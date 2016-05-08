Massachusetts'in dünyayı daha iyi hale getirmesi için 5 milyar dolar gerekiyor

ABD'de yer alan ve dünyanın sayılı eğitim kurumları arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) özellikle bilim, mühendislik ve ekonomi alanlarında dünyaya yön veren isimleri yetiştirmesiyle biliniyor. Dünyanın ve insanlığın gidişatını daha iyi bir noktaya taşımak isteyen kurum bu yolda "Campaign for a Better World"'ü (Daha iyi bir dünya kampanyası) başlattı.
Bu önemli kampanya için öngörülen maddi tutar ise 5 Milyar dolar. Dünyayı daha iyi bir hale getirme planı 6 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar bilimi keşfetmek, dünyanın sağlığı, insan sağlığı, yenilik ve girişimcilik, "öğren, öğret ve yaşa" ve MIT'nin çekirdeği şeklinde isimlendirilmiş.
Bilimi keşfetmek aşamasında beyin yaşlanması, Güneş Sistemi dışındaki gezegenler ve protein etkileşimini gibi ilginç bilimsel konular yer alıyor. Dünya sağlığı aşamasında ise sürdürülebilir tüketim arayışı ve iklim değişikliğini önleyecek çevresel çözümler üzerinde çalışılacak. İnsan sağlığı aşamasında genetik dizilim, uygun ve erişilebilir hastalık testleri, yaygın hastalıkların azaltılması gibi çalışmalar var.Kalan 3 aşama ise bu geliştirmelerin planlaması, sonraki nesillere aktarılması ve MIT için önemi gibi konuları ele alıyor. Üniversite şu ana kadar 5 Milyar dolarlık tutarın 2.6 Milyar dolarını toplamış durumda ve bağışları kabul etmeye devam ediyor. Projeyi incelemek isteyenler kaynak linkinden web sayfasına ulaşabilirler. Bağışta bulunmak isteyenler ise buraya tıklayarak bağış sayfasına göz atabilir.
https://betterworld.mit.edu/teaching-learning-and-living/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İstersen peygamber ol, istersen tüm dünyayı satın alacak paran ve gücün olsun, 99 yaşında kalp ameliyatı masasından kalkamazsın.
Youtube tan çarpıtma videoları izleyip kafalarınızı zehirleyeceginize adam olun bir iki kitap okuyun.
6 kez kalp ameliyatı olmak hem de yaşlı olarak?
Git bi doktora sor ondan sonra böyle şeylere inan.
Youtube tan video izleyip, illuminatinin, dış mihrakların büyük oyununu çözdüğünü sanan insanlar var hâlâ!
Yıl olmuş 2016!
Beyin yaşlanmasını durdurmak lazım ki dünyanın en zengin insanları daha fazla yaşayabilsin.
İşte altı kez kalp nakli yapılmış kişi:
Önce aids hastalığını bilerek yaydığını itiraf eden doktorun kime çalıştığını bulsunlar, tedavisi bilindiği halde halka sunulmayan hastalıkların gizli bilgilerini alsınlar, gerisi gelir.
Dünya sağlığı mı? Hala petrol kullanılıyor. Deodorant sıkılıyor. Kimyasal atıklar heryerde. Orman katliamı durmuyor. Ülkeleri ele geçirmek için "sen orman katliamı yaptın, artık ülkeni biz devralıyoruz" diyecek halleri yok ya.
Ooo girişimcilikten de bahsedilmiş. Ekonomi ile oynayıp onlarca ülkede sefalet ve açlıktan ölümlere sebep olanlardan hesap soracaklar mı? Yaparlarsa zaten 110 trilyon dolardan fazla kazanır tüm dünya. 110 Trilyon dolar demek 20 yıl ilerleme demek.
Düzeltme: en zengin 15 ailenin toplamı 110 trilyon dolardan fazlaymış(2014 yılında) Belki şimdi 500 trilyon dolar olmuştur. Bakınız suriyenin petrolleri, suriyede satılan çocuklar ve orada gelişen organ ticareti(bilin bakalım kimlerden alınıyor bu organlar ve kimlere satılıyor, ipucu: bir vücuttan 200bin dolar ederinde organ çıkartıyorlarmış).
Hiç 110 trilyon doların bozduğu doğa, ekonomi ve insanlık 5 milyar dolarla düzeltilir mi? Bozanın parasıyla yapman lazım.