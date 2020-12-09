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    3 fanlı RTX 3070 "MSI Gaming X Trio RTX 3070 inceleme"

    1 hf.
    12,1b
    1
    Ekran Kartı
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    MSI'ın 3 fanlı özel soğutma sistemi ile özelleştirdiği ve fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen Nvidia RTX 3070 modeli MSI Gaming X Trio RTX 3070 test masamızda.

    MSI'ın 3 fanlı özel soğutma sistemi ile özelleştirdiği ve fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen Nvidia RTX 3070 modeli MSI Gaming X Trio RTX 3070 test masamızda.



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Musty3535123 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    karşılaştırmalara bakınca 6800/xt ler çok alınası duruyor.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kullanıyorum bu kartı. TU150 mini-ITX kasada 65-70 arası sıcaklık.
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    SLaYeR KiNG (Sinan Doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sektördeki en geç ve en yüzeysel inceleme için Mesut bey'e teşekkürler
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu efsane giriş müziği yok ya koysanız güzel olurdu. Şu eski gtx 970 zamanındaki giriş müziklerinden.
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    agent1453 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çift 12cm fan daha iyi olacaktı,bu şekilde fazla büyük oluyor.
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    Terminator T-800 (Murat Evgü) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnceleme için teşekkürler.

    RTX 3070 in her ne kadar hedeflediği çözünürlük 1440P olsada 4K sonuçlarıda gayet iyi seviyede,RTX 3070 in farklı bir modelini kullanıyorum ve 1440P-4K da elde ettiğim değerler dışında stabilite ve oyun performansı konusundada beğendiğim bir kart oldu.1440P ve 4K da test ettiğim oyunlarda 8 GB V-Ram şu an için bir sorun teşkil etmedi.İlerleyen dönemdeki oyunlarda durum nasıl olur elbette bilinmiyor olsada Ray Tracing ve DLSS 2.0 ile performans olarak bu segmentte gayet güçlü bir kart olduğunu test sonuçlarındanda görebiliyoruz.
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    isimsiz755 (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Video için teşekkürler ama bana rtx 3070 çok sıcak gelmiyor. Rx 570 in bile 8gb modeli var
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    OPTİMİST (Hakan Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 Fanlı mıymış ? Hmmm..
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    methotrexat (murat başaran) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hedefimdeki karttı ama "8 gb yetmez, çökme sorunları" derken almadım. stok sorunu çıktı ortaya ve şimdi sadece karborsada var. o da tek tük. perakende satıcılar ise aldıkları kartları hazır sistemlere koymuş görünüyor.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1500 tl daha az vererek, sesi ve sıcaklığı az bir miktar fazla olan bir kart almayı tercih ederim . Varsın 1- 2 fps az versin. 3070 o vram kapasitesiyle alınır mı o da ayrı bir konu.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    koskoca donanımhaber amd 6900xt cıkarıyor haber yapmıyorsunuz valla çok taraflısınız, bu kart için en güçlü kart demiyorum ama önceden inceleme yapardınız ederdiniz yeni bişi çıkınca oda yok.
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