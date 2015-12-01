3G destekli Omate Rise akıllı saati duyuruldu

Akıllı saat pazarında dev oyuncuların yanı sıra çok uygun fiyatlı ve Çin merkezli modeller de bulunuyor. Bazı kullanıcılar işlevselliğinden emin olmadıkları ürünlere pek yaklaşmasa da merak edip uygun fiyatlı akıllı saatleri denemek isteyenler de var. Omate ise 3G desteğine sahip yeni akıllı saatiyle bu kategoride orta yolu bulmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl TrueSmart adında 3G destekli ilk akıllı saati piyasaya süren üretici geri dönüşlerden memnun olacak ki yeni saati Rise için de aynı konsepti kullanıyor. Rise'da tıpkı kardeşi gibi üzerinde yer alan sim slotu sayesinde akıllı telefondan bağımsız olarak çalışabiliyor. 1.3 inç boyutunda 360x360 piksellik yuvarlak LCD ekrana sahip akıllı saat iOS 9 ve Android 4.4 sürümünün üzerindeki telefonlarla eşleşerek bildirim gönderme özelliğine de sahip.









Safir cam ve 22 mm kordona sahip akıllı saat 580 mAh'lık batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. CEO, Omate Rise'ın normal kullanımda 2 gün, bekleme konumunda ise 5 gün pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. 10 Metreye kadar suya dayanıklılık özelliği ile birlikte saat indieGoGo platformunda satılmaya başlandı. İlk 500 adet 200 dolardan satılırken, satış rakamları yükseldikçe fiyatta 220 dolar seviyelerine kadar çıkmış durumda. Kısa bir süre boyunca indieGoGo üzerinden satılacak saati teslimatları 2016 Mart ayında yapılacak. Android 5.1 üzerine geliştirilen OUI 4.0 arayüzüyle birlikte çalışan akıllı saat Android Wear işletim sistemini kullanmadığı için Google Play üzerindeki bir çok uygulama saate kurulabiliyor. Küçük ekran boyutu nedeniyle uygulamalar sağlıklı çalışmasa da bazı kolay arayüzlere sahip uygulamalar optimize edilmeden kullanılabilir.Teknik özelliklere baktığımızda 1.2 GHz frekansında çalışan iki adet A7 çekirdeğine ve Mali 400 grafik birimine sahip MediaTek MT2601 çipsetini görüyoruz. 512 MB bellek ve 4 GB depolama alanıyla birlikte akıllı saate GPS, radyo, jiroskop, ivmeölçer, mikrofon, hoparlör ve düşük enerjili Bluetooth 4.1 teknolojileri eşlik ediyor.

http://www.engadget.com/2015/12/01/omate-rise-circular-android-smartwatch-3g/