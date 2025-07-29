Tam Boyutta Gör Apple, yeni cihazlarını çoğunlukla şirket içinde test ediyor ancak bir prototipin laboratuvardan çıkarılıp kullanılması gereken bir nokta var. Bu prototipler çoğunlukla fark edilmiyor ancak önemli bir tasarım değişikliği iPhone 17'yi fark etmeyi kolaylaştırıyor. Skyfops adlı bir kullanıcının sosyal medya paylaşımında, güneş gözlüklü bir adamın iki iPhone tuttuğu iki fotoğraf yer alıyor. Biri iPhone 16 Pro modeli, diğeri ise tasarımını tamamen gizleyen kalın siyah bir kılıf içinde iPhone 17 Pro.

Kılıf cihazın büyük bir kısmını gizlese de, görünen kamera düzeni son sızıntıları takip eden herkese tanıdık gelecektir. Yatay uzanan kamera düzeni, iddia edilen maket modellerde, CAD render'larında ve hatta üçüncü parti kılıflarda çoktan ortaya çıktı. Apple'ın yeni tasarıma uyum sağlamak için titanyumdan alüminyum tasarıma geçebileceği yönünde söylentiler var.

iPhone 17 Pro ve Pro Max ile beklenen 14 yeni özellik 3 hf. önce eklendi

iPhone 17 Pro'nun özellikleri nasıl olacak?

Kamera açısından, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in telefoto sensöründe çözünürlük artışı bekleniyor; sensörün 48 MP’e çıkarıldığı söyleniyor. Apple’ın en yeni modellerinde olduğu gibi ekranların daha parlak olması bekleniyor. Tüm modeller yeni A19 çipini kullanırken, Pro modelleri A19 Pro'yu kullanacak. iPhone 17 için 8 GB, Pro ve Pro Max modelleri için 12 GB RAM bekleniyor.

Apple'ın iPhone 17 serisini Eylül’ün ikinci haftasında tanıtması bekleniyor.

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iPhone 17 Pro test edilirken görüntülendi: Tasarım netleşti

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