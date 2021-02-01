3000 TL altı telefon önerileri! (2021)

Sizlerin istekleri sonrası 3000 TL bütçe altında yer alan en iyi 5 cep telefonu bu videoda sıraladık. Özellikleriyle ve fiyatlarıyla öne çıkan bu ürünler tam olarak kullanıcı dostu diyebiliriz.

Sizlerin istekleri sonrası 3000 TL bütçe altında yer alan en iyi 5 cep telefonu bu videoda sıraladık. Özellikleriyle ve fiyatlarıyla öne çıkan bu ürünler tam olarak kullanıcı dostu diyebiliriz. Hazırladığımız video içerisinde cep telefonlarına fiyatlarına göre bir sıralama yaptığımızı yeniden belirtmek istiyorum. Listede yer alan ürünleri satın almak için;

OPPO A73: https://amzn.to/3adVNmq

REALME 7: https://amzn.to/2NNfpGJ

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SAMSUNG GALAXY M31: https://amzn.to/2L0xb8i

POCO X3 64 GB: https://amzn.to/36mkRXf

POCO X3 128 GB: https://amzn.to/3afCMzU

REDMI NOTE 9 PRO 64 GB: https://amzn.to/3ptnyOf

REDMI NOTE 9 PRO 128 GB: https://amzn.to/2YmCphF