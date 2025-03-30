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    Xgimi dış mekân için dev projeksiyon perdesini duyurdu

    Çinli Xgimi markasının geliştirdiği dev projeksiyon perdesi, sadece 1 dakikada kurulabilen özel sistemi yanında suya ve paslanmaya karşı da dayanıklı olarak hazırlanmış. 
    Xgimi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde iddialı projeksiyon cihazları ile dikkatleri üzerine çeken Çinli Xgimi, bu kez bir projeksiyon perdesi ile karşımızda. Perde dış mekânda eğlence arayanlar için alternatif olmayı amaçlıyor. 

    Xgimi projeksiyon perdesi

    Xgimi Portable Outdoor Screen, 70 inçlik boyutlarına rağmen 5Kg civarında bir ağılığa sahip ve özel çantası ile birlikte geliyor. Entegre sistemi sayesinde sadece 1 dakikada perdeyi kurmak mümkün oluyor. Perde kirlendiğinde yıkanabiliyor. 

    Alüminyum stand ise suya ve pasa dayanıklı. Böylece yağmur altında da güvenli bir kullanım sunuyor. 4 farklı ayak desteği ile birlikte zor zeminlere de kurulabiliyor. Xgimi projeksiyon perdesi 99$. MoGo 3 Pro projeksiyon cihazı, güç adaptörü, USB Tip-C kablosu, güç ünitesi standı barındıran tam paket ise 549$.
     

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    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    O
    onurtvkcr 17 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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