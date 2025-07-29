iPhone 17 Pro test edilirken görüntülendi: Tasarım netleşti

Kılıf cihazın büyük bir kısmını gizlese de, görünen kamera düzeni son sızıntıları takip eden herkese tanıdık gelecektir. Yatay uzanan kamera düzeni, iddia edilen maket modellerde, CAD render'larında ve hatta üçüncü parti kılıflarda çoktan ortaya çıktı. Apple'ın yeni tasarıma uyum sağlamak için titanyumdan alüminyum tasarıma geçebileceği yönünde söylentiler var.
iPhone 17 Pro'nun özellikleri nasıl olacak?
Kamera açısından, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in telefoto sensöründe çözünürlük artışı bekleniyor; sensörün 48 MP’e çıkarıldığı söyleniyor. Apple’ın en yeni modellerinde olduğu gibi ekranların daha parlak olması bekleniyor. Tüm modeller yeni A19 çipini kullanırken, Pro modelleri A19 Pro'yu kullanacak. iPhone 17 için 8 GB, Pro ve Pro Max modelleri için 12 GB RAM bekleniyor.
Apple'ın iPhone 17 serisini Eylül’ün ikinci haftasında tanıtması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: