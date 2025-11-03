iOS 26.1 güncellemesi bugün yayınlanacak: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 işletim sisteminin ilk büyük güncellemesi olan iOS 26.1’i yakında yayınlayacak. iOS 26.1, beklenen yeni Siri’yi getirmeyecek olsa da, faydalı yeni özellikler ve arayüz değişiklikleri içeriyor.

iOS 26.1 ile Google Fotoğraflar arka planda yedekleme yapabilecek 1 hf. önce eklendi

Liquid Glass'ı kapatma

iOS 26.1, Apple’ın Liquid Glass olarak adlandırdığı yarı saydam tasarımı sevmeyenler için kapatma seçeneği sunuyor. Ayarlar uygulamasında, Ekran ve Parlaklık - Liquid Glass altında iki seçenek çıkıyor: Saydam ve Hafif Renkli. Saydam, şeffaf tasarımı yansıtırken; Hafif Renkli, opaklığı artırıyor ve daha fazla kontrast ekliyor.

Kilitli ekranda kameranın açılmasını önleme

iOS 26.1 güncellemesi, iPhone kilit ekranında kameranın yanlışlıkla açılmasını engelleyen yeni bir seçenek getiriyor. Ayarlar uygulamasında Kamera altında “Kamerayı Açmak İçin Kilitli Ekranda Kaydır” seçeneğini göreceksiniz. Bu, kameraya hızlıca erişmek için kilitli ekranında sola kaydırma özelliğini kapatmanıza olanak tanıyor.

Alarmı kaydırma hareketiyle durdurma

iOS 26.1 ayrıca alarmları kapatmanın yeni bir yolunu sunuyor. Saat uygulamasında bir alarm çaldığında, alarmı kapatmak için ekranda yeni "durdurmak için kaydır" kontrolü gösteriliyor. Önceki iOS 26 sürümlerinde, yanlışlıkla basılabilen büyük durdur düğmesi bulunuyor. Zamanlayıcılar için de geçerli olan bu değişiklik, Apple'ın iOS 26'daki Saat uygulamasında "durdur" düğmesinin boyutunu önemli ölçüde artırmasının ardından geldi.

Apple Music'te hızlı şarkı geçişi

iOS 26.1, Apple Music’te şarkıların daha kolay geçilmesini sağlayan bir değişiklik getiriyor. Artık Apple Music'teki müzik çalarda kaydırarak şarkılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Türkçe Apple Intelligence ve AirPods Canlı Çeviri

iOS 26.1, iPhone 15 Pro ve üstü modeller için Türkçe Apple Intelligence’ı getiriyor. Buna bağlı olarak, AirPods Canlı Çeviri özelliği de bu güncellemeyle geliyor. Ancak ANC özellikli AirPods 4, AirPods Pro 2 veya AirPods Pro 3 sahibi olmanız gerekiyor. Bu özellik, şu anda Türkçe olarak çalışmıyor.

Güvenlik güncellemelerini otomatik alma

iOS 26.1, Ayarlar uygulamasında, Gizlilik ve Güvenlik - Güvenlik İyileştirmeleri altına arka planda güvenlik iyileştirmelerini otomatik olarak indirip yüklemek için yeni bir seçenek getiriyor. Bunlar, tam iOS güncellemeleri arasında yayınlanan geçici güvenlik yamaları.

iOS 26.2 beta Salı günü yayınlanabilir

iOS 26.1'in yayınlanmasıyla birlikte, Apple'ın odağını hızlıca bir sonraki sürüme kaydırması bekleniyor. iOS 26.2'nin ilk geliştirici beta sürümü Salı günü yayınlanabilir ancak ilk sürümde önemli yeni özellikler beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26.1 bugün yayınlanacak: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: