iOS 26.1 güncellemesi bugün yayınlanacak: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler

Liquid Glass'ı kapatma
iOS 26.1, Apple’ın Liquid Glass olarak adlandırdığı yarı saydam tasarımı sevmeyenler için kapatma seçeneği sunuyor. Ayarlar uygulamasında, Ekran ve Parlaklık - Liquid Glass altında iki seçenek çıkıyor: Saydam ve Hafif Renkli. Saydam, şeffaf tasarımı yansıtırken; Hafif Renkli, opaklığı artırıyor ve daha fazla kontrast ekliyor.
Kilitli ekranda kameranın açılmasını önleme
iOS 26.1 güncellemesi, iPhone kilit ekranında kameranın yanlışlıkla açılmasını engelleyen yeni bir seçenek getiriyor. Ayarlar uygulamasında Kamera altında “Kamerayı Açmak İçin Kilitli Ekranda Kaydır” seçeneğini göreceksiniz. Bu, kameraya hızlıca erişmek için kilitli ekranında sola kaydırma özelliğini kapatmanıza olanak tanıyor.
Alarmı kaydırma hareketiyle durdurma
iOS 26.1 ayrıca alarmları kapatmanın yeni bir yolunu sunuyor. Saat uygulamasında bir alarm çaldığında, alarmı kapatmak için ekranda yeni "durdurmak için kaydır" kontrolü gösteriliyor. Önceki iOS 26 sürümlerinde, yanlışlıkla basılabilen büyük durdur düğmesi bulunuyor. Zamanlayıcılar için de geçerli olan bu değişiklik, Apple'ın iOS 26'daki Saat uygulamasında "durdur" düğmesinin boyutunu önemli ölçüde artırmasının ardından geldi.
Apple Music'te hızlı şarkı geçişi
iOS 26.1, Apple Music’te şarkıların daha kolay geçilmesini sağlayan bir değişiklik getiriyor. Artık Apple Music'teki müzik çalarda kaydırarak şarkılar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Türkçe Apple Intelligence ve AirPods Canlı Çeviri
iOS 26.1, iPhone 15 Pro ve üstü modeller için Türkçe Apple Intelligence’ı getiriyor. Buna bağlı olarak, AirPods Canlı Çeviri özelliği de bu güncellemeyle geliyor. Ancak ANC özellikli AirPods 4, AirPods Pro 2 veya AirPods Pro 3 sahibi olmanız gerekiyor. Bu özellik, şu anda Türkçe olarak çalışmıyor.
Güvenlik güncellemelerini otomatik alma
iOS 26.1, Ayarlar uygulamasında, Gizlilik ve Güvenlik - Güvenlik İyileştirmeleri altına arka planda güvenlik iyileştirmelerini otomatik olarak indirip yüklemek için yeni bir seçenek getiriyor. Bunlar, tam iOS güncellemeleri arasında yayınlanan geçici güvenlik yamaları.
iOS 26.2 beta Salı günü yayınlanabilir
iOS 26.1'in yayınlanmasıyla birlikte, Apple'ın odağını hızlıca bir sonraki sürüme kaydırması bekleniyor. iOS 26.2'nin ilk geliştirici beta sürümü Salı günü yayınlanabilir ancak ilk sürümde önemli yeni özellikler beklenmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa