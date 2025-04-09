ŞOK marketler projeksiyon cihazı, masaj tabancası ve dizüstü bilgisayar satıyor

9 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
9 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait dizüstü bilgisayar yer alıyor. HP 250 G9 adıyla satılacak olan bilgisayarda 15.6 inçlik Full HD IPS ekran, AMD Ryzen 7 5825U yonga seti, dahili Radeon grafikleri, 8GB RAM, 1TB SSD, aydınlatmalı klavye, FreeDOS gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı 22999TL.
En popüler projeksiyon cihazları arasında yer alan 200 ANSI Lümen parlaklık, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4 çekirdekli işlemci gibi özellikleri olan NPO NP315 Plus modeli 2099TL iken seviyeli ve 4 başlıklı NPO NMJ17 taşınabilir masaj tabancası 599TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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