3D film izlemek çocukların konsantrasyonunu ve kavrama gücünü arttırıyor

Görsel teknolojiler ile uğraşan RealD firmasının düzenlediği yeni bir araştırma, 3D filmler izlemenin çocuklarının konsantrasyonunu ve idrak etme gücünü arttırdığını ortaya çıkardı. Psikolog Dr. Richard Woolfson ve Goldsmiths Londra Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Patrick Fagan öncülüğünde düzenlenen araştırmaya göre 3D filmler izlemek çocukların bilişsel işleme hızını neredeyse iki katına çıkarıyor.

Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklara 20 dakikalık bir 3D film izleten araştırmacılar, çocukların bilişsel işleme hızının filmi izledikten sonra neredeyse iki katına çıktığını ve testlerde çok daha iyi sonuçlar elde ettiklerini tespit ettiler. Bu sayede çocukların konsantrasyonunun da önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. 2015 yılında düzenlenen farklı bir araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiş ve 3D filmler izlemenin beyin egzersizleri sırasında performansı arttırdığı ortaya çıkmıştı.

Tüketici psikolojisi konusunda uzman olan Patrick Fagan; 3D film izlerken beyindeki uyarımın artmasının kısa vadede bilişsel performansı arttırdığını ifade etti. 3D filmlerin zeka geliştirici oyunlar ile aynı işlevi görebileceğini belirten Fagan, her ikisinde de kısa vadede idrak gücünü ve konsantrasyonu arttırdığını söyledi. 3D film izleyen çocukların tepki hızlarının 2D film izleyen çocuklara kıyasla neredeyse 3 kat daha fazla olduğunu belirten psikolog, 3D film izletilen çocukların çevrelerinde olan biteni çok daha hızlı bir şekilde kavradıklarını açıkladı.

Son 10 yılda çocukların eğlence ve teknolojiye ulaşmasının çok daha kolay hale gelmesi ile birlikte çocuklardaki konsantrasyon eksikliği ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Kısa süre içinde bir aktiviteden diğerine geçen çocukların uzun süre konsantre olmayı gerektiren aktivitelere odaklanmakta zorlanması son yıllarda sıkça görülen bir sorun. Bu soruna en azından kısa vadede çözüm olabilecek aktivitelerde klasik müzik dinlemek ve zeka oyunları oynamanın yanına artık 3D film izlemeyi de ekleyebiliriz.

http://www.barrheadnews.com/news/14787873.Watching_3D_film__doubles_children_s_concentration_powers_/