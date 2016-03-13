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4.5G ile birlikte hangi hız ve kota seçeneklerini göreceğiz?

3 yıl
27,9b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülke olarak iki hafta sonra 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Bu videomuzda Turkcell Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ile 4.5G hakkında merak edilenleri konuştuk.
4.5G ile gelecek yenilikler, hız artışı ve kota tarafında merak edilen her şeyi, Turkcell'in Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz'e sorduk.
 

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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
4G olayı böylesi operatörlerin olduğu ülkeler için çok anlamsız, kanımca.

Bunlar hızı arttırır, kotayı arttırmaz.

Kotayı arttırır, hızı düşürürler.

Yani ne yapar, ne eder onlardan daha fazlasını almamıza izin vermez,

Ama her hâlükârda da bunları bize yenilik diye yutturup bizden daha fazla parayı alırlar.

Zaten hali hazırda 3.5G, 42mbps hızları destekliyor ama bunu görebilen var mı, yok tabi ki.

Yani değişen tek şey bize giren kazığın ebadı ve markası, gerisi lafı güzaf.
4G olayı böylesi operatörlerin olduğu ülkeler için çok anlamsız, kanımca.Bunlar hızı arttırır, kotayı arttırmaz.Kotayı arttırır, hızı dü...
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3 Yanıt Yanıtla +85
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mehmedaltair 3 yıl
İzleyip kota harcamayın durmak yok kazığa devam diyorlar
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muratai 3 yıl
Yahu neden yaziya dokmuyorsunuz? Videoyu izlemek zorunda miyiz?!?!
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1 Avatar
dobrasam 3 yıl
arkadaşlar fatura lı hatta internet paketi cazibesi ne kapılarak geçmeyin tavsiye etmiyorum eğer stop özelliği olan tarife ise o ayrı tabi
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@BJK@ 3 yıl
Bayram değil seyran değil türkcell 2017 yılına kadar her ay 1 Gb internet tanımlamış hattıma
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-The Difference- 3 yıl
4,5G gelince 3G rahatlar gibi geliyor ama 4,5G den performans alamayan kişiler zaten 3G kullanmaya devam edecek. Belki ileriye doğru 1 seneye oturmaya başlarsa 3G rahatlar şu an 4,5G destekleyen telefonlar genelde yeni revizyon oluyor. Adam elindeki telefonu satıp da LTE destekli telefon almak istemezse yine 3G dolu kalır. Kotalar gerçekten üst seviyede olmalı müşteriyi tatmin etmeli. Hızlar arttı ama insanlar genelde en iyi en uygun hizmet veren operatörü seçer bu konuda çünkü hızlar dedikleri gibi 300 küsür mbs leri görmeyecek. En iyi tarifeyi yapan operatör bu işi önde götürür.
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kont_andre 3 yıl
sis651
RRU 2Gde kullanılmaz demedim ki, kullanılıyor zaten. :D Sadece 3G ve 4Gde antene yakınlığı daha fazla tercih ediliyor kayıp azalsın diye, ondan daha görünür halde. :) Eskiden sadece yoğun yerlerde çift RRU görürdüm, sonradan Turkcellde çoğu yerde ikilenmiş. Dediğiniz gibi bazı yerlerde herhalde eski ikinin işini tek başına yapan yeni Ericssonlar var. Ama hala eski teklilerin de yeni eklemelerle çiftlendiği yerler görüyorum. Daha ucuza mı geliyor, eskileri mi kullanıyorlar diye bilmem. Tabi tipleri yine eski Ericsson RRUlar gibi, içlerinde kaçlı bunlar bilmiyorum. Bulunduğum yerde Huawei kullanılıyor, buralardakiler de yazın bu yanyana takılan modüler olanlarla güncellenmiş. Tekli de var çiftli de. 4.5G de Huaweinin muhabbeti zaten. :) Peki bu Turkcellin NEC ile anlaşması vardı gigabit radyolinkler için. Bunlardan hiç gördünüz mü, gerçekten gigabit performansı var mı?

NEC radyo linkleri turkcell son 6-8 aydır kullanmaya başladı.Sistem olarak hepsi bir arada tipinde olduğundan daha az arıza anlamına geldiğinden kullanılmaya başlandı.Aslında toptan tüm ericsson sitemlerden vazgeçilmesi gerekli fakat nedense yapmadılar.Belkide anlaşmaları var uzun süreli.
NEC'lere dönecek olursak,kullanılan frekans aralıkları ne olursa olsun 4g için yeterli değil.Yani muhakkak fiber bağlantı birleştirmeli her bir baz istasyonunu.1+1 şeklinde kullanılan radyo bağlantılar bile 300megabit'i geçemiyor ve zaten en fazla 1+1 yapılabiliyor.Bu bağlantı şekli de sadece çoklu baz istasyonunu toplayıp merkeze ileten köprü istasyonlarda kullanılıyor.
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kont_andre 3 yıl
sis651
3Gye teorik olarak maks. frekansı verebildiğinde 330 Mbit civarı hız alınması 3G geliştiricilerinin planlarında vardı. Hatta bunu da iki katına yükselterek 600 Mbit civarı hızlara ulaşabilmek mümkün teorik olarak. Ancak sanırım artık geliştirme tarafı tamamen daha verimli bir teknoloji olduğu için 4Gye kaydı, 3G şebekelerini çok fazla yatırım yapıp geliştirmez operatörler. Turkcell işte istasyonlarına çift RRU kurdu 3G için, muhtemelen 80 Mbit civarı kapasitesi var. Daha da üstüne yatırım yapmaz sanırım.

RRU adını bir yerlerden duymuşsunuz :) Doğru duymuşsunuz.Yalnız sadece adını doğru duymuşsunuz:)
RRU,2 g için de kullanılıyordu.Her bir alıcı/verici anten için,alınan sinyalleri/verileri antenden alıp işleyen ve ip tabanlı veriye dönüştüren cihaza bu sinyalleri gönderen cihazdır RRU.2g ve 3g için uzun zamandır tek bir anten/sektör için çift RRU kullanılmakta.Bu yazdıklarım ERİCSSON alt yapısı için geçerlidir.Son 1,1,5 yıldır 3g için ERİCSSON güncelleme yaparak 60watt olan bu RRU'ları birleştirip geliştirerek 120 wattlık tek RRUS'a güncelledi.LTE'de ise(4,5g diye bir tabir sadece ülkemizde kullanılır,ticari amaçlıdır sadece) bu RRUS cihazlara yardımcı ek bir cihaz eklendi.Konuyu daha fazla uzatmanın manası yok.Bir de ek olarak fiber ile bağlı olmayan baz istasyonları(ki çoğu fiberle değil radyo frekansı ile bağlıdır) tekli radyo ile bağlıdır ve tekli radyonun maksimum bant genişliği 150 megabittir.Yani anlatılan hızlar sadece çok merkezi yerlerde geçerlidir şuan için.
Yazan: Alt yapıyı kuran montajcının biri işte:)
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sis651 3 yıl kont_andre
RRU 2G'de kullanılmaz demedim ki, kullanılıyor zaten. :D Sadece 3G ve 4G'de antene yakınlığı daha fazla tercih ediliyor kayıp azalsın diye, ondan daha görünür halde. :)
Eskiden sadece yoğun yerlerde çift RRU görürdüm, sonradan Turkcell'de çoğu yerde ikilenmiş. Dediğiniz gibi bazı yerlerde herhalde eski ikinin işini tek başına yapan yeni Ericsson'lar var. Ama hala eski teklilerin de yeni eklemelerle çiftlendiği yerler görüyorum. Daha ucuza mı geliyor, eskileri mi kullanıyorlar diye bilmem. Tabi tipleri yine eski Ericsson RRU'lar gibi, içlerinde kaçlı bunlar bilmiyorum. Bulunduğum yerde Huawei kullanılıyor, buralardakiler de yazın bu yanyana takılan modüler olanlarla güncellenmiş. Tekli de var çiftli de. 4.5G de Huawei'nin muhabbeti zaten. :)

Peki bu Turkcell'in NEC ile anlaşması vardı gigabit radyolinkler için. Bunlardan hiç gördünüz mü, gerçekten gigabit performansı var mı?
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RSteel 3 yıl
Amaaaaaaaaaaaaaan kotaydı taahhüttü kazık fiyattı derken bi halt olmaz çakma 4 buçuktan 5 lerle
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Korkusuz Üye 3 yıl
Bize hız değil kota lazım.Kimse telefonu download aracı olarak kullanmıyor.4,5 G de hızdan bahsetmek tamamen bilinçsiz tüketiciyi kandırmaya yönelik.
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SturmpioneeR 3 yıl
Kota olmadıktan sonra ne edeyim 200-300 mbit interneti
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Oskis 3 yıl
120mbitleri goruruz gibime geliyor standart olarak..ki buda şu andaki 10mbitlere gore 10 kat yuksegi...375 kimse zaten beklemiyor ..En azindan 100 den asaya dusmesin diye bekliyoruz...bakicaz artik..
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Seko92 3 yıl
Ben size 4.5G'nin en çok ne işe yarayacağını söyleyeyim. Hız artışı paratikte kullanıcılarının %90'ının hayatını etkilemeyecek ancak bu hayatı etkilenmeyecek kullanıcılar gidip, telefonları 4.5G desteklemiyor diye yeni telefon alacaklar. Operatörler de bu telefonları kampanya vs ayağına bir güzel millete satacaklar. Nasıl 4K ve 3D televizyonları millete sattılar ve alanların%90'ı da hayatlarında bir kez bie 3D film izlemediyse aynen öyle olacak.

Ben buradaki arkadaşlara şunu sormak istiyorum, böyle 10 GB falan gibi kotalara neden ihtiyaç duyuyorsunuz ? Bana deseler ki 1 TB cepten internet vereceğiz, çok ucuz bile olsa almam çünkü gerek yok. Eğer evinizde internetiniz yok ve cepten internete giriyorum diyorsanız bu da bana garip geliyor. Cep telefonu büyük ekranlı bilgisayarın yerini hiçbir zaman tutamaz. Cepten film izlenmez, ben izlemem zaten online film izlemem o ayrı. Ancak Faceboook'a girer, Whatsupp'tan yazar, biraz forum gezersiniz. Evinizde internet varsa zaten eve gelince internete kablosuz olarak bağlanıyorsunuz. İlla film izleyecekseniz alın bir Android bilgisayarı, bağlayın TV'ye mis gibi ne yapacaksanız yapın. Cepte 2GB'den fazla kota ne işe yarar ben çözemedim. Maç izliyorum derseniz adres yine Android bilgisayarıdır.

Son olarak, yukarıda IG nickli arkdaşımız şunu yazmış :

"Bunun üstüne Türkiye'de her operatör 4G'yi Band 20 dediğimiz düşük 800MHz frekansından yayacak. Düşük frekansın avantajı daha uzağa yayılması ve binanın duvarlarını daha rahat aşıp apartman içinde olanların çekme gücü artacak. 4G, 800MHz dışında daha yüksek 1800MHz frekansında yayılacak. 1800MHz daha kısa mesafeye yayılır, binaları daha zor aşar ama daha yüksek performans sunar, yani açık alanlarda daha çok işe yarar. "

Burada aynı cümlede hem 4G 800 MHz frekansıdadır diyor hem de 1800 Mhz hızındadır diyor. Ben mi yanlış anlıyorum, hangisi doğru ? Eğer çekim gücüne etkisi olacaksa bu çok güzel olur gerçekten. Yıllardır Turkcell'in diğer operatörlere karşı tek kozu olan çekim gücü mevzusunda eşitlik sağlanır.
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NitroNos 3 yıl
Türkcell kullanıyorum hızlar felan çokta umrumda değil en çok kotayı hangisi veriyorsa ona geçicem.Haziran'da taahhüttüm bitiyor.Vodafone aile indirimi felan cezbedici baya bana 5 mb/sn versinler yeterli yeterki kotam yüksek olsun.Ben tüketiciyim en çok kar hangi operatörde yaşarsam ona geçerim.En iyi frekans bandları alıpta , bir sürü reklam yapıpta komik kotalarla birlikte yüksek hızlar verirse kusura bakmasın babamın oğlu değil ben 1 dakika o operatörde kalmam.
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fnxcoder 3 yıl
bir müşterimin kurumsal turkcell temsilcisinde test hattı vardı yaptığı testte
275Mbps - download
40Mbps - upload
hızları çıktı Ankara/Balgat'ta
kimse hızdan endişe etmesin 100-150 mbps arası rahat gelir.
Asıl can alıcı nokta Paketler kaç GB olacak TürkTelekom gibi
3-5-7 GB yaparsa hiç kullanmanın geçmenin bi anlamı yok.
Benim görüşüm şu minimum paket 10 GB olmalı misal
10-15-20 GB ve isteyende daha fazlasını alabilmeli 50-100 GB gibi
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