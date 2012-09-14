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2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm!

6 yıl
97,4b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1:Haber ardından uzun süren sessizliği bozuyor ve 2si1 ile haftalık teknoloji ve haber programı serimize geri dönüyoruz. Donanimhaber.com ve Bolumsunucanavari.com işbirliği ile oyun ve teknoloji dünyasındaki bütün gelişmeleri ekranlarınıza taşıyoruz.
 

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Speed-Step 6 yıl en beğenilen
Herkese Merhaba,

Yeni bir programla daha karşınızdayız :) Umarız beğenirsiniz.

iPad ve Cep telefonu sürümleri hazırlanmaya devam ediyor. 1 saat daha beklemeniz gerekecek.

Anlayışınız için teşekkürler.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Herkese Merhaba,Yeni bir programla daha karşınızdayız :) Umarız beğenirsiniz.iPad ve Cep telefonu sürümleri hazırlanmaya devam ediyor. 1 sa...
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2 Yanıt Yanıtla +45
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xxyavuzxx 6 yıl
bu program bir harika dostum
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osm1299 6 yıl
donanımhaberde yapılan programın devamları neden olmuyor çogu 9-10 bölümden sonra bitiyor.....
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Konungariket Sverige 1 yıl
heyt be 6 sene olmuş 2si1 çıkalı ... eski kemik kadrodan kimler kaldı ....iphone 5 değilde iphone 5s çok efsanevi bir telefondu :)
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GHoST_FaCe 6 yıl
hayırlı olsun başarılar özlemiştik bu tarz programınızı
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BSC Misafiri 6 yıl
Kaliteli program olmuş,zevkle izledim,ağzınıza sağlık
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kamikaze_TR_ 6 yıl
böyle programlar sayesinde millet öğreniyor neyin ne olduğunu.
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ketrp 6 yıl
özlemiştik 1e1 i. 2si1 de cok iyi bir program olacak gibi gözüküyor
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Amedra 6 yıl
super
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TheWazZ 6 yıl
bolumsunucavari.com/...
yazmışsınız.
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gokturkxgn 6 yıl
William06
1e1 deki masayı Erdinç bey riota götürüp RP almış :D

:D:D:D çok güldüm bunu :D
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quar7 6 yıl
Çok güzel bir program olmuş, teşekkürler. :D Baştan sona sıkılmadan izledim.
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William06 6 yıl
1e1 deki masayı Erdinç bey riota götürüp RP almış :D
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Arda 88 6 yıl
Bu programda kesinlikle Talha Aynacı'nın da olması lazım çok başarılı olarak görüyorum ses tonu konuşması çok anlaşılır derece. Ayrıca programın ismi 2si1 yani iki oyuncu ve bir donanımcı olması daha mantıklı gibi programın ismine istinaden
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