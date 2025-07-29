Türkiye'den dünyada bir ilk: ROKETSAN KOZ robot köpek ve METE füze teknolojisi

Dünyanın ilk roket atabilen robot köpeği KOZ ile tanışın! ROKETSAN'ın çığır açabilecek yeniliği IDEF 2025'te sergilendi. Teknik detayları ve özellikleriyle videomuzda.

IDEF 2025 Savunma Fuarı'nda ROKETSAN'ın çığır açan yeniliği KOZ ile tanıştık. Dünyanın ilk roket atabilen robot köpeği olarak tanıtılan bu dört ayaklı insansız kara aracı, savunma teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adım olarak karşımızda duruyor.

KOZ, ileri mühendislik teknolojisiyle sadece dikkat çekici tasarımıyla değil, aynı zamanda taarruz, keşif ve özel görevlerde aktif kullanım kabiliyetiyle öne çıkıyor. Sistem üzerine entegre edilen 4 güdümlü mühimmat taşıma kapasitesi, savaş alanındaki etkinliğini maksimum seviyeye çıkarırken operatörlere de büyük esneklik sunuyor.

Robot köpeğin mühimmat sistemi olarak ROKETSAN'ın Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE kullanılıyor. Bu füze 1.000-1.250 metre arasında menzil sunarak hedefleri hassas şekilde vurabiliyor. METE daha önce dronlar, insansız kara araçları ve deniz araçlarında da başarıyla test edilmişti.

KOZ'un en dikkat çekici özelliklerinden biri hem otonom hem de uzaktan kumandalı modlarda çalışabilmesi. 500 metre mesafeye kadar kumandayla kontrol edilebilen sistem, daha uzun mesafelerde harita üzerinden belirlenen waypoint'lere otonom olarak ilerleyebiliyor. Bu özellik operasyonel esnekliği artırıyor.

Zorlu arazilerde dengeli hareket kabiliyeti gösteren KOZ, 2,5 saate kadar kesintisiz görev süresi sunuyor. Boston Dynamics'in anımsayabileceğimiz benzer ayak yapısıyla her türlü zorlu koşulda yürüyebilmek için tasarlanmış olan sistem, aynı zamanda tamamen yerli üretim olma özelliği taşıyor.

KOZ'un teknik özellikleri incelendiğinde, önündeki sensörlerle otonom navigasyon kabiliyeti ve üzerindeki 4 METE roketi ile dünyanın en küçük mini roket sistemlerine sahip olduğu görülüyor. Bu özellikler bir araya geldiğinde benzersiz bir mühendislik başarısı ortaya çıkıyor.

Bu yenilikçi sistem, Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni bir sayfa açıyor. ROKETSAN'ın bu alandaki ilk denemesi olmasına rağmen gösterdiği başarı, gelecekteki geliştirmeler için büyük umut vaat ediyor. Sahada gerçek kullanım testlerinin ardından KOZ'un operasyonel etkinliği daha net şekilde değerlendirilebilecek.