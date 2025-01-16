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    ŞOK marketler en ucuz Android projeksiyon cihazını satıyor

    15 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında uygun fiyatlı NPO NP315 Plus projeksiyon cihazı ve üst seviye Havit PJ205 projeksiyon cihazı modelleri yer alıyor.  
    15 Ocak ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Son dönemde uygun fiyatına göre sunduğu özelliklerle ilgi çekmeyi başaran Android projeksiyon cihazı ŞOK marketlere geliyor. Farklı markalar altında satılan cihazın ŞOK marketlerdeki tedarikçisi NPO olmuş.

    15 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    15 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında NPO NP315 Plus projeksiyon cihazı yer alıyor. Android 11 işletim sistemi ile gelen cihaz, 4 adet Cortex-A53 çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. 200 ANSI Lümen parlaklığı olan cihaz Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6 ile geldiğini iddia ediyor. Fiyatı ise 1999TL. 

    Biraz daha yukarıda konumlanan Havit PJ207 Prime projeksiyon cihazı 110 ANSI Lümen parlaklık, 40000 saat lamba ömrü, Wi-Fi, Bluetooth, 1920x720 piksel çözünürlük ile 2399TL seviyesinde. Tepe noktada ise Havit PJ205 modeli Android TV 9.0 işletim sistemi, 30000 saat lamba ömrü, 2x 5W hoparlör, Full HD çözünürlük, 200 ANSI Lümen parlaklık ile 5799TL fiyat etiketine sahip. 

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    KKM 2 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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