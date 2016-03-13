4.5G ile birlikte hangi hız ve kota seçeneklerini göreceğiz?

Ülke olarak iki hafta sonra 4.5G teknolojisini kullanmaya başlayacağız. Bu videomuzda Turkcell Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz ile 4.5G hakkında merak edilenleri konuştuk.

4.5G ile gelecek yenilikler, hız artışı ve kota tarafında merak edilen her şeyi, Turkcell'in Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz'e sorduk.