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3D film izlemek çocukların konsantrasyonunu ve kavrama gücünü arttırıyor

RealD firması ve Goldsmiths Londra Üniversitesi tarafından düzenlenen yeni araştırmaya göre 3D film izlemek çocukların konsantrasyonunu ve idrak etme hızını önemli ölçüde arttırıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Görsel teknolojiler ile uğraşan RealD firmasının düzenlediği yeni bir araştırma, 3D filmler izlemenin çocuklarının konsantrasyonunu ve idrak etme gücünü arttırdığını ortaya çıkardı. Psikolog Dr. Richard Woolfson ve Goldsmiths Londra Üniversitesi'nde görevli araştırmacı Patrick Fagan öncülüğünde düzenlenen araştırmaya göre 3D filmler izlemek çocukların bilişsel işleme hızını neredeyse iki katına çıkarıyor.
Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklara 20 dakikalık bir 3D film izleten araştırmacılar, çocukların bilişsel işleme hızının filmi izledikten sonra neredeyse iki katına çıktığını ve testlerde çok daha iyi sonuçlar elde ettiklerini tespit ettiler. Bu sayede çocukların konsantrasyonunun da önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. 2015 yılında düzenlenen farklı bir araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiş ve 3D filmler izlemenin beyin egzersizleri sırasında performansı arttırdığı ortaya çıkmıştı.
Tüketici psikolojisi konusunda uzman olan Patrick Fagan; 3D film izlerken beyindeki uyarımın artmasının kısa vadede bilişsel performansı arttırdığını ifade etti. 3D filmlerin zeka geliştirici oyunlar ile aynı işlevi görebileceğini belirten Fagan, her ikisinde de kısa vadede idrak gücünü ve konsantrasyonu arttırdığını söyledi. 3D film izleyen çocukların tepki hızlarının 2D film izleyen çocuklara kıyasla neredeyse 3 kat daha fazla olduğunu belirten psikolog, 3D film izletilen çocukların çevrelerinde olan biteni çok daha hızlı bir şekilde kavradıklarını açıkladı.
Son 10 yılda çocukların eğlence ve teknolojiye ulaşmasının çok daha kolay hale gelmesi ile birlikte çocuklardaki konsantrasyon eksikliği ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Kısa süre içinde bir aktiviteden diğerine geçen çocukların uzun süre konsantre olmayı gerektiren aktivitelere odaklanmakta zorlanması son yıllarda sıkça görülen bir sorun. Bu soruna en azından kısa vadede çözüm olabilecek aktivitelerde klasik müzik dinlemek ve zeka oyunları oynamanın yanına artık 3D film izlemeyi de ekleyebiliriz.

http://www.barrheadnews.com/news/14787873.Watching_3D_film__doubles_children_s_concentration_powers_/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl en beğenilen
RealD firması yaparsa araştırmayı,tabki böyle sonuçlar ortaya çıkacaktır


Facebook'tanda vr ile ilgili böyle bi rek.. ee araştırma bekliyoruz,nede olsa 3d ile bu kadar oluyosa vr ile artık nirvanaya ulaşırız gibime geliyor,yada hologram teknolojileri ile


Zararlarınıda açıklasalar keşke,en çok 3d ile film izlerken yoruluyor gözler,altyazıları okumakta işkence oluyor.
RealD firması yaparsa araştırmayı,tabki böyle sonuçlar ortaya çıkacaktırFacebook'tanda vr ile ilgili böyle bi rek.. ee araştırma bekliyor...
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mementopolis 3 yıl
"YALAN" söylüyorlar. Sinema ve VR icin Bilimsel Yalan.
Cogu insan ya 3d rahatsiz , Vr'da da Basdönmesi, Migdebulantisi yasiyor. Direk, cocuklari olaya dahil etmeleri tamamen bünyesel heralde dayaniklilik bakimindan.

Buna ben inanmadim, Ama Kadir inanir :D
"YALAN" söylüyorlar. Sinema ve VR icin Bilimsel Yalan.Cogu insan ya 3d rahatsiz , Vr'da da Basdönmesi, Migdebulantisi yasiyor. Direk, cocuklari olaya dah...
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Cidelee 3 yıl
Peki ya göz sağlıklarını nasıl etkiliyor ?
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yavuz16103768 3 yıl
işe bak yaa kapitalizmin neticesi nelere mal oluyor. insanlara yanlış bilgi verdikleri yetmezmiş gibi çaocukları pis ticari amaçlarına alet ediyorlar yazık gerçekten
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SEO-Uzmanı 3 yıl
evet ;
illuminati de bu yöntemi kullanıyor !
bu şekilde bilinç altı mesajları daha iyi 3 boyutlu mekanlara saklaya biliyorlar !
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akyurt 3 yıl
3d film desteklenmeli bu yönde hiç bi çalışma yok. Kaynadı gitti. Hd kanal sayısı azkan 4k dan bahsediyorlar. 3d geçiş dönemi gibi bişi oldu.
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Captain_Ivy 3 yıl
Başka bir haber de, 3D filmlerin beyini yanılttığı için sağlıklı olmadığını dile getirmişti..
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Pi 3 yıl
Yalancinin? Gecenlerde bir haber vardi. Bilmem ne firması sekeri masum gostermek icin rusvet vermis bir bilim adamına. O hirto da sekerde sorun yok diye aciklama yapmış. Yillar yillar onceki mevzu.
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Kulak Misafiri 3 yıl
He tamam diyip geçeceksin.
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Cidelee 3 yıl
Peki ya göz sağlıklarını nasıl etkiliyor ?
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mementopolis 3 yıl
"YALAN" söylüyorlar. Sinema ve VR icin Bilimsel Yalan.
Cogu insan ya 3d rahatsiz , Vr'da da Basdönmesi, Migdebulantisi yasiyor. Direk, cocuklari olaya dahil etmeleri tamamen bünyesel heralde dayaniklilik bakimindan.

Buna ben inanmadim, Ama Kadir inanir :D
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kadirirdem 3 yıl
yapan firmaya bak sonucun böyle çıkması gayet normal....
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redoracle 3 yıl en beğenilen
RealD firması yaparsa araştırmayı,tabki böyle sonuçlar ortaya çıkacaktır


Facebook'tanda vr ile ilgili böyle bi rek.. ee araştırma bekliyoruz,nede olsa 3d ile bu kadar oluyosa vr ile artık nirvanaya ulaşırız gibime geliyor,yada hologram teknolojileri ile


Zararlarınıda açıklasalar keşke,en çok 3d ile film izlerken yoruluyor gözler,altyazıları okumakta işkence oluyor.
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