Massachusetts'in dünyayı daha iyi hale getirmesi için 5 milyar dolar gerekiyor

ABD'de yer alan ve dünyanın sayılı eğitim kurumları arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) özellikle bilim, mühendislik ve ekonomi alanlarında dünyaya yön veren isimleri yetiştirmesiyle biliniyor. Dünyanın ve insanlığın gidişatını daha iyi bir noktaya taşımak isteyen kurum bu yolda "Campaign for a Better World"'ü (Daha iyi bir dünya kampanyası) başlattı.

Bu önemli kampanya için öngörülen maddi tutar ise 5 Milyar dolar. Dünyayı daha iyi bir hale getirme planı 6 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar bilimi keşfetmek, dünyanın sağlığı, insan sağlığı, yenilik ve girişimcilik, "öğren, öğret ve yaşa" ve MIT'nin çekirdeği şeklinde isimlendirilmiş.

Bilimi keşfetmek aşamasında beyin yaşlanması, Güneş Sistemi dışındaki gezegenler ve protein etkileşimini gibi ilginç bilimsel konular yer alıyor. Dünya sağlığı aşamasında ise sürdürülebilir tüketim arayışı ve iklim değişikliğini önleyecek çevresel çözümler üzerinde çalışılacak. İnsan sağlığı aşamasında genetik dizilim, uygun ve erişilebilir hastalık testleri, yaygın hastalıkların azaltılması gibi çalışmalar var.

https://betterworld.mit.edu/teaching-learning-and-living/

Kalan 3 aşama ise bu geliştirmelerin planlaması, sonraki nesillere aktarılması ve MIT için önemi gibi konuları ele alıyor. Üniversite şu ana kadar 5 Milyar dolarlık tutarınve bağışları kabul etmeye devam ediyor. Projeyi incelemek isteyenler kaynak linkinden web sayfasına ulaşabilirler. Bağışta bulunmak isteyenler isebağış sayfasına göz atabilir.