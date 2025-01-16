ŞOK marketler en ucuz Android projeksiyon cihazını satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde uygun fiyatına göre sunduğu özelliklerle ilgi çekmeyi başaran Android projeksiyon cihazı ŞOK marketlere geliyor. Farklı markalar altında satılan cihazın ŞOK marketlerdeki tedarikçisi NPO olmuş.

15 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

15 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında NPO NP315 Plus projeksiyon cihazı yer alıyor. Android 11 işletim sistemi ile gelen cihaz, 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. 200 ANSI Lümen parlaklığı olan cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 ile geldiğini iddia ediyor. Fiyatı ise 1999TL.

11 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 5 gün önce eklendi

Biraz daha yukarıda konumlanan Havit PJ207 Prime projeksiyon cihazı 110 ANSI Lümen parlaklık, 40000 saat lamba ömrü, Wi-Fi, Bluetooth, 1920x720 piksel çözünürlük ile 2399TL seviyesinde. Tepe noktada ise Havit PJ205 modeli Android TV 9.0 işletim sistemi, 30000 saat lamba ömrü, 2x 5W hoparlör, Full HD çözünürlük, 200 ANSI Lümen parlaklık ile 5799TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Projeksiyonlar Haberleri

15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda neler var?