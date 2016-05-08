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EA patronu: "Gelecekte konsollar tarih olabilir"

Bilgisayar ve konsol oyunculuğu uzunca bir süredir rekabet içerisinde. Her iki platform da kendi kitlesini yaratmayı başarsa da EA patronuna göre savaşın kaybedeni konsollar olacak.
3 yıl
7,8b
1
102
Oyun Konsolları
Oğuz Avcı
Editör
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Oyunculuğun en büyük ayrımı PC ve konsollar arasında yaşanıyor. Her iki seçenek de kendine has avantaj ve dezavantajlarla birlikte kemik bir kullanıcı kitlesine de sahip. Konsollar uzun yıllardır sorunsuzca oyun oynanan bir platform olarak görülse de son yıllarda bu çizgiden biraz kaymış durumdalar. Bunun yanı sıra konsol altyapılarının PC'ye benzer bir mimariye taşınması da rekabetin iki tarafını birbirine yaklaşmasını sağlamıştı. 
Önemli oyun üreticisi ve yayıncısı Electronic Arts'ın "Rekabetten sorumlu şefi" Peter Moore son konuşmasında konsolların geleceğinin karanlık olduğunu söyledi. The Daily Orange'a konuşan  Moore: "İleride konsolların bugün bildiğimiz gibi olacağını düşünmüyorum. Stream teknolojisi gelişiyor ve bu sayede donanımları evimize taşımamıza gerek kalmayacak. Battlefield 12 oynamak istediğinizde Xbox'ı açmak yerine çok daha basit bir çip ve monitör ile bunu yapabileceksiniz" dedi.
Yeni nesil konsolların kısa süre içerisinde donanım güncellemesine gereksinim duyması da bu değişim için önemli bir gösterge sayılabilir. Konsol sahipleri genellikle 3 yılda eskiyecek bir ürünü almaya alışık olmadıkları için bu değişimler onları haklı olarak rahatsız ediyor, ancak diğer yandan konsol gücünün PC'yi yakalayabilmesi için de bu tarz güncellemeler şart gibi. Özellikle 4K oyunculuk ve VR gibi üst düzey deneyimler önümüzdeki yıl güncellenecek konsollar üzerinde bile tam anlamıyla sunulamayabilir. Bu durumda bir kaç yıl sonra yine yeni bir donanım güncellemesi gerekecektir. 
Her ne kadar Moore'un söylediği değişim kısa süre içerisinde gerçekleşecek gibi görünmese de bugün konsolların zararına fiyatlarla satıldığını biliyoruz. Eğer stream teknolojisi için yeterli altyapı sağlanırsa konsol üreticilerinin üzerinden de bir yük kalkacak diyebiliriz. Bu durumda sektördeki para akışı da yalnızca yazılımlar üzerinden dönmeye başlayacak bu durum da tabii ki sektördeki dengeleri değiştirecektir. Belkide konsol üreticileri arka planda 5-10 yıllık süreye ihtiyaç duyacak bu değişime hazırlanmaya başlamıştır bile.

http://www.tweaktown.com/news/52028/ea-boss-there-consoles-future/index.html Yorum Yaz
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UltraFast 3 yıl en beğenilen Das Boot
Schiffsführer
Oyunların sunucularda depolanması, kullanıcıların ise oyunu sunucu üzerinden oynamasından bahsedilmiş. Zaten bu teknolojiye erişildiğinde şu an topladığımız high-end PC'lere de gerek kalmayacak. Tabi oyun için konuşuyorum.

Bence şu anda da hiç mantıklı değil konsol sahibi olmak. Fiyat o grafik kalitesini sunan bir donanım için oldukça yüksek. Ayrıca konsolcuların dediği gibi "PC'de sürekli donanım güncellemek gerekiyor" sözünün akla yatan yanı yok. Örnek veriyorum 2011 yılında Intel 2500K'lı sistem toplayan bir insan şu an o işlemciye O.C. yapıp 980 Ti bile taksa, muhtemelen Playstation 5 çıktığında bile daha iyi grafiklere ve daha yüksek kare sayısıyla oynayacaktır.

İyi de ben niye Windows'un saçma sapan yazılım ve donanım optimizasyonlarıyla uğraşayım ki. Açarım konsolu 15 sn de oyundayım. Dev tv ekranımda izlerim. Bunun için de ekstra para vermem gerekiyorsa veririm elbette. 15 yaşımda olsam pc hala 10 numara olurdu benim için söküp takmak uğraşmak hobi gibi. Ama yaş olmuş 28. Zamanım yok ki. Bana piksel değil kullanım kolaylığı ve hız lazım.
SchiffsführerOyunların sunucularda depolanması, kullanıcıların ise oyunu sunucu üzerinden oynamasından bahsedilmiş. Zaten bu teknolojiye eriş...
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1 Yanıt Yanıtla +60
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Das Boot 3 yıl
Oyunların sunucularda depolanması, kullanıcıların ise oyunu sunucu üzerinden oynamasından bahsedilmiş. Zaten bu teknolojiye erişildiğinde şu an topladığımız high-end PC'lere de gerek kalmayacak. Tabi oyun için konuşuyorum.

Bence şu anda da hiç mantıklı değil konsol sahibi olmak. Fiyat, o grafik kalitesini sunan bir donanım için oldukça yüksek. Ayrıca konsolcuların dediği gibi "PC'de sürekli donanım güncellemek gerekiyor" sözünün akla yatan yanı yok. Örnek veriyorum 2011 yılında Intel 2500K'lı sistem toplayan bir insan şu an o işlemciye O.C. yapıp 980 Ti bile taksa, muhtemelen Playstation 5 çıktığında bile daha iyi grafiklere ve daha yüksek kare sayısıyla oynayacaktır.
Oyunların sunucularda depolanması, kullanıcıların ise oyunu sunucu üzerinden oynamasından bahsedilmiş. Zaten bu teknolojiye erişildiğinde şu an topladığımız hi...
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3 Yanıt Yanıtla +33
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Doom II 3 yıl Das Boot
Schiffsführer

Oyunların sunucularda depolanması, kullanıcıların ise oyunu sunucu üzerinden oynamasından bahsedilmiş. Zaten bu teknolojiye erişildiğinde şu an topladığımız high-end PC'lere de gerek kalmayacak. Tabi oyun için konuşuyorum.

Bence şu anda da hiç mantıklı değil konsol sahibi olmak. Fiyat o grafik kalitesini sunan bir donanım için oldukça yüksek. Ayrıca konsolcuların dediği gibi "PC'de sürekli donanım güncellemek gerekiyor" sözünün akla yatan yanı yok. Örnek veriyorum 2011 yılında Intel 2500K'lı sistem toplayan bir insan şu an o işlemciye O.C. yapıp 980 Ti bile taksa, muhtemelen Playstation 5 çıktığında bile daha iyi grafiklere ve daha yüksek kare sayısıyla oynayacaktır.

980 ti upgrade den sayılmıyor yani, birde bile demiş o kartın fiyatı ne kadardı konsolları savunmak için söylemiyorum 3 bin liralık ek masrafı güncellemeden saymadığın ilginç geldi de.
SchiffsführerOyunların sunucularda depolanması, kullanıcıların ise oyunu sunucu üzerinden oynamasından bahsedilmiş. Zaten bu teknolojiye...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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1 Avatar
muvaZaa xD 3 yıl
4K monitör 1 konsol parası
GTX 980TI 2 konsol parası
i7 işlemci 1 konsol parası
Anakart ram ssd ve kasa 1 konsol parası

Bu kadar parayı döktükten sonra asıl 4k da 120 fps alamazsam o firmaları benzin döker yakarım
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heyula07 3 yıl
500 mbit hız, sınırsız internet ve çok düşük ping hızları olursa ea'nın dediği olur.
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Witcher3 3 yıl
Konsollara birsey olmazda sen tarih olursun insallah ea
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MegaWolt38 3 yıl
Her yıl "PC öldü, bitti, konsola yenildi, mobile yenildi" denir ama her sene bilgisayar oyunları büyür, artar. EA doğru söylemiş, konsol falan hikaye bilgisayar kalitesi dururken.
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TheLuBu 3 yıl
Gelecekte EA patronu tarih olacak.
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Guest-555EB232C 3 yıl
Konsollar şu anki sistemleriyle devam ederse ölebilirler. Bir kere Day-One Patch denen şeylerin kalkması lazım. Manası yok, madem çıkardığın gün patch atacaksın niye çıkarmadan önce atmıyorsun? İkincisi de konsol üreticileri upgradeable konsol olayını kesinlikle benimsememeli, konsolun mantığına aykırı. Grafikler süper olmak zorunda değil, çoğu konsol oyuncusu tvlerine uzaktan bakıyorlar ufak detaylara fazla takılmıyorlar. Son olarak oyun yapımcılarının cross-platform api'lara yönelmesi lazım. Bu hem pc hem de konsollar için önemli, portlama işini kolaylaştırır cross-platform api'lar.
Ben bir pc oyuncusu olarak bu 3 maddenin hem konsolları kurtaracağını hem de geliştireceğini düşünüyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
PS4 satış rekoru kırıyor ve Uncharted 4 yılın en iyi oyunu.
Esas pc Çöp Life tarih oldu. F2p yüzünden pc çoktan öldü adam gibi oyunu da yok. Multi desen hile dolu. Hayalleri boşverin gerçekler bunlar
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speedycruiser 3 yıl
10 sene sonra herkesin stream destekleyen televizyonu ve internet alt yapısı olucak....
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Schmerzhaft 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

PS4 satış rekoru kırıyor ve Uncharted 4 yılın en iyi oyunu.

Esas pc Çöp Life tarih oldu. F2p yüzünden pc çoktan öldü adam gibi oyunu da yok. Multi desen hile dolu. Hayalleri boşverin gerçekler bunlar

Önce gerçek üyeliğinle yaz konsol fancığı ergen
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darkdevil35 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

PS4 satış rekoru kırıyor ve Uncharted 4 yılın en iyi oyunu.

Esas pc Çöp Life tarih oldu. F2p yüzünden pc çoktan öldü adam gibi oyunu da yok. Multi desen hile dolu. Hayalleri boşverin gerçekler bunlar

Pc çöpmü hayelmi görüyorsun? kıçı kırık konsollar 30 fps oyun oynatabiliyor sizin kafaniz basmiyor pc oyuncuları yüksek fps ve grafikte oyun oynuyor,zaten konsoldaki

ex oyunlarını oynamak isteyen pc oyuncusu gidip konsolda alıyor,alt tarafı ekran kartı parası,yeni nesil diye sürekli ps 3 ten devşirme oyunlar çıktı başka yok birde bügün

unc 4 çıkıyor,işte konsolcuların düşüklük psikolojisi buradan geliyor hem grafikler önemli değil diyorlar hem unc 4 grafikleri ile övünüyorlar görmemişlik
ama 30 fps,

yapımcılar çok uğraştı ama konsol güçsüz diye ancak 30 fps yapabildiler,60 yapamadılar,sadece multide çamur gibi grafikler 60 fps oldu.
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Schmerzhaft 3 yıl
UltraFast

Schiffsführer Oyunların sunucularda depolanması, kullanıcıların ise oyunu sunucu üzerinden oynamasından bahsedilmiş. Zaten bu teknolojiye erişildiğinde şu an topladığımız high-end PClere de gerek kalmayacak. Tabi oyun için konuşuyorum. Bence şu anda da hiç mantıklı değil konsol sahibi olmak. Fiyat o grafik kalitesini sunan bir donanım için oldukça yüksek. Ayrıca konsolcuların dediği gibi PCde sürekli donanım güncellemek gerekiyor sözünün akla yatan yanı yok. Örnek veriyorum 2011 yılında Intel 2500Klı sistem toplayan bir insan şu an o işlemciye O.C. yapıp 980 Ti bile taksa, muhtemelen Playstation 5 çıktığında bile daha iyi grafiklere ve daha yüksek kare sayısıyla oynayacaktır.
İyi de ben niye Windowsun saçma sapan yazılım ve donanım optimizasyonlarıyla uğraşayım ki. Açarım konsolu 15 sn de oyundayım. Dev tv ekranımda izlerim. Bunun için de ekstra para vermem gerekiyorsa veririm elbette. 15 yaşımda olsam pc hala 10 numara olurdu benim için söküp takmak uğraşmak hobi gibi. Ama yaş olmuş 28. Zamanım yok ki. Bana piksel değil kullanım kolaylığı ve hız lazım.


Pcde sanki 1 saatte oyuna giriyoruz ben 1 dakikada pcde oyuna giriyorum pcyi açtığımda ayrıca ssd ile pc 20 saniye açılıyor artık donanım optimizasyonunuda bir çok oyun donanıma göre otomatik yapıyor geriye birtek ayda 1-2 defa driver güncellemek kalıyor onuda nvdia uygulamasında bildiririliyor driver güncellenmeli diye oda 3-4 dakikalık iş playstation güncellemeleride bu kadar sürüyor hatta bazıları daha fazla bu kadarda abartı olmazki illa pcye çamur atacaksınız konsollar size göre dünyanın en über süper cihazı bu arada yaşımda 22 ergen falanda değilim.
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Schmerzhaft 3 yıl
Philae
4k 60 fpsler yine havada uçuşuyor. 4k 60 fps alabilmek için kaç liralık bi pc lazım.Onu geçtim 4k bi monitör ne kadar? Elma ile armutu karşılaştırmak gibi bişey ya. Param olsa ben de alırım 5000lik bi pc keyfime bakarım. Burada önemli olan kaç paraya ne aldığın 1200liraya konsol aldın 3 4 sene kullanıyorsun en az ps3 10 seneye yakın kullanıldı neredeyse. Ben de pc taraftarıyım ama dolar bu kadar yüksekken olmuyor 1500tl ye bi pc kursan bile yeni nesil oyunları oynatmıyor işte.

10 yıl kullanıldıda nasıl kullanıldı ps 3'ün son dönemdeki oyunları rezaletti grafik olarak.
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Schmerzhaft 3 yıl
Şu bulut kadar saçma bir şey yok oyunun sunucularda depolanmasının nesi iyi öyle oynamaktansa gider oyun videoları izlerim vazgeçin artık şu bulut zihniyetinden bu teknolojide gelecek yok oyuncuların çoğuda bunu istemiyor zorla millete bunu dayatamazsınız.
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