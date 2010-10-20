5.000 Saate Kadar Lamba Ömrü İle 3D'ye Hazır Bir Projektör: NEC NP216

NEC?in eğitim uygulamalarına yönelik olarak tasarladığı EDU serisindeki ürünlerden olan NP216, 3D projektör özelliğiyle öne çıkıyor. NVIDIA 3D VisionTM Ready sertifikasyonuna sahip projektör, bu sayede 3D teknolojisi ile tam bir uyumluluk sağladığını onaylamış oluyor. DLP Link teknolojisine bağlı 120Hz görüntü tazeleme hızı ile birlikte yüksek kalitede grafiksel 3D oyun keyfini mükemmel bir fiyat performans oranıyla sunuyor.



Avitec Elektronik tarafından sunulan NEC NP216 BrilliantColor? ve VIDI teknolojileri ile olağanüstü bir renk üretimi sağlıyor. Bu teknolojilere ilaveten 2.500 ANSI lumen parlaklık ve 2.000:1 yüksek kontrast oranı sayesinde NP216 XGA çözünürlükte (1,024x768) son derece parlak ve net bir görüntü kalitesine sahip. EDU serisinde yer alan diğer projektörler gibi 3 yıl garanti ile kullanıcıyla buluşan NP216, normal modda 3.500, eco modunda ise 5.000 saatlik lamba ömrü ile piyasada mevcut benzerlerinin ötesinde bir projektör.



Lens ve ayaklar hariç 310 x 95 x 247mm ebadında ve 2.5kg ağırlığındaki NP216 üzerinde yer alan giriş çıkış portları:

RGB (analog): 2 x Mini D-sub 15-pin, komponent (YPbPr) uyumlu giriş / 1 x Mini D-sub 15 pin çıkış

Video: 1 x RCA giriş

S-Video: 1 x Mini DIN 4-pin giriş

Audio: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack giriş / 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack çıkış

PC Kontrolü: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (erkek) giriş

LAN: 1 x RJ45

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