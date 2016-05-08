EA patronu: "Gelecekte konsollar tarih olabilir"

Oyunculuğun en büyük ayrımı PC ve konsollar arasında yaşanıyor. Her iki seçenek de kendine has avantaj ve dezavantajlarla birlikte kemik bir kullanıcı kitlesine de sahip. Konsollar uzun yıllardır sorunsuzca oyun oynanan bir platform olarak görülse de son yıllarda bu çizgiden biraz kaymış durumdalar. Bunun yanı sıra konsol altyapılarının PC'ye benzer bir mimariye taşınması da rekabetin iki tarafını birbirine yaklaşmasını sağlamıştı.

Önemli oyun üreticisi ve yayıncısı Electronic Arts'ın "Rekabetten sorumlu şefi" Peter Moore son konuşmasında konsolların geleceğinin karanlık olduğunu söyledi. The Daily Orange'a konuşan Moore: "İleride konsolların bugün bildiğimiz gibi olacağını düşünmüyorum. Stream teknolojisi gelişiyor ve bu sayede donanımları evimize taşımamıza gerek kalmayacak. Battlefield 12 oynamak istediğinizde Xbox'ı açmak yerine çok daha basit bir çip ve monitör ile bunu yapabileceksiniz" dedi.

Yeni nesil konsolların kısa süre içerisinde donanım güncellemesine gereksinim duyması da bu değişim için önemli bir gösterge sayılabilir. Konsol sahipleri genellikle 3 yılda eskiyecek bir ürünü almaya alışık olmadıkları için bu değişimler onları haklı olarak rahatsız ediyor, ancak diğer yandan konsol gücünün PC'yi yakalayabilmesi için de bu tarz güncellemeler şart gibi. Özellikle 4K oyunculuk ve VR gibi üst düzey deneyimler önümüzdeki yıl güncellenecek konsollar üzerinde bile tam anlamıyla sunulamayabilir. Bu durumda bir kaç yıl sonra yine yeni bir donanım güncellemesi gerekecektir.

Her ne kadar Moore'un söylediği değişim kısa süre içerisinde gerçekleşecek gibi görünmese de bugün konsolların zararına fiyatlarla satıldığını biliyoruz. Eğer stream teknolojisi için yeterli altyapı sağlanırsa konsol üreticilerinin üzerinden de bir yük kalkacak diyebiliriz. Bu durumda sektördeki para akışı da yalnızca yazılımlar üzerinden dönmeye başlayacak bu durum da tabii ki sektördeki dengeleri değiştirecektir. Belkide konsol üreticileri arka planda 5-10 yıllık süreye ihtiyaç duyacak bu değişime hazırlanmaya başlamıştır bile.

http://www.tweaktown.com/news/52028/ea-boss-there-consoles-future/index.html