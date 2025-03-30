Xgimi dış mekân için dev projeksiyon perdesini duyurdu

Xgimi projeksiyon perdesi
Xgimi Portable Outdoor Screen, 70 inçlik boyutlarına rağmen 5Kg civarında bir ağılığa sahip ve özel çantası ile birlikte geliyor. Entegre sistemi sayesinde sadece 1 dakikada perdeyi kurmak mümkün oluyor. Perde kirlendiğinde yıkanabiliyor.
Alüminyum stand ise suya ve pasa dayanıklı. Böylece yağmur altında da güvenli bir kullanım sunuyor. 4 farklı ayak desteği ile birlikte zor zeminlere de kurulabiliyor. Xgimi projeksiyon perdesi 99$. MoGo 3 Pro projeksiyon cihazı, güç adaptörü, USB Tip-C kablosu, güç ünitesi standı barındıran tam paket ise 549$.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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Joe bidenden iyi yürüyo