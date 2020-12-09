3 fanlı RTX 3070 "MSI Gaming X Trio RTX 3070 inceleme"

Genel Yayın Yönetmeni
MSI'ın 3 fanlı özel soğutma sistemi ile özelleştirdiği ve fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen Nvidia RTX 3070 modeli MSI Gaming X Trio RTX 3070 test masamızda.
MSI'ın 3 fanlı özel soğutma sistemi ile özelleştirdiği ve fabrika çıkışında hız aşırtılmış olarak gelen Nvidia RTX 3070 modeli MSI Gaming X Trio RTX 3070 test masamızda.
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RTX 3070 in her ne kadar hedeflediği çözünürlük 1440P olsada 4K sonuçlarıda gayet iyi seviyede,RTX 3070 in farklı bir modelini kullanıyorum ve 1440P-4K da elde ettiğim değerler dışında stabilite ve oyun performansı konusundada beğendiğim bir kart oldu.1440P ve 4K da test ettiğim oyunlarda 8 GB V-Ram şu an için bir sorun teşkil etmedi.İlerleyen dönemdeki oyunlarda durum nasıl olur elbette bilinmiyor olsada Ray Tracing ve DLSS 2.0 ile performans olarak bu segmentte gayet güçlü bir kart olduğunu test sonuçlarındanda görebiliyoruz.