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30000TL'lik 4K HDR Projeksiyon ile oyun oynadık! Sony VPL-VW260ES Projeksiyon inceleme videosu

1 yıl
7,5b
1
Projeksiyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony VPL-VW260ES Projeksiyon cihazı gerçek 4K HDR görüntü deneyimi 270cm ve üzeri boyutlarda duvara yansıtarak dev ekranda yaşamanıza olanak veriyor. Sony'nin üst düzey projeksiyonunu denedik.
30000TL'lik fiyatı ile en azından bizim için rüya olan bu uç noktadaki projeksiyon cihazını, ofisimize konuk olduğu kısa sürede en iyi şekilde değerlendirdik ve deneyimlerimizi bu videoda sizlerle paylaştık. 

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huso44 1 yıl en beğenilen
hocam projeksiyon cihazının netliğini göstermek için görüntü sabitken kamerayı alıp perdenin dibinden datayları çekerseniz bizdde anlardık piksellenme olup olmadığını.
hocam projeksiyon cihazının netliğini göstermek için görüntü sabitken kamerayı alıp perdenin dibinden datayları çekerseniz bizdde anlardık piksellenme olup olma...
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mehmet4428 1 yıl
Gerçek 4k için 1080 Tİ olan bir sistem de deneseydiniz, farkı daha net anlaşılır olabilir.
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DH Misafiri 1 hf.
projeksiyonda sony sxrd panel dünyanın en iyisi renkler parlaklık ve degerler panasonıc ve sony gıbı sallama değildir
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prohal 1 yıl
tepkime süresi kac bu cihazın
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Cute Hentai 1 yıl
Good job dude.
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OlguErhan 1 yıl Cute Hentai
Rubellite
Good job dude.


Eh bizimkisi züüğürt tesellisi, 4K projeksiyonun yanında

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OlguErhan 1 yıl
Bende dün akşam 3.000 tl lik Xgimi H1 ile bol bol Aduket attım, 1080P mutlu etti


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yimmasabi 1 yıl
Aç adama karışık kebap tepsisi göstermek gibi bişi bu :) oldu mu şimdi olan var olmayan var xD
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huseyincarnege 1 yıl
takılmalar varsanki
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devcitybg 1 yıl
input lag oluyor mu
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Cute Hentai 1 yıl
Projeksiyonda film ve oyun keyfi muhteşem oluyor + DTS ses ile keyif ikiye katlanıyor. Full HD projeksiyon kullanıyorum. 4K ucuzlar ise alırız ileride. Uçuk fiyatlar vermeye gerek yok bu tarz projeksiyonlara...
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Bir de perde siyah olsaydı...
youtu.be/...
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rambocuk 1 yıl
Sony xe 90 tv de yaşadığım duyguları anlatmışlar resmen :D
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