikle Talha Aynacı'nın da olması lazım çok başarılı olarak görüyorum ses tonu konuşması çok anlaşılır derece. Ayrıca programın ismi 2si1 yani iki oyuncu ve bir donanımcı olması daha mantıklı gibi programın ismine istinaden
Yeni bir programla daha karşınızdayız :) Umarız beğenirsiniz.
iPad ve Cep telefonu sürümleri hazırlanmaya devam ediyor. 1 saat daha beklemeniz gerekecek.
Anlayışınız için teşekkürler.
Sevgiler,
Mesut Çevik