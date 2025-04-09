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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketler projeksiyon cihazı, masaj tabancası ve dizüstü bilgisayar satıyor

    9 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait dizüstü bilgisayar, NPO NP315 Plus projeksiyon cihazı ve NPO NMJ17 taşınabilir masaj tabancası yer alıyor. 
    9 Nisan ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketlerin hafta içi aktüel teknoloji kataloğunda dizüstü bilgisayarlardan projeksiyon cihazlarına masaj tabancalarından beyaz eşya setlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    9 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    9 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait dizüstü bilgisayar yer alıyor. HP 250 G9 adıyla satılacak olan bilgisayarda 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, AMD Ryzen 7 5825U yonga seti, dahili Radeon grafikleri, 8GB RAM, 1TB SSD, aydınlatmalı klavye, FreeDOS gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı 22999TL. 

    En popüler projeksiyon cihazları arasında yer alan 200 ANSI Lümen parlaklık, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4 çekirdekli işlemci gibi özellikleri olan NPO NP315 Plus modeli 2099TL iken seviyeli ve 4 başlıklı NPO NMJ17 taşınabilir masaj tabancası 599TL fiyat etiketine sahip. 

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 10 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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