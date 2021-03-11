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    49 TL'ye satılan sese duyarlı ambiyans led aydınlatmayı satın aldık - Oyuncular için birebir!

    1
    11 Mart 2021, 19:58
    1,6b
    7
    Diğer Elektronik Cihazlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda uygun fiyatıyla ve işlevselliğiyle dikkat çeken Piranha ambiyans led aydınlatmasına sizlerle birlikte göz atıyoruz. 49 TL'ye satılan bu ürün açıkçası tercih edilebilecek bir ürün olmuş.

    Bu videoda uygun fiyatıyla ve işlevselliğiyle dikkat çeken Piranha ambiyans led aydınlatmasına sizlerle birlikte göz atıyoruz. 49 TL'ye satılan bu ürün açıkçası tercih edilebilecek bir ürün olmuş.



    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Philips televizyonu olanlar bu ne ya diyor :)
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    TuncayTurkoglu 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Philips televizyonların bir çoğunda bulunan özellik.
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    B Bugia (Umut ERGÜN) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arabaya takılan ayak altı led bu. Çakmaklık girişli olanı ben a101 den araba için alıp takmıştım.
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    musty578 (mustafa ak) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sese duyarlı olması cokta önemli değiş ekran rengini yansıtması önemli apaçi işi ama tek renk ve kumandalı olması iyi
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi o 2. ses moduyla 3. ses modu nedir öyle ahahhaha,kim çıkardıysa sesleri tebrik ettim pancar motoru gibi şak şak şak.
    Ergenler için güzel bi ürün odanın ışığında bi hareketlenme olduğunda içeri girilmemesi için uyarı sistemi adeta.
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    TheJudgé 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu arada ürünü adreslenebilir led sandım ama düz rgb imiş ,şu alet 49 liraya pahalı bile normal rgb.
    1 Yanıt Yanıtla
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    T th9 6 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    50 tl işte ne bekliyorsunuz.
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