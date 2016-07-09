Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Minecraft yapay zekanın öğrenmesine yardımcı oluyor

Son yılların en popüler oyunları arasında yer alan Minecraft'ı satın alan Microsoft, oyunu yapay zekayı geliştirmek için de kullanıyor. Minecraft, yapay zekanın öğrenmesine yardımcı oluyor.
2 yıl
9,1b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tüm dünyada milyonlarca tutkunu olan Minecraft, Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un gelecek planları arasında son derece önemli bir yere sahip. Çünkü Minecraft, dünyanın en popüler oyunlarından biri olmasının yanı sıra, yapay zekanın geliştirilmesi için de son derece faydalı bir araç. Microsoft'un Project Malmo (eski adıyla Project AIX) ekibi, yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için Minecraft'tan faydalanıyor.
İlk olarak Mart ayında Project AIX adıyla duyurulan bu projeden şimdiye kadar sadece projenin üzerinde çalışan Microsoft ekibi ve birkaç akademisyen faydalanıyordu, ancak bu projeden artık herkes faydalanabilecek. Minecraft'ın geliştiricisi olan Mojang'ın resmi internet sitesi üzerinden dün yayınlanan açıklama ile tanıtılan Project Malmo, yapay zekanın geliştirilmesine yardımcı olmak için, açık kaynaklı araçlarını herkes tarafından erişilebilir hale getirdi.
Minecraft'ın yapay zekayı eğitmek için en uygun araçlardan biri olduğunu belirten Mojang, oyunun; sorunlara çözüm bulma, mantık yürütme ve işbirliği konusunda yapay zekayı geliştirebileceğine dikkat çekti. Project Malmo, Minecraft ile bir yandan yapay zeka yazılımlarının geliştirilmesine yardımcı olurken, bir yandan da bu konudaki teorilerin test edilmesi için uygun bir alan sunuyor.

https://www.engadget.com/2016/07/08/project-malmo-minecraft/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
huseyinadukeeee 2 yıl en beğenilen
Gel de bunu bizimkilere anlat

Cübbeli bi eniştem var.Annem babam onlardan nefret eder zaten.Dedemlere gitmiştim.+ olarak ps3'ude götürdüm.2-3 gün sonra bir baktım benim oyunlarimi inceliyor.Önce gta5'e baktı.Bunu böyle bikini kızlar fan filan bir de diski yere attı delirdim.Sonra minecrafta geldi sıra.Ne dese beğenirsiniz?"Ah al ışte Minecraft TÜM DÜNYADA YASAKLANAN oyun"ben burada odadan çıktım gülmeye başladım.Türkiye de ne oluyorsa sanki tüm dünya ona uyuyor sanan kişi
Gel de bunu bizimkilere anlatCübbeli bi eniştem var.Annem babam onlardan nefret eder zaten.Dedemlere gitmiştim.+ olarak ps3'ude götürdüm.2-3 gün...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Roc. 2 yıl
playstyle
amaç ne !? oyun oynayan bir makine mi !? yoksa dünyayı algılamaya çalışan bir makine mi !?dünya elinde kazma kürek kaçıp tüneller açmak veya elinde dinamitle bir şeyleri uçurmak değil ki !

Minecraft elinde kazma kürek kaçıp tüneller açmak veya elinde dinamitle bir şeyleri uçurmak değil ki !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
amaç ne !?
oyun oynayan bir makine mi !?
yoksa dünyayı algılamaya çalışan bir makine mi !?
dünya elinde kazma kürek kaçıp tüneller açmak
veya elinde dinamitle bir şeyleri uçurmak değil ki !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Ya bu çeviride mi sıkıntı var yoksa ben mi anlayamıyorum. 3-4 kez okudum. Ne demek istendiğini hala anlayamadım tam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 2 yıl
MS o kadar parayı sırf oyun olduğu için vermemiş demek ki. Cortana için basmış parayı 1 taşla 2 kuş resmen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyinadukeeee 2 yıl en beğenilen
Gel de bunu bizimkilere anlat

Cübbeli bi eniştem var.Annem babam onlardan nefret eder zaten.Dedemlere gitmiştim.+ olarak ps3'ude götürdüm.2-3 gün sonra bir baktım benim oyunlarimi inceliyor.Önce gta5'e baktı.Bunu böyle bikini kızlar fan filan bir de diski yere attı delirdim.Sonra minecrafta geldi sıra.Ne dese beğenirsiniz?"Ah al ışte Minecraft TÜM DÜNYADA YASAKLANAN oyun"ben burada odadan çıktım gülmeye başladım.Türkiye de ne oluyorsa sanki tüm dünya ona uyuyor sanan kişi
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Fotoğraflarınızı tek tıkla sanat eserine dönüştürün 2 yıl Twitter CEO’su Jack Dorsey’in Twitter hesabı hack’lendi 2 yıl Samsung Galaxy S7 Active, suya ne kadar dayanıklı? 2 yıl Canlı Yayın Tekrarı "Soru Cevap, Yeni vergiler, AMD Radeon RX 480 ve GeForce GTX 1060" 2 yıl Pokemon yakalarken otoyolu birbirine kattı 2 yıl Güneş Sistemi dışında ilk su bulutları keşfedildi 2 yıl Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte Yengeç Nebulası'nın 'atan kalbi' 2 yıl Yürüyen ölüler bu kez sonsuz koşu türüne geldi 2 yıl Dell'in oyun ve profesyonel bilgisayarlarını konuştuk 2 yıl The Flash filmi aradığı kadın başrol oyuncusunu buldu 2 yıl 4TB Samsung 850 EVO SSD modeli raflara çıkmaya başladı 2 yıl Pokémon Go çıktı, Nintendo hisseleri fırladı 2 yıl Samsung Gear S2 için en büyük güncelleme geliyor 2 yıl Vivo X7 ilk gün 250 bin adetlik satış rakamına ulaştı 2 yıl Facebook Messenger'a kendi kendini imha eden mesajlar geliyor 2 yıl Spotify’dan yepyeni bir servis: OOO 2 yıl TP-LINK unutkanlığının kurbanı oldu 2 yıl Asus ROG G752VS: GTX 1070’li dizüstü bilgisayar 2 yıl Samsung Galaxy J Max: Giriş seviyesine yeni dev 2 yıl Gigabyte, oyunculara yönelik XTREME GAMING güç kaynağını duyurdu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Minecraft yapay zekanın öğrenmesine yardımcı oluyor Sonraki Türk geliştiricilerden sade bir bulmaca oyunu 2 yıl GeForce GTX 1060'ın Türkiye fiyatı ve kartın detaylı analizi 2 yıl Özelleştirilmiş Radeon RX 480, hız aşırtma konusunda iddialı 2 yıl Gigabyte GTX 1080 Gaming G1 inceleme videosu "Daha hızlı, daha serin" 2 yıl AnTuTu en popüler telefon listesinde Samsung zirvede 2 yıl Meizu MX6 19 Temmuz'da tanıtılıyor 2 yıl Milli parklarımıza özel mobil uygulama 2 yıl NASA'nın hack'lenen Twitter hesabından müstehcen fotoğraf paylaşıldı 2 yıl NBA Live Mobile ile finalleri yeniden yaşayın 2 yıl AVG satılıyor 2 yıl Thermaltake’den duvara asılabilen kasa 2 yıl Tomb Raider filminin çıkış tarihi belli oldu 2 yıl İşte Uzay İstasyonu'nun yeni mürettebatı (VİDEO) 2 yıl Magic Mouse 2 İnceleme 2 yıl Özel üretim Galaxy S7 edge olimpiyat versiyonu duyuruldu 2 yıl Samsung’dan rekor faaliyet karı 2 yıl Vestas’tan 12 pervaneli rüzgar türbini! 2 yıl Savaş şimdi başladı: GeForce GTX 1060 2 yıl Nexus cihazları için Temmuz ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı 2 yıl Google'dan mobil alanda önemli satın alma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim