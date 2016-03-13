4.5G ile birlikte hangi hız ve kota seçeneklerini göreceğiz?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülke olarak iki hafta sonra 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Bu videomuzda Turkcell Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ile 4.5G hakkında merak edilenleri konuştuk.
4.5G ile gelecek yenilikler, hız artışı ve kota tarafında merak edilen her şeyi, Turkcell'in Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz'e sorduk.
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Bunlar hızı arttırır, kotayı arttırmaz.
Kotayı arttırır, hızı düşürürler.
Yani ne yapar, ne eder onlardan daha fazlasını almamıza izin vermez,
Ama her hâlükârda da bunları bize yenilik diye yutturup bizden daha fazla parayı alırlar.
Zaten hali hazırda 3.5G, 42mbps hızları destekliyor ama bunu görebilen var mı, yok tabi ki.
Yani değişen tek şey bize giren kazığın ebadı ve markası, gerisi lafı güzaf.