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3 kameralı telefon "Snapdragon 835 VR konusunda iddialı"

2 yıl
54,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Qualcomm'un Snapdragon 835 referans tasarımı üzerinde oyun oynuyor, referans tasarımın 3 kamerası ile sağladığı üstün VR ve AR fonksiyonlarını test ediyoruz.

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agonim1453 2 yıl en beğenilen
Aga siz bu videoları nereye yüklüyorsunuz. Mobilde çok geç başlıyor, alternatif oynaticiya gecince yarisinda takılıyor. Bircok videonuzu bu yuzden izlemekten vazgeçtim. İnsanin kotosainida boşa harciyorsunuz
Aga siz bu videoları nereye yüklüyorsunuz. Mobilde çok geç başlıyor, alternatif oynaticiya gecince yarisinda takılıyor. Bircok videonuzu bu yuzden izlemekten va...
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GreyParrot 2 yıl
Yakında multi kamera savaşları çıkıp telefların bütün arkası sinek gözü gibi kamerayla kaplanmasıyla sonuçlanmazsa iyidir.
apple'ın 2 kamerasını gören samsung 3 kamerayı öne sürer, apple altında kalmaz 4. kamera, samsung 5 ....
Yakında multi kamera savaşları çıkıp telefların bütün arkası sinek gözü gibi kamerayla kaplanmasıyla sonuçlanmazsa iyidir.apple'ın 2 kamerasını gören sams...
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Marquis-de-Sade` 2 yıl Symbianist
Symbianist

Hepsi yalan dolan. Tüketiciyi kandırmaktan başka bir şey değil. Üç tane koyacağınıza bir tane koyun adam gibi sensör koyun. Hey gidi gözünü sevdiğimin Nokia'sı.



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Nokia dediğin marka 2MP çözünürlüklü kameralı telefonların kasasını, kapağını değiştirip değiştirip yeni bir model gibi satan bir firmaydı. Paylaştığın Nokia 808 modeli ''kamera'' odaklı bir telefondu, kasa kalınlığı, ergonomisi vs. had safhada olan bir modeldi. Şu an yapılan gelişmeler, teknolojiler ''tipik Türk insanını'' tatmin etmese de, ''Bu ne yaggğ 3 kameralı telefon mu olağr, şimdide kamera yarışına girdiler arkadaş, 3 bıçaklı tıraş bıçağı gibi yagğ'' vs desede, ilk kullanıp hava atacak, b*kunu çıkartacak, teknoloji adına hiçbir katkısı olmayacak ve bilgisayar başında gelişen teknolojiye böyle teknoloji mi olur ufaltıp koysana Leica kamerasını diyecek olan yine ''tipik Türk insanıdır.'' Ben şahsen beğendim teknoloji adına en ufak gelişme bile iyidir, kullanıp kullanmamak ayrı mesele. Ben Xperia Z2 kullanıyorum bana şu an bu yetiyor yetmediği yerde değiştiririm ama oturduğum yerden gelişen teknolojiye b*k atmam. Beğenmediysen, senin telefonun yeterliyse, yeni çıkan teknolojiler cezbetmediyse almazsın olur biter, kafana zorla silah dayayıp telefon satmıyorlar.
SymbianistHepsi yalan dolan. Tüketiciyi kandırmaktan başka bir şey değil. Üç tane koyacağınıza bir tane koyun adam gibi sensör koyun. He...
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rcelik21 2 yıl
100 kameralı, 500 çekirdekli, 400 gb ramli telefonları bekliyoruz
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barish 2 yıl
Sanırım herkes ürünün geliştirici ürünü olduğunu kaçırmış. Ürün demo. Çipin tüm özelliklerini sergilemek için ne varsa koymuşlar kasaya. 3 Kameraya kadar desteklerim demek istemiş. İster alan derinliği ister 3d resim çek. İster artırılmış gerçeklik için kullan. Yapılan şov bu. "Neden 3 kamera" eksik bilgiden yapılan bir eleştiridir diye umuyorum.
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cherkesomer 2 yıl
samsung çift kamerayla bişeyler yapınca diğerlerini kıskandıracak teknoloji oluyor
qualcomm 3 kameralı yapmış şimdi samsung çatlamalımı_?
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FBcoskunFB 2 yıl
Piyasada aklimiza gelenilecek hemen hemen her tur urun artik bulunabiliyor ama su konsepti neden halihazirda hicbir firma uretmiyor anlayamiyorum.mukemmel bir konsept.ayri ayri veya birlikte olarak satilsa,evde bir adet tablet standi olma durumunda butun bireylerin ayni telefon modelini kullanmasi,satislarin katlanmasi da olasi.cep telefonumdaki butun verilere tabletimde de zahmetsizce ulasabilme ihtimali cok cezbediyor.bir de android isletim sistemi bu konsepte uyumlu hale geldi mi muazzam olur.
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2 Yanıt Yanıtla +1
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DigitalWorld 2 yıl FBcoskunFB
Tabletlerin ve cep telefonlarının en pahallı parçası ekranları.
Ekran maliyeti yanında işlemciydi ramdi devede kulak kalıyor. Doğal olarak böyle ayrı bir cihaz tamamiyle fonksiyonel bir tablet fiyatına yaklaşıyor. E üreticiler de fiyatı 50 dolar artırıp tamami ile işlevsel bir tablet satmayı tercih ediyor.
50 dolar bizim için 200TL gibi önemli bir rakama yaklaşıyor olsa da. Amerikalı için 250 dolar yerine 300 dolar vermek çok daha mantıklı geliyor. Motorola bunu atrix ile yapmıştı. Atrix yanlış hatırlamıyor ise 500TL gibi bir fiyata sahipti. Böyle harici standı ise 250TL falandı sanırım. E millet 350TL verip normal tablet almayı tercih etti.
En büyük nedeni bu.
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DigitalWorld 2 yıl FBcoskunFB
Aslında benim aklımda bir sürü fikir var. Üstelik öyle maliyeti olacak ya da milyarlarca dolar arge isteyecek özellikler değil.
Bir telefona çok rahatça eklenebilecek. 2-3TL maliyetli ama devrimsel olacak ve acayip sattıracak özellikller üstelik.
Bir Türk firması şu söylediklerimi gerçekleştirse bir çırpıda mobil sektörde dünya çapında adı manşetlerden düşmeyen bir firma olur ya. Neyse!
Burada en gıcık olduğum şey "Koskoca Apple ın. Samsung un. İntel in. AMD nin. vb vb vb mühendislerinden iyi mi biliyorsun" lafı. Biliyor artkadaşım. O mühendisin üretipte bir kez olsun kullanmadığı telefon hakkında emin ol çoğu kullanıcı çok daha fazla şey biliyor. Burada kaç defa kullanıcıların haklı çıktığını gördük.
Zamanında AMD gerçek 4 çekirdek diye reklam yapıyordu çıkmadan önce. Dedim ki gerçek 4 çekirdek olması bir şey değiştirmeyecek. Sen çok biliyorsun dediler. Sonuç? Haklı çıktım.
Görünen köy kılavuz istemez arkadaş. İntel in 4 çekirdekli işlemcisi 2 çekirdekli işlemcisinden %98 fazla performan alıyodu. Yani bütünleşik 4 çekirdek verse verse %2 fark ederdi. Mimarinin değişmesi gerekiyordu.
Ah ulan ah bizim gibi insanların azıcık lafı dinlense şimdiye nükleer reaktörler radyasyon üretip enerji elde etmek yerine radyasyonu emip enerjiye çeviriyor olurdu. Arabaların tamamı otonom. Enerji de ücretsiz olurdu... Fazla mı abarttım ne? :D Her neyse şimdikinden daha iyi olurdu en azından. :D
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AMDR 2 yıl
3 tanede koysalar bir 1020 etmiyor.
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Eeltorm 2 yıl
Güzel gelişme.
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Haggard1963 2 yıl
240p'de izlemek istiyorum ve sonuç... Çoğunlukla oluyor bu.

Şu videoları Youtube kanalında yayınlasanız da sorunsuzca izlesek?
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sniper23 2 yıl
Abi o telefon ne ya, gelen dokunmuş giden dokunmuş... mikrop yuvasıdır o...
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Orodruin 2 yıl
İyice suyunu çıkardılar. İnsanları resmen sömürmek için napsak diye yarışıyorlar. Adam gibi tek lens olsun yeterli.
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Barni Moloztaş 2 yıl
En az üç kamera
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