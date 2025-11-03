Giriş
    iOS 26.1 güncellemesi bugün yayınlanacak: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler

    Apple'ın bir aydan uzun süren beta testlerinin ardından iOS 26.1 güncellemesi bugün yayınlaması bekleniyor. iOS 26.1, Türkçe Apple Intelligence'ın yanı sıra birkaç yenilik getirecek.

    Apple iOS 26.1 güncellemesi yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olan iOS 26.1’i yakında yayınlayacak. iOS 26.1, beklenen yeni Siri’yi getirmeyecek olsa da, faydalı yeni özellikler ve arayüz değişiklikleri içeriyor.

    Liquid Glass'ı kapatma

    iOS 26.1, Apple’ın Liquid Glass olarak adlandırdığı yarı saydam tasarımı sevmeyenler için kapatma seçeneği sunuyor. Ayarlar uygulamasında, Ekran ve Parlaklık - Liquid Glass altında iki seçenek çıkıyor: Saydam ve Hafif Renkli. Saydam, şeffaf tasarımı yansıtırken; Hafif Renkli, opaklığı artırıyor ve daha fazla kontrast ekliyor.

    Kilitli ekranda kameranın açılmasını önleme

    iOS 26.1 güncellemesi, iPhone kilit ekranında kameranın yanlışlıkla açılmasını engelleyen yeni bir seçenek getiriyor. Ayarlar uygulamasında Kamera altında “Kamerayı Açmak İçin Kilitli Ekranda Kaydır” seçeneğini göreceksiniz. Bu, kameraya hızlıca erişmek için kilitli ekranında sola kaydırma özelliğini kapatmanıza olanak tanıyor.

    Alarmı kaydırma hareketiyle durdurma

    iOS 26.1 ayrıca alarmları kapatmanın yeni bir yolunu sunuyor. Saat uygulamasında bir alarm çaldığında, alarmı kapatmak için ekranda yeni "durdurmak için kaydır" kontrolü gösteriliyor. Önceki iOS 26 sürümlerinde, yanlışlıkla basılabilen büyük durdur düğmesi bulunuyor. Zamanlayıcılar için de geçerli olan bu değişiklik, Apple'ın iOS 26'daki Saat uygulamasında "durdur" düğmesinin boyutunu önemli ölçüde artırmasının ardından geldi.

    Apple Music'te hızlı şarkı geçişi

    iOS 26.1, Apple Music’te şarkıların daha kolay geçilmesini sağlayan bir değişiklik getiriyor. Artık Apple Music'teki müzik çalarda kaydırarak şarkılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

    Türkçe Apple Intelligence ve AirPods Canlı Çeviri

    iOS 26.1, iPhone 15 Pro ve üstü modeller için Türkçe Apple Intelligence’ı getiriyor. Buna bağlı olarak, AirPods Canlı Çeviri özelliği de bu güncellemeyle geliyor. Ancak ANC özellikli AirPods 4, AirPods Pro 2 veya AirPods Pro 3 sahibi olmanız gerekiyor. Bu özellik, şu anda Türkçe olarak çalışmıyor.

    Güvenlik güncellemelerini otomatik alma

    iOS 26.1, Ayarlar uygulamasında, Gizlilik ve Güvenlik - Güvenlik İyileştirmeleri altına arka planda güvenlik iyileştirmelerini otomatik olarak indirip yüklemek için yeni bir seçenek getiriyor. Bunlar, tam iOS güncellemeleri arasında yayınlanan geçici güvenlik yamaları.

    iOS 26.2 beta Salı günü yayınlanabilir

    iOS 26.1'in yayınlanmasıyla birlikte, Apple'ın odağını hızlıca bir sonraki sürüme kaydırması bekleniyor. iOS 26.2'nin ilk geliştirici beta sürümü Salı günü yayınlanabilir ancak ilk sürümde önemli yeni özellikler beklenmiyor.

