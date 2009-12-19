3QI ekran teknolojisi Apple Tablet'de kullanılabilir ?

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Pixel QI... Muhtemelen bu firmanın ismini ilk defa duyan okuyucularımız vardır. Ancak kısaca bahsetmek gerekirse geliştirdikleri yeni 3QI ekran teknolojisi sayesinde adlarını yavaş yavaş duyurmaya başladılar.

Pixel QI'ın geliştirdiği 3QI'ı diğerlerinden farklı kılan özellikleriyse şöyle;

Güneş ışığında e-ink ekranlar kadar rahat okuma imkanı

daha canlı renkler

Yaklaşık %50-%75 tasarruflu güç tüketimi yani mobil cihazlarda çok daha uzun pil ömrü

Düşük fiyat

İnce tasarım

Firmanın kurucularından Mary Lou Jepsen, geliştirdikleri bu paneli tanıtmak için bir çok bilgisayar üreticisiyle irtibata geçtiklerini belirtiyor. Yani gelecekte Pixel QI'ın panellerini mobil cihazlarımızda görebiliriz. Bir diğer önemli noktaysa Tablet cihazlar çünkü Jepsen'ın kendi blogunda yaptığı açıklama da ilk seri panellerin Tablet'ler için özelleştiğini, oldukça ince olacaklarını ve en önemlisi çoklu dokunmatiğe duyarlı olacağının haberini bizlere veriyor.

Pixel QI'ın 3QI'ın ilk satışına 2010'un ilk bölümünde başlayacak olması ve bunların çoklu dokunmatik desteği sunan özel Tablet ekranları olması akıllara ilk olarak "Acaba Apple Tablet için mi ?" sorusunun gelmesine neden oluyor.