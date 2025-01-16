ŞOK marketler en ucuz Android projeksiyon cihazını satıyor

15 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
15 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında NPO NP315 Plus projeksiyon cihazı yer alıyor. Android 11 işletim sistemi ile gelen cihaz, 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. 200 ANSI Lümen parlaklığı olan cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 ile geldiğini iddia ediyor. Fiyatı ise 1999TL.
Biraz daha yukarıda konumlanan Havit PJ207 Prime projeksiyon cihazı 110 ANSI Lümen parlaklık, 40000 saat lamba ömrü, Wi-Fi, Bluetooth, 1920x720 piksel çözünürlük ile 2399TL seviyesinde. Tepe noktada ise Havit PJ205 modeli Android TV 9.0 işletim sistemi, 30000 saat lamba ömrü, 2x 5W hoparlör, Full HD çözünürlük, 200 ANSI Lümen parlaklık ile 5799TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil