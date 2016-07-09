Minecraft yapay zekanın öğrenmesine yardımcı oluyor

Tüm dünyada milyonlarca tutkunu olan Minecraft, Amerikalı teknoloji devi Microsoft'un gelecek planları arasında son derece önemli bir yere sahip. Çünkü Minecraft, dünyanın en popüler oyunlarından biri olmasının yanı sıra, yapay zekanın geliştirilmesi için de son derece faydalı bir araç. Microsoft'un Project Malmo (eski adıyla Project AIX) ekibi, yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için Minecraft'tan faydalanıyor.

İlk olarak Mart ayında Project AIX adıyla duyurulan bu projeden şimdiye kadar sadece projenin üzerinde çalışan Microsoft ekibi ve birkaç akademisyen faydalanıyordu, ancak bu projeden artık herkes faydalanabilecek. Minecraft'ın geliştiricisi olan Mojang'ın resmi internet sitesi üzerinden dün yayınlanan açıklama ile tanıtılan Project Malmo, yapay zekanın geliştirilmesine yardımcı olmak için, açık kaynaklı araçlarını herkes tarafından erişilebilir hale getirdi.

Minecraft'ın yapay zekayı eğitmek için en uygun araçlardan biri olduğunu belirten Mojang, oyunun; sorunlara çözüm bulma, mantık yürütme ve işbirliği konusunda yapay zekayı geliştirebileceğine dikkat çekti. Project Malmo, Minecraft ile bir yandan yapay zeka yazılımlarının geliştirilmesine yardımcı olurken, bir yandan da bu konudaki teorilerin test edilmesi için uygun bir alan sunuyor.

https://www.engadget.com/2016/07/08/project-malmo-minecraft/