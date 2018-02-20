30000TL'lik 4K HDR Projeksiyon ile oyun oynadık! Sony VPL-VW260ES Projeksiyon inceleme videosu

Sony VPL-VW260ES Projeksiyon cihazı gerçek 4K HDR görüntü deneyimi 270cm ve üzeri boyutlarda duvara yansıtarak dev ekranda yaşamanıza olanak veriyor. Sony'nin üst düzey projeksiyonunu denedik.

30000TL'lik fiyatı ile en azından bizim için rüya olan bu uç noktadaki projeksiyon cihazını, ofisimize konuk olduğu kısa sürede en iyi şekilde değerlendirdik ve deneyimlerimizi bu videoda sizlerle paylaştık.