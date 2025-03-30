Xgimi dış mekân için dev projeksiyon perdesini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde iddialı projeksiyon cihazları ile dikkatleri üzerine çeken Çinli Xgimi, bu kez bir projeksiyon perdesi ile karşımızda. Perde dış mekânda eğlence arayanlar için alternatif olmayı amaçlıyor.

Xgimi projeksiyon perdesi

Xgimi Portable Outdoor Screen, 70 inçlik boyutlarına rağmen 5Kg civarında bir ağılığa sahip ve özel çantası ile birlikte geliyor. Entegre sistemi sayesinde sadece 1 dakikada perdeyi kurmak mümkün oluyor. Perde kirlendiğinde yıkanabiliyor.

Xgimi Play 6 ve Play 6e tanıtıldı 1 hf. önce eklendi

Alüminyum stand ise suya ve pasa dayanıklı. Böylece yağmur altında da güvenli bir kullanım sunuyor. 4 farklı ayak desteği ile birlikte zor zeminlere de kurulabiliyor. Xgimi projeksiyon perdesi 99$. MoGo 3 Pro projeksiyon cihazı, güç adaptörü, USB Tip-C kablosu, güç ünitesi standı barındıran tam paket ise 549$.



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