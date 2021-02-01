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    3000 TL altı telefon önerileri! (2021)

    1
    01 Şubat 2021, 20:10
    11,7b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Sizlerin istekleri sonrası 3000 TL bütçe altında yer alan en iyi 5 cep telefonu bu videoda sıraladık. Özellikleriyle ve fiyatlarıyla öne çıkan bu ürünler tam olarak kullanıcı dostu diyebiliriz.

    Sizlerin istekleri sonrası 3000 TL bütçe altında yer alan en iyi 5 cep telefonu bu videoda sıraladık. Özellikleriyle ve fiyatlarıyla öne çıkan bu ürünler tam olarak kullanıcı dostu diyebiliriz. Hazırladığımız video içerisinde cep telefonlarına fiyatlarına göre bir sıralama yaptığımızı yeniden belirtmek istiyorum. Listede yer alan ürünleri satın almak için;

    OPPO A73https://amzn.to/3adVNmq

    REALME 7https://amzn.to/2NNfpGJ

    İlginizi Çekebilir Avatar Uygun fiyatlı Oppo A73 ile oyun oynuyoruz!

    SAMSUNG GALAXY M31https://amzn.to/2L0xb8i

    POCO X3 64 GBhttps://amzn.to/36mkRXf

    POCO X3 128 GBhttps://amzn.to/3afCMzU

    REDMI NOTE 9 PRO 64 GBhttps://amzn.to/3ptnyOf

    REDMI NOTE 9 PRO 128 GBhttps://amzn.to/2YmCphF



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MrHamilton 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eskiden bu 3000 TL ile amiral gemisi telefonlar alınabiliyordu şimdi giriş seviyesi telefonlara anca yetiyor. Geldiğimiz duruma bak :D
    Yanıtla +25
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir maaşla artık giriş seviyesi telefon alınamıyor. 2023 hedefine şimdiden ulaştık sanırım hamdolsun :)
    Yanıtla +9
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    neresi 3000 altı bunların. Çoğunun fiyatı 3000 ve üzeri.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    deathless73 (Bülent ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 bin altı telefona 2 bin 2500 lük telefonlara artık eskiden 1200-1500 tl lere nasıl ucuzmuş diyorsak şimdide bunlara diyoruz,3-5 yıl sonra 5 bin ise sudan ucuzmuş da diyeceğiz az kaldı merak etmeyin!!
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    Paetzold 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Liste şahane gelinen nokta bomba.
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    K Krone 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oppo Reno 2Z de yazılır bu listeye. 8 GB RAM, VOOC 3.0 hızlı şarj ve NFC desteği var. Kamerası da giriş seviyesi modellere göre iyi. Çentik vs. de yok, mekanizmalı ön kamera. Tavsiye ederim
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    deathless73 (Bülent ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    dolar 1 kuruş artsa 150 tl fark koyan satıcılar neden dolar şu an 7.170 iken indirim yapmıyor acaba!!???
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bugün 3000 TL altı en iyi telefon tartışmasız olarak; stereo hoparlörlü, 120 Hz ekranlı, 33W şarj destekleyen 5000 mAh bataryalı ve Snapdragon 732 işlemcili Poco X3 NFC'dir. Bugün itibariyle 128 GB versiyonu da ilk defa 3000 TL altını görmüştür.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Bloodin
    Ben POCO M3 aldım. Malesef 300 TL daha çıkamadı cebimden. :(
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    Quard (Ahmet G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Niye hepsi amazon? 2 tanesi 3000 üstü diğerleri de 3000 e yakın.Maddi durumu iyi olanlar peşin diğerleri taksitle alır.
    Yanıtla +1
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    Bloodin 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Durun şimdi bunlara da bir gece yarısı çat diye vergi gelecek... Malum bu gece elektrikli araçların ÖTV'si 4 katına çıktı... (%15'ten %60'a)
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    D DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulen bir tane yerli marka yazmamışlar. Casper, Gm Vestel vatan hainliği olmaz mı şimdi bu?
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    TearsForFears 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçen sene indirimlerle 1450 ye aldığım redmi note 8 geçen aylarda baktığımda 2500 liraydı. Eski model olduğundan gittikçe ucuzlayacağına fiyatı artmış. Zamanında nokia 8 ve lg v30 gibi amiral gemi telefonlara 2000 lira verilmez deniyordu
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    M Morichannn (Akın Özer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden olsa 3000₺’ya en kral amiral gemisini alırdın.
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