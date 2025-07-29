Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro test edilirken görüntülendi: Tasarım netleşti

    iPhone 17 Pro herkese açık alanda test edilirken görüntülendi. Paylaşılan fotoğrafta bir kişinin elinde iPhone 16 Pro ile birlikte iPhone 17 Pro'yu tuttuğu görülüyor.

    apple iphone 17 pro canlı görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni cihazlarını çoğunlukla şirket içinde test ediyor ancak bir prototipin laboratuvardan çıkarılıp kullanılması gereken bir nokta var. Bu prototipler çoğunlukla fark edilmiyor ancak önemli bir tasarım değişikliği iPhone 17'yi fark etmeyi kolaylaştırıyor. Skyfops adlı bir kullanıcının sosyal medya paylaşımında, güneş gözlüklü bir adamın iki iPhone tuttuğu iki fotoğraf yer alıyor. Biri iPhone 16 Pro modeli, diğeri ise tasarımını tamamen gizleyen kalın siyah bir kılıf içinde iPhone 17 Pro.

    Kılıf cihazın büyük bir kısmını gizlese de, görünen kamera düzeni son sızıntıları takip eden herkese tanıdık gelecektir. Yatay uzanan kamera düzeni, iddia edilen maket modellerde, CAD render'larında ve hatta üçüncü parti kılıflarda çoktan ortaya çıktı. Apple'ın yeni tasarıma uyum sağlamak için titanyumdan alüminyum tasarıma geçebileceği yönünde söylentiler var.

    iPhone 17 Pro'nun özellikleri nasıl olacak?

    Kamera açısından, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in telefoto sensöründe çözünürlük artışı bekleniyor; sensörün 48 MP’e çıkarıldığı söyleniyor. Apple’ın en yeni modellerinde olduğu gibi ekranların daha parlak olması bekleniyor. Tüm modeller yeni A19 çipini kullanırken, Pro modelleri A19 Pro'yu kullanacak. iPhone 17 için 8 GB, Pro ve Pro Max modelleri için 12 GB RAM bekleniyor.

    Apple'ın iPhone 17 serisini Eylül’ün ikinci haftasında tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pasaport süresi 6 aydan az ise araba 1. vitese geçmiyor a101 part time çalışma saatleri gargaradan sonra ağız suyla çalkalanır mı amfi yeşil ışık yanıyor ama ses gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum