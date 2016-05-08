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Massachusetts'in dünyayı daha iyi hale getirmesi için 5 milyar dolar gerekiyor

Dünyanın en önemli eğitim ve bilim kurumlarından birisi olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü dünyayı ve insanlığı daha iyi yapabilmek için kolları sıvamış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,9b
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39
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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ABD'de yer alan ve dünyanın sayılı eğitim kurumları arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) özellikle bilim, mühendislik ve ekonomi alanlarında dünyaya yön veren isimleri yetiştirmesiyle biliniyor. Dünyanın ve insanlığın gidişatını daha iyi bir noktaya taşımak isteyen kurum bu yolda "Campaign for a Better World"'ü (Daha iyi bir dünya kampanyası) başlattı.
Bu önemli kampanya için öngörülen maddi tutar ise 5 Milyar dolar. Dünyayı daha iyi bir hale getirme planı 6 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar bilimi keşfetmek, dünyanın sağlığı, insan sağlığı, yenilik ve girişimcilik, "öğren, öğret ve yaşa" ve MIT'nin çekirdeği şeklinde isimlendirilmiş.
Bilimi keşfetmek aşamasında beyin yaşlanması, Güneş Sistemi dışındaki gezegenler ve protein etkileşimini gibi ilginç bilimsel konular yer alıyor. Dünya sağlığı aşamasında ise sürdürülebilir tüketim arayışı ve iklim değişikliğini önleyecek çevresel çözümler üzerinde çalışılacak.  İnsan sağlığı aşamasında genetik dizilim, uygun ve erişilebilir hastalık testleri, yaygın hastalıkların azaltılması gibi çalışmalar var.
Kalan 3 aşama ise bu geliştirmelerin planlaması, sonraki nesillere aktarılması ve MIT için önemi gibi konuları ele alıyor. Üniversite şu ana kadar 5 Milyar dolarlık tutarın 2.6 Milyar dolarını toplamış durumda ve bağışları kabul etmeye devam ediyor. Projeyi incelemek isteyenler kaynak linkinden web sayfasına ulaşabilirler. Bağışta bulunmak isteyenler ise buraya tıklayarak bağış sayfasına göz atabilir.
https://betterworld.mit.edu/teaching-learning-and-living/ Yorum Yaz
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yoksulseytan22 3 yıl en beğenilen Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
David rockefeller altıncı kalp naklini 99. yaşında yaptırmış ama beyin nakli yaptıramayacağı ortada.

Beyin yaşlanmasını durdurmak lazım ki dünyanın en zengin insanları daha fazla yaşayabilsin.

İşte altı kez kalp nakli yapılmış kişi:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Önce aids hastalığını bilerek yaydığını itiraf eden doktorun kime çalıştığını bulsunlar, tedavisi bilindiği halde halka sunulmayan hastalıkların gizli bilgilerini alsınlar, gerisi gelir.

Dünya sağlığı mı? Hala petrol kullanılıyor. Deodorant sıkılıyor. Kimyasal atıklar heryerde. Orman katliamı durmuyor. Ülkeleri ele geçirmek için "sen orman katliamı yaptın, artık ülkeni biz devralıyoruz" diyecek halleri yok ya.

Ooo girişimcilikten de bahsedilmiş. Ekonomi ile oynayıp onlarca ülkede sefalet ve açlıktan ölümlere sebep olanlardan hesap soracaklar mı? Yaparlarsa zaten 110 trilyon dolardan fazla kazanır tüm dünya. 110 Trilyon dolar demek 20 yıl ilerleme demek.

Düzeltme: en zengin 15 ailenin toplamı 110 trilyon dolardan fazlaymış(2014 yılında) Belki şimdi 500 trilyon dolar olmuştur. Bakınız suriyenin petrolleri, suriyede satılan çocuklar ve orada gelişen organ ticareti(bilin bakalım kimlerden alınıyor bu organlar ve kimlere satılıyor, ipucu: bir vücuttan 200bin dolar ederinde organ çıkartıyorlarmış).

Hiç 110 trilyon doların bozduğu doğa, ekonomi ve insanlık 5 milyar dolarla düzeltilir mi? Bozanın parasıyla yapman lazım.



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İstersen peygamber ol, istersen tüm dünyayı satın alacak paran ve gücün olsun, 99 yaşında kalp ameliyatı masasından kalkamazsın.
Youtube tan çarpıtma videoları izleyip kafalarınızı zehirleyeceginize adam olun bir iki kitap okuyun.

6 kez kalp ameliyatı olmak hem de yaşlı olarak?
Git bi doktora sor ondan sonra böyle şeylere inan.

Youtube tan video izleyip, illuminatinin, dış mihrakların büyük oyununu çözdüğünü sanan insanlar var hâlâ!

Yıl olmuş 2016!
Tugrul_512bitDavid rockefeller altıncı kalp naklini 99. yaşında yaptırmış ama beyin nakli yaptıramayacağı ortada.Beyin yaşlanması...
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Tugrul_512bit 3 yıl
David rockefeller altıncı kalp naklini 99. yaşında yaptırmış ama beyin nakli yaptıramayacağı ortada.

Beyin yaşlanmasını durdurmak lazım ki dünyanın en zengin insanları daha fazla yaşayabilsin.

İşte altı kez kalp nakli yapılmış kişi:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Önce aids hastalığını bilerek yaydığını itiraf eden doktorun kime çalıştığını bulsunlar, tedavisi bilindiği halde halka sunulmayan hastalıkların gizli bilgilerini alsınlar, gerisi gelir.

Dünya sağlığı mı? Hala petrol kullanılıyor. Deodorant sıkılıyor. Kimyasal atıklar heryerde. Orman katliamı durmuyor. Ülkeleri ele geçirmek için "sen orman katliamı yaptın, artık ülkeni biz devralıyoruz" diyecek halleri yok ya.

Ooo girişimcilikten de bahsedilmiş. Ekonomi ile oynayıp onlarca ülkede sefalet ve açlıktan ölümlere sebep olanlardan hesap soracaklar mı? Yaparlarsa zaten 110 trilyon dolardan fazla kazanır tüm dünya. 110 Trilyon dolar demek 20 yıl ilerleme demek.

Düzeltme: en zengin 15 ailenin toplamı 110 trilyon dolardan fazlaymış(2014 yılında) Belki şimdi 500 trilyon dolar olmuştur. Bakınız suriyenin petrolleri, suriyede satılan çocuklar ve orada gelişen organ ticareti(bilin bakalım kimlerden alınıyor bu organlar ve kimlere satılıyor, ipucu: bir vücuttan 200bin dolar ederinde organ çıkartıyorlarmış).

Hiç 110 trilyon doların bozduğu doğa, ekonomi ve insanlık 5 milyar dolarla düzeltilir mi? Bozanın parasıyla yapman lazım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
David rockefeller altıncı kalp naklini 99. yaşında yaptırmış ama beyin nakli yaptıramayacağı ortada.Beyin yaşlanmasını durdurmak lazım ki dünyanın ...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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CooL_ROMEO 3 yıl
Ne bu gavur düşmanlığı anlamıyorum ya. Adamlar gayet güzel bir şey ortaya koymuş MIT kendini kanıtlamış bir üniversite bizimkiler daha MIT ye bok atsınlar. Arkadaşlar lütfen çalışın çabalayın öğrenin ve bilgiyi insanlarla paylaşıma açık olun, blog açın bilgi paylaşın bedava kurs verin internetten video çekip yayınlayın ,önce siz öğrenin sonra öğretin başka türlü gelişim sağlanamaz. Komplo teorilerine takılıp kalmayın geleceğimiz ellerimizde.
Ne bu gavur düşmanlığı anlamıyorum ya. Adamlar gayet güzel bir şey ortaya koymuş MIT kendini kanıtlamış bir üniversite bizimkiler daha MIT ye bok atsınlar. Ark...
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bionic1 3 yıl
Bu denilenden bunu anladıysan artık...
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DH Misafiri 3 yıl
Tüm donanım haber editörleri olarak, o kadar çok imla , yazım hatası yapıyorsunuz ki bazen ne anlatmak istediğinizi anlamak için Türkçe bilmek yetmiyor. Yazdığınız yazıları yayınlamadan önce birkaç kez okursanız iyi olur.
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Parola_18 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Tüm donanım haber editörleri olarak, o kadar çok imla , yazım hatası yapıyorsunuz ki bazen ne anlatmak istediğinizi anlamak için Türkçe bilmek yetmiyor. Yazdığınız yazıları yayınlamadan önce birkaç kez okursanız iyi olur.

herkesin okuyup anladıgını okuyup anlayamayacak kadar anlayışı kıtsın yani ?
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bionic1 3 yıl
E o dediğin adamlara maşa olanlar ne olacak? Şu dünyadaki belki de islamiyet dininin gerçek manada yaşanma ihtimali olan tek ülkeyi (Türkiye) bu hale sokanlardan razı olacak mı Allah? Çalıp çırpandan, riyayı - ihaneti ibadet haline getirenden, bu rezillikler hergün gözünün önünde yaşanırken tekerleri dönsün diye ses çıkarmayan milyonlardan razı olacak mı Allah? Bu şekilde düşününce bahsettiğin kişilerden çok ta farkı kalmayan bir toplum görmüyor musun?
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Scientifique 3 yıl
yzaw he he
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Nevfel 3 yıl
Hayır yapanlar vergiden düşüyor amerikada o nedenle bu tarz hayır işleri çabucak halloluyor. Hem zenginler toplum önünde hayırsever imaj çiziyor hem de gerçek şeytani yüzlerini kimse görmemiş oluyor.

MIT ye gelirsek sen kapitalist sömürge düzenini durdurabilecek bir bilimsel buluş yap sonra o amerikanın hergün katlettiği insan hayatlarını kurtarabilecek bir teknoloji geliştir.

Siyonistlerin ne haltlar yaptığına inanmayanlara gelirsek, şeytanın en büyük aldatması kendini inkar ettirmesidir. Dünya nüfusunun büyük bir kısmı köleleşmiş, siyonistlere çalıştığını göremeyecek kadar aklı uyuşmuş ya da uyuşturulmuş. Bu adamlar yılan gibi zehirlemekten zevk alıyorlar. İnsan öldürmekle bir karıncayı öldürmek arasında bunlar için zerre fark yok. Allah hepsinin belasını verecek öyle yada böyle hepsi ölümü tadacak ve cehennemi boylayacak.
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bionic1 3 yıl
Yapsa yapsa MİT yapar zaten böyle birseyi. Ama onu yapana kadar Massachusetts ni gelir dağılımını daha adil bir eyalet haline getirmekle başlasalar daha inandırıcı olacak. Ama tabi para kaynakları bağışlar ve bağışı yapanlar da elbette oranın ve abd nin en zenginleri. Onlar böyle bir projeye destek verir mi orası meçhul.
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CVenturas 3 yıl
Bu anasayfa haberleri bir bana mi gavur yalakaligi kokuyor. Sizin hic mi fikriniz yok? Tek isiniz yabancı kaynaklari cevirmek mi? İnsanlari salak yerine koyuyorsunuz. Hepiniz. Biraz fikriniz olsun. İnsanlara dogru haberi ulastirmaya calisin. Nereden biliyorsunuz iyi niyetli bir calisma oldugunu? Ortada bir kesinlik yoksa iddia vardir. Dunyayi daha iyi hale getirme iddiasiyla su kurulus karsimiza çıktı tarzinda yazilmasi gereken haberin haline bak.
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yoksulseytan22 3 yıl
fthkn
yoksulseytan22
Tugrul_512bit David rockefeller altıncı kalp naklini 99. yaşında yaptırmış ama beyin nakli yaptıramayacağı ortada. Beyin yaşlanmasını durdurmak lazım ki dünyanın en zengin insanları daha fazla yaşayabilsin. İşte altı kez kalp nakli yapılmış kişi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Önce aids hastalığını bilerek yaydığını itiraf eden doktorun kime çalıştığını bulsunlar, tedavisi bilindiği halde halka sunulmayan hastalıkların gizli bilgilerini alsınlar, gerisi gelir. Dünya sağlığı mı? Hala petrol kullanılıyor. Deodorant sıkılıyor. Kimyasal atıklar heryerde. Orman katliamı durmuyor. Ülkeleri ele geçirmek için sen orman katliamı yaptın, artık ülkeni biz devralıyoruz diyecek halleri yok ya. Ooo girişimcilikten de bahsedilmiş. Ekonomi ile oynayıp onlarca ülkede sefalet ve açlıktan ölümlere sebep olanlardan hesap soracaklar mı? Yaparlarsa zaten 110 trilyon dolardan fazla kazanır tüm dünya. 110 Trilyon dolar demek 20 yıl ilerleme demek. Düzeltme: en zengin 15 ailenin toplamı 110 trilyon dolardan fazlaymış(2014 yılında) Belki şimdi 500 trilyon dolar olmuştur. Bakınız suriyenin petrolleri, suriyede satılan çocuklar ve orada gelişen organ ticareti(bilin bakalım kimlerden alınıyor bu organlar ve kimlere satılıyor, ipucu: bir vücuttan 200bin dolar ederinde organ çıkartıyorlarmış). Hiç 110 trilyon doların bozduğu doğa, ekonomi ve insanlık 5 milyar dolarla düzeltilir mi? Bozanın parasıyla yapman lazım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
İstersen peygamber ol, istersen tüm dünyayı satın alacak paran ve gücün olsun, 99 yaşında kalp ameliyatı masasından kalkamazsın. Youtube tan çarpıtma videoları izleyip kafalarınızı zehirleyeceginize adam olun bir iki kitap okuyun. 6 kez kalp ameliyatı olmak hem de yaşlı olarak? Git bi doktora sor ondan sonra böyle şeylere inan. Youtube tan video izleyip, illuminatinin, dış mihrakların büyük oyununu çözdüğünü sanan insanlar var hâlâ! Yıl olmuş 2016!
Her yerde 6 kez kalp takıldığı söyleniyor. Sana mı inanalım yani yıl 2016 olmuş?

Al haberi yapanlar alttada olayın sahte olduğunu yazmış. Zaytung haberini gerçek sanıp heyecanlanmayın. Bir düşünün araştırın başka kaynakları da.
haberturk.com/...
HABER SAHTE, MESELE GERÇEK
Rockefeller’a Allah uzun ömürler versin... Fakat insan düşünmez mi; “Bu adam nasıl hemen de ayaklandı” diye? Gelin görün ki haber dünya çapında yayıldı, sosyal medya çalkalandı, hatta sırf hikâyeye “haber” diye yer verdiği için bazı gazetelerin tirajı düştü. Kendini aldatılmış hisseden eleştirmenler de boş durmadı tabii. Öfkelilerdi. Zengin insanların yedek lastik değiştirir gibi kalp nakline başvurduğundan, gezegenin piyonlarının ise ölüme terk edildiğinden dem vurdular. Belki öfkelerinin kaynağı sahteydi lakin duyguları asılsız değil. Zira, mesele tıbbın imkânları olduğunda, zenginle fakir arasındaki uçurumdan bahsetmemek gitgide zorlaşıyor.
not: Belki anlamazsın diye net bir şekilde söyleyeyim. Mesele Gerçek diye bahsettiği şey ise zenginlerin sağlık kurumlarında daha iyi ve daha öncelikli olması. Normalde kalp nakli yapılacak kişi sıraya alınır. Bu sırada öncelikli olmayan hastalardan biride yaşlı olanlardır. Yaşlı ise hele ki çok yaşlı ise hiç bir kurum kalp vermez hastaya.
Rockerfellerin 6 kez kalp nakli yalanı tamamen uydurmadır ve sosyal medyada yayılmıştır. Çoğu haber kanalları bu zaytung haberine atlamış bazılarının bu yüzden trajları düşmüştür.
YANİ KENDİNİ YANLIZ HİSSETMENE GEREK YOK, SENİN GİBİ ÇOK SAZAN VARMIŞ BU OLTAYA DÜŞEN.
BYEEE
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esmerbuyucu 3 yıl
ÖzdalDoğru
Dünyanın daha bir yer olabilmesi için insan nüfusunun, Çinin veya Hindistanın nüfusundan daha az olması lazım. Ayrıca nüfus artışının bir şekilde sıfırlanması şart.

Kesinlikle nüfus artışı azaltılması lazım. Ne kadar az insan o kadar fazla yaşanabilir dünya. Ne kadar az şehirleşme o kadar az zarar.
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fthkn 3 yıl
yoksulseytan22
Tugrul_512bit David rockefeller altıncı kalp naklini 99. yaşında yaptırmış ama beyin nakli yaptıramayacağı ortada. Beyin yaşlanmasını durdurmak lazım ki dünyanın en zengin insanları daha fazla yaşayabilsin. İşte altı kez kalp nakli yapılmış kişi:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Önce aids hastalığını bilerek yaydığını itiraf eden doktorun kime çalıştığını bulsunlar, tedavisi bilindiği halde halka sunulmayan hastalıkların gizli bilgilerini alsınlar, gerisi gelir. Dünya sağlığı mı? Hala petrol kullanılıyor. Deodorant sıkılıyor. Kimyasal atıklar heryerde. Orman katliamı durmuyor. Ülkeleri ele geçirmek için sen orman katliamı yaptın, artık ülkeni biz devralıyoruz diyecek halleri yok ya. Ooo girişimcilikten de bahsedilmiş. Ekonomi ile oynayıp onlarca ülkede sefalet ve açlıktan ölümlere sebep olanlardan hesap soracaklar mı? Yaparlarsa zaten 110 trilyon dolardan fazla kazanır tüm dünya. 110 Trilyon dolar demek 20 yıl ilerleme demek. Düzeltme: en zengin 15 ailenin toplamı 110 trilyon dolardan fazlaymış(2014 yılında) Belki şimdi 500 trilyon dolar olmuştur. Bakınız suriyenin petrolleri, suriyede satılan çocuklar ve orada gelişen organ ticareti(bilin bakalım kimlerden alınıyor bu organlar ve kimlere satılıyor, ipucu: bir vücuttan 200bin dolar ederinde organ çıkartıyorlarmış). Hiç 110 trilyon doların bozduğu doğa, ekonomi ve insanlık 5 milyar dolarla düzeltilir mi? Bozanın parasıyla yapman lazım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
İstersen peygamber ol, istersen tüm dünyayı satın alacak paran ve gücün olsun, 99 yaşında kalp ameliyatı masasından kalkamazsın. Youtube tan çarpıtma videoları izleyip kafalarınızı zehirleyeceginize adam olun bir iki kitap okuyun. 6 kez kalp ameliyatı olmak hem de yaşlı olarak? Git bi doktora sor ondan sonra böyle şeylere inan. Youtube tan video izleyip, illuminatinin, dış mihrakların büyük oyununu çözdüğünü sanan insanlar var hâlâ! Yıl olmuş 2016!

Her yerde 6 kez kalp takıldığı söyleniyor. Sana mı inanalım yani yıl 2016 olmuş?
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fthkn 3 yıl
Sorunları paraya çevrilmiş değerlerle çözemezsiniz. Önemli olan sorunu çözecek kaynak ve yetşimiş insan var mı diye sormaktır. Bugün dünyada insanlar para kazanmak için öylesi saçma işlerle uğraşıyor ki ne kaynak ne de yetişmiş insan denklemi ile bu aptallığı açıklayamıyorsunuz. Çünkü her değer hatta değer sandığınız saçmalıkların bile parasal bir karşılığı olmak zorunda. 5 milyar dolara ihtiyacı varmış. Amerika Irak savaşına 500 milyar dolardan fazla para harcadı. Yüzde 5'ini ayırsaydınız biz de bu saçma sapan haberi görmek zorunda kalmazdık. Bal tutan parmağını yalar gibi okkalı bir deyimle bitireyim. Böyle yardım zırvalarının tek amacı bu deyimde gizlidir.
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