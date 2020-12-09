3 fanlı RTX 3070 "MSI Gaming X Trio RTX 3070 inceleme"

MSI'ın 3 fanlı özel soğutma sistemi ile özelleştirdiği ve fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen Nvidia RTX 3070 modeli MSI Gaming X Trio RTX 3070 test masamızda.

MSI'ın 3 fanlı özel soğutma sistemi ile özelleştirdiği ve fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen Nvidia RTX 3070 modeli MSI Gaming X Trio RTX 3070 test masamızda.